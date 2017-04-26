Эксперты прогнозируют падение рубля к майским праздникам

09:25 26 апреля 2017 0

Рубль может сдать позиции к маю Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Финансовые эксперты прогнозируют ослабление рубля к иностранной валюте к майским праздникам.

По мнению члена Совета директоров компании «Финэкспертиза» Агвана Микаеляна, слабую динамику рубль будет демонстрировать в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке. При этом направление колебаний непрогнозируемы. Во вторник рубль смог укрепиться по отношению к доллару и евро, однако в ходе дневных торгов произошло курсовое снижение на фоне стабилизации цен на нефть, пишет «Российская газета».

«Если бы не осознанное желание правительства ослабить рубль, то даже и разговоров бы не было о снижении ключевой ставки на 0,5 процента, — считает Микаелян. — Тем не менее, я думаю, что ослабление курса рубля к первомайским выходным будет, но чисто символическим».

Отметим, что сегодня, 26 апреля, курс доллара составляет 55,84 рубля, снизившись на 24 копейки по отношению к предыдущему значению, курс евро остановился на отметке в 60,79 рубля, потеряв 6 копеек.