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Не бойтесь правды — мемы страшнее
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Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию
25 декабря 2016 Названо место падения Ту-154, летевшего в Сирию. На борту могли быть Доктор Лиза и журналисты федеральных СМИ
25 декабря 2016 СМИ опубликовали список членов экипажа Ту-154. Среди пассажиров — глава военной полиции Минобороны
25 декабря 2016 Опубликован список пассажиров упавшего Ту-154. Доктор Лиза не попала на борт в последний момент
25 декабря 2016 Журналист федерального канала опубликовал фото упавшего в Черном море самолета. ФОТО
25 декабря 2016 Опубликовано последнее публичное выступление Доктора Лизы. «Мы не уверены, что вернемся назад живыми». ВИДЕО
26 декабря 2016 Захарова прокомментировала слова советника Порошенко о желании принести «Боярышник» к посольству России
26 декабря 2016 Мэр крупнейшего города ХМАО отказался от общения с журналистами из-за упавшего Ту-154
26 декабря 2016 Кадыров всех опередил. Детской клинической больнице в Грозном присвоили имя Доктора Лизы
26 декабря 2016 Уральские политики почтили память журналистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154. ФОТО, ВИДЕО
26 декабря 2016 Ройзман отменил пресс-конференцию, а Якоб — торжественный прием. Екатеринбург скорбит по погибшим в катастрофе Ту-154
26 декабря 2016 Семьям артистов ансамбля Александрова, погибших в авиакатастрофе Ту-154, выплатят по миллиону рублей
26 декабря 2016 В Тюмени установили арт-объект в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. ФОТО
26 декабря 2016 В Кремле отреагировали на высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154. «Уродливые проявления поражают»
26 декабря 2016 ФСБ подтвердила отсутствие теракта на борту Ту-154. У следствия нашлись свидетели крушения
26 декабря 2016 Люди готовились к катастрофе. На пассажирах рухнувшего в Черное море Ту-154 были спасательные жилеты
26 декабря 2016 Самолет Ту-154 мог разбиться из-за перегруза. Стали известны свидетельства очевидцев
27 декабря 2016 На борту Ту-154 погиб артист, родившийся в Екатеринбурге. Сутки спустя на Урале умер его брат
27 декабря 2016 Застряли в Сирии. Ансамбль песни и пляски ЦВО должен был возвращаться в Екатеринбург на разбившемся лайнере
27 декабря 2016 Шансы узнать всю правду о катастрофе Ту-154 возросли. Со дна моря подняли основной бортовой самописец
27 декабря 2016 В авиакатастрофе самолета Ту-154 погиб внук жительницы Зауралья. «Он с семьей собирался в Шадринск»
27 декабря 2016 Ройзман просит у горожан деньги на хоспис имени Доктора Лизы. «Оформите маленькое, но ежемесячное пожертвование»
27 декабря 2016 «Уродливое сумасшествие» Божены Рынски проявилось не впервые. Журналистка уже оказывалась в центре скандала
27 декабря 2016 Новые обстоятельства катастрофы: Ту-154 рухнул в Черное море на скорости более 500 км/ч
28 декабря 2016 На месте крушения Ту-154 найдено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел
28 декабря 2016 «Я всегда знал, что этот человек не совсем вменяемый». Максим Фадеев призывает выслать Божену Рынску «на остров к обезьянам». ВИДЕО
28 декабря 2016 Эксперт прокомментировал сообщения о последних словах пилотов Ту-154. Крушение самолета показали по кадрам. ВИДЕО
28 декабря 2016 «Нашему горю… долго радоваться не будет» На месте гибели Ту-154 оставляют слова соболезнования
28 декабря 2016 Хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154. Кладбище закрыли от посторонних. ВИДЕО
28 декабря 2016 Украинского политолога выгнали с прямого эфира за неуважение к памяти погибших при крушении Ту-154
31 декабря 2016 Международная федерация хоккея объяснила запрет на минуту молчания в память о жертвах крушения Ту-154
31 декабря 2016 Трагедия объединяет. Американцы запели российский гимн в память о жертвах Ту-154. ВИДЕО
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