{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,31
Динамика за 2 недели
Евро 65,03
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 февраля 2017
Главное за день
Список стран, куда теперь россиянину легче попасть
«Обнажать соски можно и нужно». Новый спор в Екб
16:51 Хуже порно. Политические шоу объявлены врагами России
16:52 Почему на юге Украины снова стреляют?
15:37 Россель станет героем губернаторских выборов
13:19 Умникову отправили руководить театром
13:53 Ройзман вступил в губернаторскую гонку
12:45 Из-за вымогательства 100 млн ликвидируют отдел МВД
 

Мэрия Екатеринбурга начала торг: победа на выборах взамен полномочий

Мир с «областью» обошелся «городу» в миллиард рублей. Якоб настроен решительно

 

Пермскую ИК, где сидит коллега Евгении Васильевой, назвали ГУЛАГом

Осужденная по делу «Оборонсервиса» больна раком. Она колет лед и моет туалеты

 

У свердловской власти больше нет тайн от Тунгусова

Вся секретная переписка чиновников окажется в руках личного сисадмина ВГ

 

«Повысить пенсионный возраст — недостаточно. Нужна большая реформа»

Как понять, что нас ждет в старости? Отвечает экономист

 

Почему в ДНР и ЛНР снова стреляют?

«Украина повторяет путь, который прошла Россия, только с двадцатилетним опозданием»

 

Коммунисты Югры выведут на улицы радикальную молодежь

Скандально известная «Совесть» становится главным протестным ресурсом КПРФ

 

«Чтобы доказать инвалидность, нужно подняться по лестнице»

Через что проходят курганские пациенты, чтобы доказать право на лекарства и протезы

 

Эпической схватки Куйвашева и Носова не будет

Партия власти готова отказаться от праймериз перед губернаторскими выборами

 

Кто «стучит» на соседей и нужен ли ЕЭСК еще один топ-менеджер

Первое интервью руководителя Екатеринбургской электросетевой компании

 

Свердловские мэры массово просятся в отставку

В случае отказа они угрожают судами об отмене итогов выборов

 

«Ну, понимаешь ли ты Ельцина?»

Тест «URA.RU» ко дню рождения первого президента России

 

Экс-соратник Юревича стал главным пропагандистом «партии власти»

Он готовит свое возвращение в политику под выборы президента

 

Родители штурмуют школы для записи детей в первый класс

Ночная хроника из элитных гимназий Екатеринбурга

 

Рубль рухнет в ближайшее время

Россиянам посоветовали срочно скупать доллары

 

Кто доведет Басаргина до второго тура?

Оппозиция готовится разыграть на выборах в Прикамье «иркутский» сценарий

 

Трампу отвели год до катастрофы

Грозит ли новому президенту США импичмент

 

Силовики ищут коррупцию в ведомстве замгубернатора Ямала

Расследование «URA.RU» о сомнительных финансовых потоках в науке

 

Ройзман вступил в губернаторские выборы

Мэр назвал условия торга, который грозит ему концом политической карьеры

 

В России появится министерство скандалов

В новый состав ОП РФ записывают Водянову, Хаматову, Плигина и оппозиционеров

 

Новая транспортная схема в Екатеринбурге

22 апреля 2016 В Екатеринбурге слишком много трамваев. Американец придумал, как спасти город от пробок
28 июня 2016 В Екатеринбурге масштабно сократят пассажирские маршруты. Будет, как в Европе
21 октября 2016 В Екатеринбурге «разворачивают» общественный транспорт. Начали с троллейбусов
02 ноября 2016 Екатеринбургу грозит транспортный ад
27 декабря 2016 «Ждем посадок чиновников». Кто заинтересован в банкротстве ЕМУП
11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
12 января 2017 Жители Екатеринбурга массово взбунтовались против новой транспортной схемы
12 января 2017 Впервые: автор пугающего Екатеринбург проекта отвечает на все вопросы
13 января 2017 Всего за 96 часов. Без войны «город — область». Мы снова горячая точка
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
16 января 2017 Новую транспортную схему в Екатеринбурге проверит прокуратура
16 января 2017 В споры о транспортной схеме Екатеринбурга вмешался новый представитель власти
16 января 2017 Свердловский кабмин вмешался в работу над новой транспортной схемой Екатеринбурга
16 января 2017 «Это не совпадение, а политическая заготовка ВГ»
17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
17 января 2017 Недовольство горожан меняет планы разработчиков транспортной схемы Екатеринбурга
17 января 2017 Где в Екатеринбурге власть? Кто успокоит жителей?
18 января 2017 «Непродуманную реформу необходимо остановить». Чиновников призвали заняться доступностью транспорта для жителей Екатеринбурга
18 января 2017 Шесть вопросов о новой транспортной схеме Екатеринбурга
18 января 2017 Транспортный скандал в Екатеринбурге спас вице-мэра от отставки
18 января 2017 Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы
19 января 2017 В Госдуме предложили провести референдум по новой транспортной схеме Екатеринбурга
19 января 2017 Две пересадки и полтора часа в общественном транспорте. «URA.RU» тестирует новую маршрутную сеть Екатеринбурга
20 января 2017 Частники собирают подписи пассажиров против новой транспортной схемы в Екатеринбурге
23 января 2017 Гордуме Екатеринбурга представят проект новой транспортной схемы. Депутаты готовят контрнаступление
23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
23 января 2017 Новая транспортная схема разрушит «Большой Екатеринбург»
24 января 2017 Новая схема позволит екатеринбургским транспортникам сэкономить 2 млрд рублей
24 января 2017 У минтранса нет денег на реализацию новой транспортной схемы в Екатеринбурге
24 января 2017 Повременной тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга засекречен
24 января 2017 В новой транспортной схеме Екатеринбурга появились пожелания горожан. КАРТА
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
24 января 2017 Для екатеринбургских трамваев отменят красный свет на светофорах
24 января 2017 Как заставить Екатеринбург простить мэрию и ездить с пересадками
24 января 2017 Финальный вариант новой транспортной схемы Екатеринбурга представят через два месяца
26 января 2017 Как транспортная схема изменит бизнес Екатеринбурга
26 января 2017 Международный транспортный эксперт «разнес» новую маршрутную сеть Екатеринбурга
27 января 2017 В Екатеринбурге отменили льготный проезд на общественном транспорте
27 января 2017 В 2018 году власти Екатеринбурга отменят плату за проезд
30 января 2017 В Екатеринбурге развернули кампанию в поддержку транспортной реформы
30 января 2017 Подписи против транспортной реформы в Екатеринбурге собирают в больницах
30 января 2017 Жители Екатеринбурга обсуждают транспортную реформу в соцсетях. «Давайте жаловаться президенту»
30 января 2017 Пенсионеры митинговали против отмены льготного проезда, «опоздав» на встречу с Якобом и Куйвашевым. ФОТО
30 января 2017 Готовимся к новой транспортной схеме. Через неделю в Екатеринбурге встанут трамваи и троллейбусы
31 января 2017 На митинге в Екатеринбурге депутатов обвинили в разжигании революции и перепели песни «Ленинграда». ФОТО, ВИДЕО
Дочь депутата нашли на сайте проституток Съезд "Единой России" 2017 года
Сегодня в СМИ

Лайфхак: семь способов стать продуктивнее

Проверьте: актуальны ли ваши драгоценности?

Профессия: военный корреспондент. О моральных противоречиях, Вьетнаме и цинковых гробах

Ура, у нас есть национальная кухня! В Екатеринбурге выходит книга «52 лучших рецепта с Урала»

События, которые нельзя пропустить. Актуальное, интересное и необходимое 30 января — 5 февраля

Театр в режиме онлайн: екатеринбуржцы увидят спектакли «Золотой маски» одновременно с жюри

Эта книга отвечает на вопрос: мужчины умнее женщин? Но надо ли читать

Уралец о том, какие слова нельзя произносить в Аргентине и почему опасно гладить пингвинов

Made in Ural: 15 уральских дизайнеров, которыми можно гордиться

Клубная культура Екатеринбурга пришла в упадок? Город прощается с арт-клубом "Подвал"

«Огни большой деревни». Комедия с трешем и угаром про «недоделанных тарантин» и спившегося Дюжева

Почему «Притяжение» Федора Бондарчука вызывает лишь отторжение?

momenty.org
Слухи Отборные слухи о лучших людях России Мнение Почему битва за Исаакий — репетиция протестов против Храма на воде Эксклюзив Легендарный грабитель Сбербанка на свободе: «Для Грефа имидж дороже"
Инсайд
Почему «Незыгарь» — на России 24, а на «Методичку» отвечают через Life
загрузить ещё новостей

© 2006-2017 ura.ru.
Российское информационное агентство.

Шеф-редактор: Иван Некрасов
in@ura.ru

Редакция:

620000 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 5. +7 (343) 382-000-6
obzor@ura.ru

г. Челябинск, ул. Васенко, 96, к. 813. +7 (351) 263-41-43

г. Тюмень, ул. Северная, 32, к. 103. +7 (3452) 38-68-50
tyumen@ura.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Свидетельство о регистрации СМИ ИА «УРА.РУ» №ФС77-65649 от 04 мая 2016 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Сообщить новость Архив новостей Спецпроекты

Подписаться на новости

Размещение рекламы: +7 (343) 382 00 06
progress@ura.ru

Скачать медиакит

Департамент развития в Екатеринбурге +7 (912) 60-55-765 Наталья Селиванова snv@ura.ru

Система Orphus