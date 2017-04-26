Пермские промышленники отмечают юбилей своего «Сотрудничества»

11:41 26 апреля 2017 0

На фото президент Союза и генеральный директор "ПНППК" Алексей Андреев, врио губернатора Максим Решетников и представитель президента компании «ЛУКОЙЛ» Олег Третьяков. ФОТО: URA.RU

Руководители крупнейших предприятий Пермского края соберутся, чтобы отметить 20-летие Союза промышленников и предпринимателей «Сотрудничество». Юбилей встретят в рамках форума «Экономика роста и благосостояния Пермского края».

Мероприятие проходит в регионе два дня. На нем собрались главы крупнейших предприятий, депутаты Госдумы, краевого Заксобрания, ведущие ученые региона. Мероприятие открыл глава Прикамья Максим Решетников.

«Развитие прикамских предприятий было, есть и будет приоритетом государственной политики в Пермском крае. Также в фокусе нашего внимания останутся вопросы поддержки инженерного образования. Это обеспечит подготовку квалифицированных и мотивированных кадров. Сегодня все наши предприятия работают в условиях жесткой конкуренции, но важно, что в этих сложных условиях они умеют кооперироваться, работать в команде», — сказал врио губернатора.

На пленарном заседании выступил и представитель президента компании «Лукойл» в Пермском крае Олег Третьяков. Он отметил, что группа «Лукойл» — это крупнейший налогоплательщик в регионе.

«За последние пять лет мы заплатили в казну Пермского края более 64,5 млрд рублей. Наше развитие и успехи, несомненно, сказываются на отчислениях в пользу субъекта. В 2010 году мы заплатили 9,64 млрд, а в 2016 уже 13,9 млрд рублей. Льгота по налогу на прибыль, которая у нас есть, позволяет инвестировать в развитие производственных мощностей, но что самое важное — в развитие социальной сферы Пермского края: в строительство детских садов и школ, медицинских учреждений, объектов культуры и спорта», — отметил Олег Третьяков.

Также он напомнил про Соглашение об экономическом и социальном сотрудничестве с правительством Пермского края, с помощью которого предприятие инвестирует в социальную сферу региона.

«Этот инструмент работает у нас уже 10 лет и давно показал свою эффективность. Раз в пять лет мы и край подписываем соглашение. Раз в год мы подписываем протокол, в котором обозначаем сумму и конкретные объекты. И, кроме того, мы подписываем подобное соглашение с главами муниципальных районов», — отметил топ-менеджер.

В завершении выступления он призвал другие предприятия региона присоединиться к этой практике.