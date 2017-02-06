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Кремль ротирует кадры: судьба Басаргина и Куйвашева в свежих рейтингах
«Петербургская политика» оценила, как во всех регионах стартовал «год больших выборов»
«Разнесены дворы, раскорежены машины. Снаряды падают даже на кладбище»
Что сейчас происходит в Донецке? Интервью корреспондента с места событий. Фото, видео
«Девушка порвет белье, поставит синяки и напишет заявление — мужик сядет»
Мужчины никак не защищены от обвинений в сексуальном насилии. Что делать
Кто выйдет против Путина
Директор ВЦИОМ Валерий Федоров о кандидатах в президенты и причинах замены губернаторов
Почему элитные школы разочаровывают родителей
Экс-директор екатеринбургской гимназии №9 Александр Кулагин: как выбрать хорошую школу
До провала Шептия на свердловских выборах осталось две недели
Готовить праймериз «ЕР» некому. Квитка пытается предотвратить катастрофу
Почему Путин уволил югорского генерала
«Сынгаевский готовился к отставке весь 2016 год, его защита сдала в 2017-м»
«Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву»
Почему Белоруссия пошла на обострение отношений с Россией и к чему это приведет
Почему на Урале проваливается рыбный бизнес
Ямальский рыбзавод-рекордсмен оказался на грани банкротсва
«Рак — это удел городских жителей»
Главный онколог Южного Урала о том, почему в Челябинске болеют как в Москве
Дубровский едет закрывать «прачечную» по отмыву денег
Губернатор собирает элиту, чтобы спасти челябинский и свердловские города
Прокурор Ямала оказался замешан в «земельном» скандале в Тюмени
На «тюменской Рублевке» обнаружился незаконно построенный особняк
«Ипотека в России — это рулетка»
Почему приобретение льготного жилья превращается в кошмар. Колонка риелтора
Мэрия Екатеринбурга начала торг: победа на выборах взамен полномочий
Мир с «областью» обошелся «городу» в миллиард рублей. Якоб настроен решительно
Новая транспортная схема в Екатеринбурге
22 апреля 2016 В Екатеринбурге слишком много трамваев. Американец придумал, как спасти город от пробок
11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
18 января 2017 «Непродуманную реформу необходимо остановить». Чиновников призвали заняться доступностью транспорта для жителей Екатеринбурга
18 января 2017 Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы
19 января 2017 Две пересадки и полтора часа в общественном транспорте. «URA.RU» тестирует новую маршрутную сеть Екатеринбурга
23 января 2017 Гордуме Екатеринбурга представят проект новой транспортной схемы. Депутаты готовят контрнаступление
23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
30 января 2017 Жители Екатеринбурга обсуждают транспортную реформу в соцсетях. «Давайте жаловаться президенту»
30 января 2017 Пенсионеры митинговали против отмены льготного проезда, «опоздав» на встречу с Якобом и Куйвашевым. ФОТО
30 января 2017 Готовимся к новой транспортной схеме. Через неделю в Екатеринбурге встанут трамваи и троллейбусы
31 января 2017 На митинге в Екатеринбурге депутатов обвинили в разжигании революции и перепели песни «Ленинграда». ФОТО, ВИДЕО
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