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Главные новости Челябинской области
12:34  26 апреля 2017 0

В Челябинске эвакуировали школу из-за угрозы взрыва

Оцепление правительства и резиденции губернатора Челябинской области. , полиция, правительство челябинской области, оцепление
Из здания школы эвакуировали 337 человек детей и взрослыхФото: Сергей Леонов © URA.RU

В Челябинске эвакуировали школу № 70 на улице Богдана Хмельницкого, 24 из-за угрозы взрыва. В полицию позвонили неизвестные.

Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, в полицию по телефону поступило анонимное сообщение о том, что школа № 70 будет взорвана. Из здания эвакуированы 300 детей с первого по девятый класс, а также 37 человек взрослых. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.Ru»
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