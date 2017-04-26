{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:22  26 апреля 2017 2

Россия оказалась ниже Зимбабве и Гондураса в рейтинге свободы прессы

Встреча Алексея Кокорина с профсоюзами Курган, пресса, ботинок
Пресса в России пока свободнее, чем в Северной КорееФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Россия заняла 148-е место из 180 возможных в рейтинге свободной прессы. Таковы данные свежего рейтинга организации «Репортеры без границ». Авторы исследования заявили, что в стране продолжает усиливаться давление на СМИ.

Россию обогнали в рейтинге Украина (102-е место), Зимбабве (128-е), Венесуэла (137-е) и Гондурас (140-е). Наиболее независимые средства массовой информации оказались в Норвегии, Швеции и Финляндии, пишет «Коммерсант».

В аутсайдерах числятся Туркмения и Северная Корея. По словам заместителя главы Минкомсвязи Алексея Волина, уровень свободы прессы устраивает его ведомство, где не обращают внимание на выводы неизвестной организации.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров