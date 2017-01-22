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На первом дне своего съезда единороссы отчитались друг перед другом. ФОТОрепортаж

 

«Трамп-пару-пам»: Москва гуляла на инаугурации нового президента США

Трамписты, политологи, социологи и журналисты чокнулись за Дональда

 

Отборные слухи о лучших людях России

Не бойтесь слухов, правда — страшнее. Выпуск 699

 

«Каждый должен собрать семью и определить, что нельзя в интернете»

Как не дать соцсетям разрушить карьеру

 

Уральцы уступили американцам и англичанам в патриотизме

Свердловская область противится собственному детищу. А за океаном оно заменило религию

 

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Новый поворот в деле о репосте: за распространение детского порно наказали не того

 

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Свердловские мэры боятся провалить губернаторские выборы

Ситуацию спасет возвращение методов управления областью «по Паслеру»

 

Чиновник, заваливший уборку дорог Кургана, стал отвечать за их укладку

Горожане готовят иски, журналисты снимают колеи, а чиновник делает заявление на «URA.Ru»

 

«Козицын - советник при губернаторе, чтобы порядку было больше»

Новый сезон власти: вспоминают Паслера, «дерут чубы» и обсуждают транспортную схему

 

Промышленники закрывают три челябинских и свердловских города

Тысячи уральских рабочих ждут массовые сокращения

 

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Бойкот новой платежной системы России обречен на провал. Колонка экономиста

 

«Не боитесь, что ваш ребенок заразится в школе туберкулезом? Зря»

Почему нельзя отменять медосмотры перед школой и детским садом. Колонка врача

 

Новиков назвал свое уголовное дело кампанией против Куйвашева

«Все знают, что я его друг»

 

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Дочь депутата нашли на сайте проституток

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