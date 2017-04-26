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26 апреля 2017
Главные новости Москвы
12:43  26 апреля 2017 0

В Совбезе предупредили об опасности войны на Корейском полуострове

Патрушев Николай, патрушев николай
Патрушев назвал зоны конфликтов в миреФото: Александр Мамаев © URA.RU

Участники конфликта на Корейском полуострове поставлены на грань войны из-за провокаций извне. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Нельзя также недооценивать проблему Корейского полуострова, где стороны, провоцируемые извне, фактически оказались на грани войны», — отметил Патрушев на Московской конференции по международной безопасности, пишет агентство Nation News.

Секретарь Совбеза РФ добавил, что по-прежнему сохраняется очаг напряженности на Украине, где продолжают гибнуть люди, новые разделительные линии создаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в разгаре конфликты на Ближнем Востоке и Северной Африке.

По словам Патрушева, Россия заинтересована в политико-дипломатическом урегулировании проблем в других странах.

Лев Истомин
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