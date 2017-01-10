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В наших руках оказался документ, способный изменить ход выборов
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В новогодние праздники президент тестировал свой имидж. К чему это привело
Первый рабочий день-2017. Свердловское правительство отходит от праздников
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Как живет черный рынок хакеров и почему России не нужна интернет-война с США
«У Москвы вопрос: если в области будут митинги, кто выйдет к людям?»
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Пока губернатор ждет поддержки Кремля, его уволенное правительство работает в праздники
Что будет с Россией-2017: консенсус-прогноз 21 федерального эксперта
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Губернатор ждет согласования Кремля, Тагил — денег из Москвы, а Екатеринбург — президента
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В самую коррумпированную челябинскую мэрию нагрянула ФСБ
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