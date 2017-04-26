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Главные новости Курганской области
11:16  26 апреля 2017 0

В Кургане прокурор добился того, чтобы дети-инвалиды могли попасть в поликлинику

Инвалид Доступная среда Челябинск, инвалид, доступная среда
Ход строительства будут контролироватьФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники прокуратуры добились, чтобы в детской поликлинике в Кургане построили пандус. Еще в декабре 2015 года здесь появился лифт для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но добраться до него оказалось проблематично, поскольку на первом этаже учреждения нет пандуса.

Выяснилось, что технически установить пандус в поликлинике можно, но только у входа, который находится во дворе. Защищая права детей-инвалидов, прокурор город Кургана направил в городской суд исковое заявление, в котором потребовал обязать департамент здравоохранения области выделить средства на установку во дворе поликлиники пандуса с поручнями. В ходе рассмотрения дела судом деньги выделили.

Ход исполнения решения суда находится на контроле надзорного ведомства, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Татьяна Жаткина
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