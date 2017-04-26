{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
10:21  26 апреля 2017 0

«Мы счастливы». Туристы из Екатеринбурга застряли во Вьетнаме

Таиланд, курорт, море берег, тропики, таиланд
Уральские туристы остались во ВьетнамеФото: Алена Полозова © URA.RU

Туристы из Екатеринбурга не могут вылететь из вьетнамского города Нячанг. Самолет, на котором уральцы должны были прилететь домой, прибудет во Вьетнам позже.

Boeing 767 авиакомпании Pegas Fly должен был прилететь в Екатеринбург из Нячанга 26 апреля в 22:00. На момент написания новости онлайн-табло аэропорта Кольцово информировало, что воздушное судно, выполняющее рейс IK-2518, прибудет в воздушную гавань лишь в 06:20 утра.

Фото: скрин

«Мы довольны и счастливы. Еще один день в отпуске», — рассказали «URA.RU» туристы.

Впрочем, есть и определенные сложности. «Из отеля нас выселят уже в 12:00 по местному времени, и полдня мы должны будем сидеть на ресепшене. Никто нас кормить и оплачивать продление номера не собирается. Почему самолет застрял в России, также никто не объясняет», — приводит ЕАН слова одной из туристок.

В авиакомпании Pegas Fly получить комментарий пока не удалось. По имеющимся телефонам никто не отвечает.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров