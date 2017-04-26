Курентзис подарил «Золотую маску» на день рождения другу

11:27 26 апреля 2017 0

"Маска" Курентзиса досталась руководителю конкурса артистов балета «Арабеск» Владимиру Васильеву Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис подарил свою «Золотую маску», полученную в этом году, на день рождения другу. В коллекции дирижера остались еще четыре главные театральные награды.

Свою юбилейную — пятую — маску худрук пермского оперного вручил на день рождения художественному руководителю конкурса артистов балета «Арабеск» Владимиру Васильеву, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на источник в театре.

В 2017 году Пермский театр оперы и балета получил три «Золотых маски» за оперу «Травиата». Кроме Курентзиса, престижную театральную премию получила солистка Надежда Павлова за роль Виолетты Валери, а также Роберт Уилсон за работу художника по свету.

По словам Курентзиса, еще до того, как спектакль закончился, он был уверен, что Надежда получит награду. «Я в антракте сказал: Надя, ты уже получила „Золотую маску“. И пусть еще было неизвестно, получила ли она ее, для меня это была ее награда. Сейчас Надя — первая звезда в РФ. Пройдет время, и она будет первой звездой в мире», — сказал дирижер на встрече с труппой.