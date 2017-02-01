|
Главное за день
Мэрия Екатеринбурга начала торг: победа на выборах взамен полномочий
Мир с «областью» обошелся «городу» в миллиард рублей. Якоб настроен решительно
Пермскую ИК, где сидит коллега Евгении Васильевой, назвали ГУЛАГом
Осужденная по делу «Оборонсервиса» больна раком. Она колет лед и моет туалеты
У свердловской власти больше нет тайн от Тунгусова
Вся секретная переписка чиновников окажется в руках личного сисадмина ВГ
«Повысить пенсионный возраст — недостаточно. Нужна большая реформа»
Как понять, что нас ждет в старости? Отвечает экономист
Почему в ДНР и ЛНР снова стреляют?
«Украина повторяет путь, который прошла Россия, только с двадцатилетним опозданием»
Коммунисты Югры выведут на улицы радикальную молодежь
Скандально известная «Совесть» становится главным протестным ресурсом КПРФ
«Чтобы доказать инвалидность, нужно подняться по лестнице»
Через что проходят курганские пациенты, чтобы доказать право на лекарства и протезы
Эпической схватки Куйвашева и Носова не будет
Партия власти готова отказаться от праймериз перед губернаторскими выборами
Кто «стучит» на соседей и нужен ли ЕЭСК еще один топ-менеджер
Первое интервью руководителя Екатеринбургской электросетевой компании
Свердловские мэры массово просятся в отставку
В случае отказа они угрожают судами об отмене итогов выборов
Экс-соратник Юревича стал главным пропагандистом «партии власти»
Он готовит свое возвращение в политику под выборы президента
Родители штурмуют школы для записи детей в первый класс
Ночная хроника из элитных гимназий Екатеринбурга
Кто доведет Басаргина до второго тура?
Оппозиция готовится разыграть на выборах в Прикамье «иркутский» сценарий
Силовики ищут коррупцию в ведомстве замгубернатора Ямала
Расследование «URA.RU» о сомнительных финансовых потоках в науке
Ройзман вступил в губернаторские выборы
Мэр назвал условия торга, который грозит ему концом политической карьеры
В России появится министерство скандалов
В новый состав ОП РФ записывают Водянову, Хаматову, Плигина и оппозиционеров
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
22 апреля 2016 В Екатеринбурге слишком много трамваев. Американец придумал, как спасти город от пробок
11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
18 января 2017 «Непродуманную реформу необходимо остановить». Чиновников призвали заняться доступностью транспорта для жителей Екатеринбурга
18 января 2017 Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы
19 января 2017 Две пересадки и полтора часа в общественном транспорте. «URA.RU» тестирует новую маршрутную сеть Екатеринбурга
23 января 2017 Гордуме Екатеринбурга представят проект новой транспортной схемы. Депутаты готовят контрнаступление
23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
30 января 2017 Жители Екатеринбурга обсуждают транспортную реформу в соцсетях. «Давайте жаловаться президенту»
30 января 2017 Пенсионеры митинговали против отмены льготного проезда, «опоздав» на встречу с Якобом и Куйвашевым. ФОТО
30 января 2017 Готовимся к новой транспортной схеме. Через неделю в Екатеринбурге встанут трамваи и троллейбусы
Сегодня в СМИ
← →
Слухи Отборные слухи о лучших людях России Мнение Почему битва за Исаакий — репетиция протестов против Храма на воде Эксклюзив Легендарный грабитель Сбербанка на свободе: «Для Грефа имидж дороже"
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между ООО «Ура.ру» (далее — Общество) – российским информационным агентством и физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Пользователь) по использованию сайта ura.ru (далее – Сайт). Настоящее Соглашение является публичной офертой Общества. Используя Сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
Общество оставляет за собой право:
Общество не несет ответственности: