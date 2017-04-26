10:55 26 апреля 2017 0

Загадочное слово пробыло на фасаде всего несколько минут Фото: Группа ВК Пермь Активная | Perm Active

На здании Законодательного собрания Пермского края появилась надпись «Альянс», сделанная с помощью горящих окон, передают очевидцы. Загадочное слово пробыло на фасаде всего несколько минут.

В соцсетях появилась информация, что надпись загорелась на здании краевого парламента во вторник, 25 апреля, около 21:00. Она «провисела» там всего 15 минут. «После были замечены наряды полиции возле главного входа», — сообщают очевидцы. Однако в пресс-службе краевого ГУ МВД корреспонденту «URA.RU» сообщили, что никаких вызовов к Заксобранию не было.

Пользователи соцсетей гадают, что может означать надпись. «Пермское правительство присоединилось к Альянсу повстанцев. Теперь будет сражаться против империи», — предполагает один. «Просто забыли свет погасить», — пишет другой. Есть предположение, что надпись — это результат фотошопа, но в сети уверяют, что ее видели многие. В пресс-службе краевого парламента сообщили, что не в курсе, откуда появился «Альянс», но постараются узнать в течение дня.