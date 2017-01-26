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26 января 2017
25 января 2017
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06:42 В России падает продолжительность жизни
 

«Незыгарь» — на «России 24», а на «Методичку» отвечают через Life

Как в РПЦ, кабмине и Кремле реагируют на анонимные Telegram-каналы. Расследование «URA.RU»

 

К лидерам движения «В защиту человека труда» возникли вопросы

Актив спорит: полпред и два депутата Госдумы представляют рабочий класс или уже нет

 

Как транспортная схема изменит бизнес Екатеринбурга

Какие торговые центры исчезнут, почему город станет «автобарахолкой» и куда потекут деньги

 

Когда Басаргина позовут в Кремль?

Пока пермский губернатор заманивает «варягов» в кабмин, его «сосед» беседует с президентом

 

Представитель Дмитрия Медведева отправлен в челябинскую горячую точку

Его конкурент — генерал, ставленник губернатора Бориса Дубровского

 

Первый заместитель Комаровой объявил охоту на «скрытых врагов»

Алексей Шипилов: о решениях губернатора, кадровой чистке и лоббизме в «Белом доме»

 

Бизнес проигнорировал укрепление рубля

Почему Apple снижает цены, а ритейл и автодилеры — нет

 

Мандат Жириновского предлагали в Екатеринбурге за 1,1 млн

Заплативший деньги экс-замминистра назвал продавца и посредника

 

Куйвашев возвращается в Екатеринбург с губернаторской кампанией

Одобрил ли Путин переизбрание главы региона? Как на Урале поняли встречу в Кремле

 

Родители будущих первоклашек скупают прописки

Зарегистрироваться в районе престижных гимназий Екатеринбурга стоит от 25 до 40 тысяч

 

Курганской мэрии грозит шквал исков за ДТП

Пострадавшие от нечищеных дорог объединяются и идут в суды

 

В России начался жесткий передел интернета

Клановая война коснется каждого пользователя

 

Таким будет Екатеринбург, когда вы будете пенсионерами

Социологи и урбанисты: как уральский мегаполис изменится за 30 лет

 

В Кургане требуют ужесточить «закон Димы Яковлева»

Как геи и транссексуалы ищут способы усыновить детей

 

Пермские школы будут отказывать первоклашкам из-за нехватки мест

Гимназии в центре трещат по швам, в новых районах образования не предусмотрено

 

Что ищет главный ревизор Южного Урала в избиркоме

По итогам аудита — особые оргвыводы для руководителя

 

Курганцы нашли дочку Росатома, зарегистрированную в Египте

Новый аргумент против добычи урана в Зауралье срывает пиар-кампанию «Далура»

 

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Новая транспортная схема в Екатеринбурге

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02 ноября 2016 Екатеринбургу грозит транспортный ад
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11 января 2017 В Екатеринбурге ликвидируют более ста маршрутов автобусов, трамваев и троллейбусов. СПИСОК
11 января 2017 «Пошто маршруты отнял, ирод?» Горожане и мэрия спорят о внедрении в Екатеринбурге новой схемы транспорта
12 января 2017 Жители Екатеринбурга массово взбунтовались против новой транспортной схемы
12 января 2017 Впервые: автор пугающего Екатеринбург проекта отвечает на все вопросы
13 января 2017 Всего за 96 часов. Без войны «город — область». Мы снова горячая точка
13 января 2017 Гордума Екатеринбурга создаст транспортную «коалицию». Будут пересматривать новую схему маршрутов
16 января 2017 Новую транспортную схему в Екатеринбурге проверит прокуратура
16 января 2017 В споры о транспортной схеме Екатеринбурга вмешался новый представитель власти
16 января 2017 Свердловский кабмин вмешался в работу над новой транспортной схемой Екатеринбурга
16 января 2017 «Это не совпадение, а политическая заготовка ВГ»
17 января 2017 Единороссы разъяснят екатеринбуржцам суть транспортной реформы. Лучшие агитаторы отправятся в Госдуму
17 января 2017 Известный застройщик из-за новой транспортной схемы Екатеринбурга организовал пикет под окнами мэрии. ФОТО
17 января 2017 Недовольство горожан меняет планы разработчиков транспортной схемы Екатеринбурга
17 января 2017 Где в Екатеринбурге власть? Кто успокоит жителей?
18 января 2017 «Непродуманную реформу необходимо остановить». Чиновников призвали заняться доступностью транспорта для жителей Екатеринбурга
18 января 2017 Шесть вопросов о новой транспортной схеме Екатеринбурга
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18 января 2017 Администрация Куйвашева получила заявку на митинг против реформы транспортной системы
19 января 2017 В Госдуме предложили провести референдум по новой транспортной схеме Екатеринбурга
19 января 2017 Две пересадки и полтора часа в общественном транспорте. «URA.RU» тестирует новую маршрутную сеть Екатеринбурга
20 января 2017 Частники собирают подписи пассажиров против новой транспортной схемы в Екатеринбурге
23 января 2017 Гордуме Екатеринбурга представят проект новой транспортной схемы. Депутаты готовят контрнаступление
23 января 2017 Разработчиков новой транспортной схемы призовут к ответу. «Будем поднимать вопрос пересмотра проекта»
23 января 2017 Простой программист из Екатеринбурга придумал идеальную транспортную схему. БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ
23 января 2017 Новая транспортная схема разрушит «Большой Екатеринбург»
24 января 2017 Новая схема позволит екатеринбургским транспортникам сэкономить 2 млрд рублей
24 января 2017 У минтранса нет денег на реализацию новой транспортной схемы в Екатеринбурге
24 января 2017 Повременной тариф на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга засекречен
24 января 2017 В новой транспортной схеме Екатеринбурга появились пожелания горожан. КАРТА
24 января 2017 «Справедливой России» отказали в проведении митинга против транспортной реформы Екатеринбурга
24 января 2017 Для екатеринбургских трамваев отменят красный свет на светофорах
24 января 2017 Как заставить Екатеринбург простить мэрию и ездить с пересадками
24 января 2017 Финальный вариант новой транспортной схемы Екатеринбурга представят через два месяца
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