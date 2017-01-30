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Почему «Незыгарь» — на России 24, а на «Методичку» отвечают через Life
Как в РПЦ, кабмине и Кремле реагируют на анонимные Telegram-каналы. Расследование «URA.RU»
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Первое большое интервью пермского «грабителя века»
Почему в Екатеринбурге кризис из-за слишком дешевых квартир
Компании перепродают стройки, закрывают проекты и демпингуют «вторичку»
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Компания-банкрот оппонента пермского губернатора требует денег у Вексельберга
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Актив спорит: полпред и два депутата Госдумы представляют рабочий класс или уже нет
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Почему детского омбудсмена прозвали «уполномоченным по правам чиновников»
Сотни детей невозможно пристроить, а бывшие детсады пустуют
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Его конкурент — генерал, ставленник губернатора Бориса Дубровского
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Уголовные дела возбуждены уже против трех руководителей опорного университета
Как транспортная схема изменит бизнес Екатеринбурга
Какие торговые центры исчезнут, почему город станет «автобарахолкой» и куда потекут деньги
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Новая транспортная схема в Екатеринбурге
22 апреля 2016 В Екатеринбурге слишком много трамваев. Американец придумал, как спасти город от пробок
11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
18 января 2017 «Непродуманную реформу необходимо остановить». Чиновников призвали заняться доступностью транспорта для жителей Екатеринбурга
18 января 2017 Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы
19 января 2017 Две пересадки и полтора часа в общественном транспорте. «URA.RU» тестирует новую маршрутную сеть Екатеринбурга
23 января 2017 Гордуме Екатеринбурга представят проект новой транспортной схемы. Депутаты готовят контрнаступление
23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
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