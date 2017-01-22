|
Главное за день
Депутаты и министры объединились
На первом дне своего съезда единороссы отчитались друг перед другом. ФОТОрепортаж
«Трамп-пару-пам»: Москва гуляла на инаугурации нового президента США
Трамписты, политологи, социологи и журналисты чокнулись за Дональда
«Каждый должен собрать семью и определить, что нельзя в интернете»
Как не дать соцсетям разрушить карьеру
Уральцы уступили американцам и англичанам в патриотизме
Свердловская область противится собственному детищу. А за океаном оно заменило религию
Враг Чудновец: «Этого видео хватит на большой срок! Полетят головы!»
Новый поворот в деле о репосте: за распространение детского порно наказали не того
Шойгу побывал на уральском заводе, где чинят вертолеты для Сирии
Эксклюзивные кадры с визита министра обороны в Екатеринбург
Свердловские мэры боятся провалить губернаторские выборы
Ситуацию спасет возвращение методов управления областью «по Паслеру»
Чиновник, заваливший уборку дорог Кургана, стал отвечать за их укладку
Горожане готовят иски, журналисты снимают колеи, а чиновник делает заявление на «URA.Ru»
«Козицын - советник при губернаторе, чтобы порядку было больше»
Новый сезон власти: вспоминают Паслера, «дерут чубы» и обсуждают транспортную схему
Промышленники закрывают три челябинских и свердловских города
Тысячи уральских рабочих ждут массовые сокращения
Почему банки выступили против карты «Мир»
Бойкот новой платежной системы России обречен на провал. Колонка экономиста
«Не боитесь, что ваш ребенок заразится в школе туберкулезом? Зря»
Почему нельзя отменять медосмотры перед школой и детским садом. Колонка врача
Команда Басаргина захватила казну Прикамья
Губернатор гонит пермяков из правительства и провоцирует объединение оппозиции
В ХМАО силовиков обвиняют в рейдерском захвате
Пострадавшие, которых грозятся расстрелять, просят защиты у Кремля
Дочь депутата нашли на сайте проституток
19 января 2017 Скандал в екатеринбургской думе: 15-летняя дочь депутата предлагает себя на сайте проституток
20 января 2017 Дочь депутата, которая засветилась на сайте проституток, удалилась из соцсетей из-за травли
20 января 2017 «Это кощунство в божий праздник». В гордуме прокомментировали скандал со снимками дочери депутата
Сегодня в СМИ
← →
«Невеста» обвенчалась с классикой XIX века и начинает взрослую жизнь в хорроре. Лучший российский фильм ужасов
Как собрать деньги на необычный проект? Десять историй успеха и неудач краудфандинга в Екатеринбурге
Слухи Отборные слухи о лучших людях России Прогноз-2017 «Озлобленная уральская элита поднимет бунт» Интервью «У Москвы вопрос: если в области будут митинги, кто выйдет к людям?»
Настоящее Пользовательское соглашение (далее — «Соглашение») регламентирует отношения между ООО «Ура.ру» (далее — Общество) – российским информационным агентством и физическим или юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – Пользователь) по использованию сайта ura.ru (далее – Сайт). Настоящее Соглашение является публичной офертой Общества. Используя Сайт, в том числе, путем просмотра страниц и материалов Сайта, добавления информации, Пользователь подтверждает, что он ознакомлен и согласен с настоящим Пользовательским соглашением и означает присоединение Пользователя к настоящему Соглашению и безоговорочное принятие его условий путем осуществления конклюдентных действий.
Принимая настоящее Соглашение, Пользователь:
Общество оставляет за собой право:
Общество не несет ответственности: