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03 февраля 2017
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14:37 Пассажирку сняли с рейса из-за глубокого декольте
17:27 Ворам дали слабительное, чтобы найти брильянт за 6 млн
16:28 Жириновский предложил Белоруссии стать частью России
18:34 Шувалова наградили за успешную борьбу с кризисом
 

Кремль ротирует кадры: судьба Басаргина и Куйвашева в свежих рейтингах

«Петербургская политика» оценила, как во всех регионах стартовал «год больших выборов»

 

«Разнесены дворы, раскорежены машины. Снаряды падают даже на кладбище»

Что сейчас происходит в Донецке? Интервью корреспондента с места событий. Фото, видео

 

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Не бойтесь слухов, правда — страшнее. Выпуск 701

 

«Девушка порвет белье, поставит синяки и напишет заявление — мужик сядет»

Мужчины никак не защищены от обвинений в сексуальном насилии. Что делать

 

Кто выйдет против Путина

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Почему элитные школы разочаровывают родителей

Экс-директор екатеринбургской гимназии №9 Александр Кулагин: как выбрать хорошую школу

 

До провала Шептия на свердловских выборах осталось две недели

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«Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву»

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«Рак — это удел городских жителей»

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28 июня 2016 В Екатеринбурге масштабно сократят пассажирские маршруты. Будет, как в Европе
21 октября 2016 В Екатеринбурге «разворачивают» общественный транспорт. Начали с троллейбусов
02 ноября 2016 Екатеринбургу грозит транспортный ад
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11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
12 января 2017 Жители Екатеринбурга массово взбунтовались против новой транспортной схемы
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13 января 2017 Всего за 96 часов. Без войны «город — область». Мы снова горячая точка
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
16 января 2017 Новую транспортную схему в Екатеринбурге проверит прокуратура
16 января 2017 В споры о транспортной схеме Екатеринбурга вмешался новый представитель власти
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17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
17 января 2017 Недовольство горожан меняет планы разработчиков транспортной схемы Екатеринбурга
17 января 2017 Где в Екатеринбурге власть? Кто успокоит жителей?
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19 января 2017 В Госдуме предложили провести референдум по новой транспортной схеме Екатеринбурга
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20 января 2017 Частники собирают подписи пассажиров против новой транспортной схемы в Екатеринбурге
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23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
23 января 2017 Новая транспортная схема разрушит «Большой Екатеринбург»
24 января 2017 Новая схема позволит екатеринбургским транспортникам сэкономить 2 млрд рублей
24 января 2017 У минтранса нет денег на реализацию новой транспортной схемы в Екатеринбурге
24 января 2017 Повременной тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга засекречен
24 января 2017 В новой транспортной схеме Екатеринбурга появились пожелания горожан. КАРТА
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
24 января 2017 Для екатеринбургских трамваев отменят красный свет на светофорах
24 января 2017 Как заставить Екатеринбург простить мэрию и ездить с пересадками
24 января 2017 Финальный вариант новой транспортной схемы Екатеринбурга представят через два месяца
26 января 2017 Как транспортная схема изменит бизнес Екатеринбурга
26 января 2017 Международный транспортный эксперт «разнес» новую маршрутную сеть Екатеринбурга
27 января 2017 В Екатеринбурге отменили льготный проезд на общественном транспорте
27 января 2017 В 2018 году власти Екатеринбурга отменят плату за проезд
30 января 2017 В Екатеринбурге развернули кампанию в поддержку транспортной реформы
30 января 2017 Подписи против транспортной реформы в Екатеринбурге собирают в больницах
30 января 2017 Жители Екатеринбурга обсуждают транспортную реформу в соцсетях. «Давайте жаловаться президенту»
30 января 2017 Пенсионеры митинговали против отмены льготного проезда, «опоздав» на встречу с Якобом и Куйвашевым. ФОТО
30 января 2017 Готовимся к новой транспортной схеме. Через неделю в Екатеринбурге встанут трамваи и троллейбусы
31 января 2017 На митинге в Екатеринбурге депутатов обвинили в разжигании революции и перепели песни «Ленинграда». ФОТО, ВИДЕО
02 февраля 2017 В Екатеринбурге готовится очередной митинг против новой транспортной схемы
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