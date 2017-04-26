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Главные новости Курганской области
10:02  26 апреля 2017 1

Уральский завод создал машины для разгона фанатов на ЧМ-2018

Чемпионат России 2015-2016: ФК
Поддерживать порядок помогут новые машиныФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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ЧМ-2018 в Екатеринбурге
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Варгашинский завод противопожарного оборудования, расположенный в Курганской области, поставит 14 спецмашин по госзаказу для подразделения Министерства внутренних дел. Эту информацию «URA.RU» подтвердил генеральный директор завода Владимир Казаков.

Новые машины уже показали прессе
Фото с стайта ГТРК «Курган»

Автомобили «Шторм» будут охранять порядок Чемпионате Мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. У машины бронированная кабина, на стеклах — решетки. Для разбора баррикад предусмотрен специальный травмобезопасный отвал. Водомет, которым оборудована спецмашина, может тушить не только уличные пожары, но предотвратить и самовозгорание.

Сейчас на Варгашинском заводе противопожарного оборудования разрабатывают еще два образца спецмашин. Крупный заказ позволил предприятию, которое еще недавно было на грани банкротства, поправить ситуацию.

«Новый собственник выполнил все обязательства данные, в первую очередь, рабочим завода. Была покрыта кредиторка, приступили к новому производству», — цитирует директора департамента промышленности Курганской области Александр Константинов местный телеканал ГТРК «Курган».

Татьяна Жаткина
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