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26 апреля 2017
25 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
12:40  26 апреля 2017 0

«Дорога бессмертных». Уральцы нашли лунные кратеры на свердловской трассе. ФОТО

Открытая лицензия от 07.10.2016. Планеты, кулак, космос, луна, планета, астрономия
У лунной поверхности и дорогах на Урале много общегоФото: pixabay.com

Жители Серова в соцсетях устроили опрос под снимком проезжей части с огромным количеством ям.

«Что на фото? Поверхность Луны или Дорога в Андриановичи», — задумался автор голосования. На момент написания новости мнение уральцев разделилось. 367 проголосовавших уверены, что на Земле такого кошмара быть не может. Другие 457 человек все же посчитали, что в России невозможное возможно, особенно на дороге от Серова до села Андриановичи.

«Раньше хуже было», — поделилась наблюдениями Екатерина Соколовская. «Дорога бессмертных», — философски заметил Владимир Ковальский. «Нам в субботу туда», — со страхом прокомментировала снимок Дарья Красильникова.

Узнать в администрации Серовского ГО, действительно ли дорога на Андрияновичи выглядит столь плачевно и когда ее отремонтируют, не удалось. По имеющимся телефонам никто не отвечает.

Очень похоже на последствия метеоритного дождя
Фото: соцсети

Данил Бардин
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