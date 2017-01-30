{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированны. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,32
Динамика за 2 недели
Евро 64,34
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
30 января 2017
29 января 2017
28 января 2017
27 января 2017
Главное за день
Уралец автостопом объехал планету. Интересные истории
В Екб закрылся еще один ночной клуб. Тусовка плачет
21:40 Дед назвал внуков Путин и Шойгу
16:32 Пропал экс-депутат, давший показания на Януковича
12:26 Умерла мать, бросившаяся с дочкой под поезд метро
13:36 Умер солист ВИА «Верасы» Александр Тиханович
11:49 Эксперты: причиной крушения Ту-154 стала ошибка пилота
17:19 Из-за низких цен в Лондоне уволят тысячу уральцев
 

Отборные слухи о лучших людях России

Не бойтесь слухов, правда — страшнее. Выпуск 700

 

«Государство получило подтверждение: ничего не надо менять»

Почему россияне даже не мечтают о достойной пенсии. Колонка экономиста

 

«Епископы совращают детей. Тоже мне открытие!»

Православный священник о сериале «Молодой папа»

 

«URA.RU» запускает новый канал

Теперь вы не пропустите важнейшие новости, на каком бы сайте вы ни находились

 

Ротенберг построит в Свердловской области ракетный завод

Минобороны РФ Шойгу уже дал «добро»

 

Почему «Незыгарь» — на России 24, а на «Методичку» отвечают через Life

Как в РПЦ, кабмине и Кремле реагируют на анонимные Telegram-каналы. Расследование «URA.RU»

 

Александр Шурман: «Для Грефа имидж дороже, чем я»

Первое большое интервью пермского «грабителя века»

 

Почему в Екатеринбурге кризис из-за слишком дешевых квартир

Компании перепродают стройки, закрывают проекты и демпингуют «вторичку»

 

Пермских энергетиков ведут в Верховный суд

Компания-банкрот оппонента пермского губернатора требует денег у Вексельберга

 

К лидерам движения «В защиту человека труда» возникли вопросы

Актив спорит: полпред и два депутата Госдумы представляют рабочий класс или уже нет

 

Россиян убивают погода и перепады температуры

Почему в России никогда не будут жить долго

 

Югорского «Астахова» требуют отправить в отставку

Почему детского омбудсмена прозвали «уполномоченным по правам чиновников»

 

Сотни детей невозможно пристроить, а бывшие детсады пустуют

Курганская мэрия не спешит выселять из них чиновников

 

Представитель Дмитрия Медведева отправлен в челябинскую горячую точку

Его конкурент — генерал, ставленник губернатора Бориса Дубровского

 

В крупнейшем вузе Тюмени не останется проректоров на свободе

Уголовные дела возбуждены уже против трех руководителей опорного университета

 

Как транспортная схема изменит бизнес Екатеринбурга

Какие торговые центры исчезнут, почему город станет «автобарахолкой» и куда потекут деньги

 

Первый заместитель Комаровой объявил охоту на «скрытых врагов»

Алексей Шипилов: о решениях губернатора, кадровой чистке и лоббизме в «Белом доме»

 

Сити-менеджеру Салехарда ищут идеолога

Администрацию столицы Ямала покинул важный чиновник

 

Новая транспортная схема в Екатеринбурге

22 апреля 2016 В Екатеринбурге слишком много трамваев. Американец придумал, как спасти город от пробок
28 июня 2016 В Екатеринбурге масштабно сократят пассажирские маршруты. Будет, как в Европе
21 октября 2016 В Екатеринбурге «разворачивают» общественный транспорт. Начали с троллейбусов
02 ноября 2016 Екатеринбургу грозит транспортный ад
27 декабря 2016 «Ждем посадок чиновников». Кто заинтересован в банкротстве ЕМУП
11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
12 января 2017 Жители Екатеринбурга массово взбунтовались против новой транспортной схемы
12 января 2017 Впервые: автор пугающего Екатеринбург проекта отвечает на все вопросы
13 января 2017 Всего за 96 часов. Без войны «город — область». Мы снова горячая точка
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
16 января 2017 Новую транспортную схему в Екатеринбурге проверит прокуратура
16 января 2017 В споры о транспортной схеме Екатеринбурга вмешался новый представитель власти
16 января 2017 Свердловский кабмин вмешался в работу над новой транспортной схемой Екатеринбурга
16 января 2017 «Это не совпадение, а политическая заготовка ВГ»
17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
17 января 2017 Недовольство горожан меняет планы разработчиков транспортной схемы Екатеринбурга
17 января 2017 Где в Екатеринбурге власть? Кто успокоит жителей?
18 января 2017 «Непродуманную реформу необходимо остановить». Чиновников призвали заняться доступностью транспорта для жителей Екатеринбурга
18 января 2017 Шесть вопросов о новой транспортной схеме Екатеринбурга
18 января 2017 Транспортный скандал в Екатеринбурге спас вице-мэра от отставки
18 января 2017 Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы
19 января 2017 В Госдуме предложили провести референдум по новой транспортной схеме Екатеринбурга
19 января 2017 Две пересадки и полтора часа в общественном транспорте. «URA.RU» тестирует новую маршрутную сеть Екатеринбурга
20 января 2017 Частники собирают подписи пассажиров против новой транспортной схемы в Екатеринбурге
23 января 2017 Гордуме Екатеринбурга представят проект новой транспортной схемы. Депутаты готовят контрнаступление
23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
23 января 2017 Новая транспортная схема разрушит «Большой Екатеринбург»
24 января 2017 Новая схема позволит екатеринбургским транспортникам сэкономить 2 млрд рублей
24 января 2017 У минтранса нет денег на реализацию новой транспортной схемы в Екатеринбурге
24 января 2017 Повременной тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга засекречен
24 января 2017 В новой транспортной схеме Екатеринбурга появились пожелания горожан. КАРТА
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
24 января 2017 Для екатеринбургских трамваев отменят красный свет на светофорах
24 января 2017 Как заставить Екатеринбург простить мэрию и ездить с пересадками
24 января 2017 Финальный вариант новой транспортной схемы Екатеринбурга представят через два месяца
26 января 2017 Как транспортная схема изменит бизнес Екатеринбурга
26 января 2017 Международный транспортный эксперт «разнес» новую маршрутную сеть Екатеринбурга
27 января 2017 В Екатеринбурге отменили льготный проезд на общественном транспорте
27 января 2017 В 2018 году власти Екатеринбурга отменят плату за проезд
Дочь депутата нашли на сайте проституток Съезд "Единой России" 2017 года
Сегодня в СМИ

Почему «Притяжение» Федора Бондарчука вызывает лишь отторжение?

Епископ Евгений Кульберг — об антицерковных фильмах, цензуре и некомпетентности СМИ

«Молчание» Мартина Скорсезе. Смотреть или нет?

Вместо поездки на курорт — пять хороших фильмов про «заокеанские» страны

В Екатеринбурге появился кофейный бутик с гранолой, творогом-конструктором и капучино на соевом молоке

Инвестируем в классику. Топ-10 вещей со скидкой в бутиках Екатеринбурга

Стало ли закрытие гей-клуба ударом по ЛГБТ-тусовке Екатеринбурга?

Телеклуб запустил собственную краудфандинг-платформу: что это даст меломанам?

Как провести выходные? Самые интересные события предстоящего уик-энда

В Музее ИЗО откроется выставка друзей Брусиловского: эти картины горожане увидят впервые

Француз снял ролик, в котором переставил достопримечательности Екатеринбурга местами

В Екатеринбурге есть клуб, где школьники делают уроки, рисуют комиксы и решают свои проблемы

momenty.org
Слухи Отборные слухи о лучших людях России Спорт Уральцы уступили американцам и англичанам в патриотизме Инсайд Ковальчук спросит с Эрнста за слив «Шерлока»
Тест
«Хорошо ли вы знаете историю про перевал Дятлова?». ТЕСТ
загрузить ещё новостей

© 2006-2017 ura.ru.
Российское информационное агентство.

Шеф-редактор: Иван Некрасов
in@ura.ru

Редакция:

620000 г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 5. +7 (343) 382-000-6
obzor@ura.ru

г. Челябинск, ул. Васенко, 96, к. 813. +7 (351) 263-41-43

г. Тюмень, ул. Северная, 32, к. 103. +7 (3452) 38-68-50
tyumen@ura.ru

При использовании материалов сайта ссылка обязательна

Свидетельство о регистрации СМИ ИА «УРА.РУ» №ФС77-65649 от 04 мая 2016 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Сообщить новость Архив новостей Спецпроекты

Подписаться на новости

Размещение рекламы: +7 (343) 382 00 06
progress@ura.ru

Скачать медиакит

Департамент развития в Екатеринбурге +7 (912) 60-55-765 Наталья Селиванова snv@ura.ru

Система Orphus