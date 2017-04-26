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26 апреля 2017
09:37  26 апреля 2017 0

В Россию запретили ввозить вино из Черногории

Вход в пустоту. Дом печати. Екатеринбург, бокал, бар
Россия лишилась черногорского винаФото: Дарья Попова © URA.RU

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию продукции крупнейшего производителя вина из Черногории из-за того, что его товар не соответствуют требованиям к качеству и безопасности.

Всего в этом году выявлены 24 партии алкоголя черногорского производителя, качество которого вызывает серьезные опасения. В вине обнаружены пестициды, пластификаторы и посторонние включения, передает телеканал 360.

Несмотря на предостережения, производитель «13.JUL PLANTAZE» не проинформировал Роспотребнадзор об устранении нарушений. Материалы дела по некачественному алкоголю направлены в суд.

Лев Истомин
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