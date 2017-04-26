11:28 26 апреля 2017 2

На месте спорткомплекса "Автотеплотехник" вырастет жилой микрорайон фото: соцсети

В Тюмени собираются снести единственный в районе Ватутина спортивный комплекс «Автотеплотехник». Здесь среди прочих занимаются и дети с ограниченными возможностями. Теперь на месте спорткомплекса вырастет новый жилой район. А всех сотрудников и спортсменов распустят.

Тренеры спорткомплекса «Автотеплотехник» рассказали «URA.RU», что уже получили бумаги об увольнении, в которых 31 мая значится последним рабочим днем. Как сообщили работникам, на месте спорткомплекса вырастет новый жилой район. «Было собрание, и нам сказали, что в связи с экономическими трудностями спорткомплекс будет закрыт. Якобы площади больше незадействованные и их используют под строительство», — рассказал «URA.RU» директор спорткомплекса Игорь Завьялов.

Почти тридцать лет в спорткомплексе воспитывались спортсмены-легкоатлеты, боксеры и футболисты. Особенную гордость тренеров вызывали воспитанники с ограниченными возможностями. Как рассказал тренер и работник комплекса с 30-летним стажем Виктор Нерадовских, среди детей есть победители и призеры чемпионатов России и Европы.

«Ко мне подходят ученики, спрашивают о дальнейшей своей судьбе, а я не знаю, что сказать, — описывает ситуацию Виктор Нерадовских. — Мы создали инициативную группу и пытаемся найти поддержку у депутатов, городских и областных. Пишем письма с просьбой предусмотреть строительство здесь нового комплекса. Но пока нас не слышат».

По словам спортсменов, собственник комплекса и земли, ОАО «Автотеплотехник», на переговоры не идет. «Это внутренняя деятельность нашего предприятия», — коротко прокомментировал снос спорткомплекса директор компании Сергей Зайцев. По данным системы «Контур.Фокус», ранее акционером ОАО «Автотеплотехник» был Фонд имущества Тюменской области. Но после выхода областной структуры из состава акционеров компания стала полностью семейной. 30,5% акций принадлежит Галине Зайцевой, 18,1% — Сергею Зайцеву и 23,26% — Дмитрию Зайцеву. Компания занимается подачей тепла и воды в некоторые учреждения города, в том числе детские сады, УМВД по городу Тюмени, централизованную библиотечную систему и городскую Думу.

Строить новый микрорайон будет СМП-280. Заместитель директора компании Андрей Дубовик уверил, что в новом микрорайоне тоже будет продумана спортивная инфраструктура. «Единственное — мы не предусмотрели футбольного поля, но разные фитнес-залы и баскетбольные площадки обязательно будут», — подчеркнул Дубовик.