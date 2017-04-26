{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
10:40  26 апреля 2017 0

Американцы испытают баллистическую ракету, способную долететь до КНДР

Генеральное консульство США и Великобритании. Екатеринбург, флаг сша
США проводят испытание межконтинентальной баллистической ракетыФото: Анна Майорова © URA.RU

Военно-воздушные силы США запустят межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен III» с базы Ванденберг в Калифорнии в среду, 26 апреля. Запуск планировали еще год назад — в качестве демонстрации ядерных возможностей страны.

Испытания не имеют отношения к напряженной обстановке на Корейском полуострове, говорится в материале издания Washington Examiner. «Данный пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей», — говорит полковник Джон Мосс, который даст команду к запуску, его цитирует «Федеральное агентство новостей».

Однако журналисты считают, что запуск все же похож на послание лидеру КНДР Ким Чен Ыну, передает телеканал 360. Известно, что в ближайшем будущем Северная Корея получит ракеты, которые способны долететь до западного побережья Соединенных Штатов.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров