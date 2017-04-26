09:00 26 апреля 2017 0

Храм на воде еще не построен, но об него уже сломаны много копий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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А вот главное к этому часу:

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Обстановка вокруг Храма на воде в Екатеринбурге накалилась добела. Противник строительства пригрозил поставить вокруг Городского пруда палатки и начать голодовку прямо под окнами врио губернатора области Евгения Куйвашева. «URA.RU» взяло на себя миссию выстроить диалог между разными группами граждан на площадке нашего сайта. Мы спросили активных противников Храма Дмитрия Головина и Екатерину Петрову о причинах, которые заставляют их бороться со строительством, и политических подоплеках столкновения. В следующем материале мы отразим точку зрения тех, кто считает строительство Храма необходимым.

Финансирование избирательной кампании врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева (основной кандидат на пост губернатора) под вопросом. Постоянные «спонсоры» жалуются, что глава администрации главы региона Владимир Тунгусов — человек, работать с которым сложно и дорого. Его отставка может стать условием финансовой поддержки.

Тема сноса пятиэтажек в Москве не выходит из повестки, а, напротив, становится все более обсуждаемой. В мэрии столицы не спешат ответить на протесты горожан. Мы выяснили, что означает пауза, которую взял Собянин после первых встреч с москвичами.

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