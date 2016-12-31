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31 декабря 2016
30 декабря 2016
29 декабря 2016
28 декабря 2016
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Идеи, как отметить НГ дома, без суеты, но оригинально
Мифы о майонезе. Что мы знаем о главном продукте НГ?
18:09 Россию захватил флешмоб #автоелка. ФОТО и ВИДЕО
16:12 Версия теракта на ТУ-154 не подтвердилась
15:16 Глава Twitter признал необходимость редактуры
14:27 В выходные дорожники готовы чистить дороги по жалобам
11:02 Высылаемые из США дипломаты не могут улететь в Москву
10:39 Рейс из Екатеринбурга в Дубай задерживается на сутки
 

Не бойтесь правды — мемы страшнее

Новогодний подарок от «URA.Ru»: отборные интернет-шутки Урала за 2016 год

 

За вывеской общепита спрятались крысы, тараканы и «ванны с месивом»

Как обманывают клиентов служб доставки и почему в магазинах не травят опасных насекомых

 

Почему нужно запретить показывать «Иронию судьбы» в Новый год

Опытный психотерапевт предупреждает: Женя Лукашин и Наденька готовы разрушить вашу жизнь

 

«Хорошо ли вы себя вели в этом году?» Разоблачающий тест от «URA.Ru»

 

На Урале Ковалев побил Поветкина

«URA.Ru» ответило WADA: чем выделились наши спортсмены в 2016-м, кроме допинговых скандалов

 

Что делать в столице Нового года — 2017

Гид по знаковым местам Ханты-Мансийска, который скоро получит важный статус

 

С такими кадрами не соскучишься! ФОТОитоги Свердловской области

Провожаем в СИЗО, веселим на заседании, ходим с вами на молебны. Фотослужба «URA.Ru»

 

33 губернаторских открытки: «покупают в киоске, печатают на принтере»

Как свердловские VIP поздравили друг друга с Новым годом

 

«Мы ждем 12 миллиардов от резидентов!»

Директор, покидающий «Корпорацию развития Среднего Урала», подвел итоги работы

 

С кем мы простились в 2016 году

Люди, навсегда вписавшие себя в историю

 

Зачем Тунгусов пытается завести своего человека в Кремль

Почему изменились цели ВГ, а следом — всей области, и как это повлияет на вас в 2017-м

 

Отборные слухи о лучших людях России

Не бойтесь слухов, правда — страшнее. Выпуск 697

 

Как Басаргин потерял свою команду

История разгрома окружения пермского губернатора в 2016 году

 

Год петуха обещает удачу губернаторам и рыбам

Эксклюзивные предсказания для политических лидеров Урала

 

Как интересно жить в нашей стране! Московские ФОТОитоги-2016

Улюкаев в суде, обыски в «Ренове» и то, что осталось после Немцова

 

От торжества до потопа. Курганские ФОТОитоги-2016

Самые яркие воспоминания уходящего года в картинках

 

Как довести до слез Деда Мороза?

Самые нелепые, смешные и пронзительные новогодние истории от главных героев праздника

 

Почему Кремль должен сделать вывод из Брекзит и поражения Клинтон

Евгений Минченко о схожести УВЗ и «демократов Рейгана», шансах Меркель и уроках Запада

 

Как 2016 год ударил по карманам свердловчан

Дорожают коньяк, шоколад, иномарки, дешевеют коттеджи и яблоки. Инфографика

Катастрофа Ту-154, летевшего в Сирию

25 декабря 2016 Самолет с музыкантами ансамбля имени Александрова пропал по пути в Сирию
25 декабря 2016 СМИ: самолет с музыкантами ансамбля Александрова упал в горах
25 декабря 2016 Названо место падения Ту-154, летевшего в Сирию. На борту могли быть Доктор Лиза и журналисты федеральных СМИ
25 декабря 2016 СМИ опубликовали список членов экипажа Ту-154. Среди пассажиров — глава военной полиции Минобороны
25 декабря 2016 Опубликован список пассажиров упавшего Ту-154. Доктор Лиза не попала на борт в последний момент
25 декабря 2016 Журналист федерального канала опубликовал фото упавшего в Черном море самолета. ФОТО
25 декабря 2016 Минобороны опубликовало полный список пассажиров разбившегося Ту-154
25 декабря 2016 Совет по правам человека простился с Доктором Лизой. «Она сама была чудом»
25 декабря 2016 «Видимо, это взрыв!» Уралец нашел момент крушения Ту-154 на видео
25 декабря 2016 Муж Доктора Лизы подтвердил, что она была на упавшем Ту-154
25 декабря 2016 Катастрофа Ту-154, упавшего в Черном море. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ
25 декабря 2016 Доктор Лиза: «Жизнь — это бумеранг, короткий бумеранг»
25 декабря 2016 Божена Рынска поглумилась над авиакатастрофой Ту-154
25 декабря 2016 Поклонская назвала Рынску «мразью» и попросила СК РФ проверить ее на «уголовку»
25 декабря 2016 В екатеринбургском «Кольцово» объяснили свою причастность к трагедии Ту-154
25 декабря 2016 Познер о гибели Доктора Лизы: «Нет никаких слов…»
25 декабря 2016 В интернете появилась запись переговоров экипажа Ту-154 с авиадиспетчерами
25 декабря 2016 Советник Порошенко предложил «отметить» крушение Ту-154 бутылочкой «Боярышника»
25 декабря 2016 В правительстве РФ определили ответственного за разбор авиакатастрофы в Сочи
25 декабря 2016 Опубликовано последнее публичное выступление Доктора Лизы. «Мы не уверены, что вернемся назад живыми». ВИДЕО
25 декабря 2016 Министр транспорта ответил на вопрос о выживших в крушении Ту-154
25 декабря 2016 Глумившуюся над авиакатастрофой Ту-154 Божену Рынску уволили
25 декабря 2016 В Тюмени почтили память погибших в авиакатастрофе над Черным морем
26 декабря 2016 Захарова прокомментировала слова советника Порошенко о желании принести «Боярышник» к посольству России
26 декабря 2016 На борту рухнувшего Ту-154 находился уроженец Челябинской области
26 декабря 2016 Шойгу решил назвать в честь Доктора Лизы одно из медучреждений Минобороны
26 декабря 2016 В авиакатастрофе над Черным морем погиб экс-участник группы «Любэ»
26 декабря 2016 Захарова назвала глумившуюся над жертвами авиакатастрофы Божену Рынску «скотобазой»
26 декабря 2016 Москвичи возлагают цветы в память о жертвах крушения Ту-154. ФОТО
26 декабря 2016 Милонов хочет лишить Рынску с Бабченко гражданства за глумление над жертвами Ту-154
26 декабря 2016 Дозаправка Ту-154 Минобороны в Сочи была внеплановой
26 декабря 2016 В Минтрансе объяснили большой разброс обломков разбившегося самолета
26 декабря 2016 «Люди поймут». В «Коляда-театре» не будут отменять спектакли в день траура
26 декабря 2016 Писатель Эдуард Лимонов считает гибель Ту-154 местью за Алеппо
26 декабря 2016 СКР рассматривает новую версию крушения самолета Ту-154 Минобороны
26 декабря 2016 Челябинский губернатор изменил планы из-за траура по разбившемуся Ту-154
26 декабря 2016 Евгений Ройзман предложил назвать хоспис в Екатеринбурге именем Доктора Лизы
26 декабря 2016 В Москве ждут первый рейс с телами жертв крушения Ту-154
26 декабря 2016 На Ямале отменяют утренники и не пускают в эфир рекламу
26 декабря 2016 Тела погибших в катастрофе Ту-154 могут находиться в соседних странах
26 декабря 2016 Теракт на борту Ту-154 исключен. В Минтрансе назвали основные версии катастрофы
26 декабря 2016 Мэр крупнейшего города ХМАО отказался от общения с журналистами из-за упавшего Ту-154
26 декабря 2016 Кадыров всех опередил. Детской клинической больнице в Грозном присвоили имя Доктора Лизы
26 декабря 2016 Разбившиеся Ил-18 и Ту-154 летом встречались в Кольцово. ФОТО
26 декабря 2016 «Это награда детям». В Кургане, несмотря на траур, проходит губернаторская елка
26 декабря 2016 Уральские политики почтили память журналистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154. ФОТО, ВИДЕО
26 декабря 2016 Пресс-конференция свердловского губернатора началась с минуты молчания
26 декабря 2016 Ройзман отменил пресс-конференцию, а Якоб — торжественный прием. Екатеринбург скорбит по погибшим в катастрофе Ту-154
26 декабря 2016 Семьям артистов ансамбля Александрова, погибших в авиакатастрофе Ту-154, выплатят по миллиону рублей
26 декабря 2016 В Перми из-за траура отменили праздничные мероприятия
26 декабря 2016 Минобороны определило траекторию полета разбившегося Ту-154
26 декабря 2016 В Тюмени установили арт-объект в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем. ФОТО
26 декабря 2016 «Многие жаждут славы, обливая грязью жертв трагедии»
26 декабря 2016 Президента просят лишить гражданства Божену Рынску за ее слова о крушении Ту-154
26 декабря 2016 Фильм о докторе Лизе покажут в Перми в День траура
26 декабря 2016 «Ужасный год — кого теперь винить?»
26 декабря 2016 Вспышка в небе в Сочи не имеет отношения к крушению Ту-154. ВИДЕО
26 декабря 2016 В Черном море нашли обломки рухнувшего Ту-154
26 декабря 2016 В Кремле отреагировали на высказывания Божены Рынски о крушении Ту-154. «Уродливые проявления поражают»
26 декабря 2016 Среди жертв крушения Ту-154 оказалась бывшая жительница ХМАО
26 декабря 2016 Семье южноуральца, погибшего в Ту-154 над Черным морем, помогут власти
26 декабря 2016 ФСБ подтвердила отсутствие теракта на борту Ту-154. У следствия нашлись свидетели крушения
26 декабря 2016 Люди готовились к катастрофе. На пассажирах рухнувшего в Черное море Ту-154 были спасательные жилеты
26 декабря 2016 Самолет Ту-154 мог разбиться из-за перегруза. Стали известны свидетельства очевидцев
26 декабря 2016 Тело командира разбившегося Ту-154 подняли на поверхность
26 декабря 2016 Путина просят оставить Доктора Лизу в составе СПЧ посмертно
27 декабря 2016 Командир разбившегося Ту-154 хотел посадить самолет на воду
27 декабря 2016 Петиция о лишении Божены Рынски гражданства набрала 49 тысяч подписей
27 декабря 2016 Очевидец поделился подробностями гибели Ту-154. Новая версия авиакатастрофы
27 декабря 2016 Высказываниями Божены Рынски займется Генпрокуратура
27 декабря 2016 В Сети появилось фото из самолета, сделанное погибшим перед крушением Ту-154
27 декабря 2016 На борту Ту-154 погиб артист, родившийся в Екатеринбурге. Сутки спустя на Урале умер его брат
27 декабря 2016 Карикатурист с Украины поглумился над катастрофой Ту-154. ФОТО
27 декабря 2016 Спасатели обнаружили в море черный ящик разбившегося Ту-154
27 декабря 2016 Петиция против Божены Рынски набрала 75 тысяч подписей
27 декабря 2016 На борту упавшего под Сочи самолета был артист из пермской оперы
27 декабря 2016 Застряли в Сирии. Ансамбль песни и пляски ЦВО должен был возвращаться в Екатеринбург на разбившемся лайнере
27 декабря 2016 Названа приоритетная версия причины крушения Ту-154
27 декабря 2016 На Ямале осудили кинотеатр, который работал в день траура
27 декабря 2016 Шансы узнать всю правду о катастрофе Ту-154 возросли. Со дна моря подняли основной бортовой самописец
27 декабря 2016 В авиакатастрофе самолета Ту-154 погиб внук жительницы Зауралья. «Он с семьей собирался в Шадринск»
27 декабря 2016 Полеты военных самолетов Ту-154 временно приостановлены
27 декабря 2016 Ройзман просит у горожан деньги на хоспис имени Доктора Лизы. «Оформите маленькое, но ежемесячное пожертвование»
27 декабря 2016 Бывшие коллеги считают Божену Рынску психически нездоровой
27 декабря 2016 Шойгу планирует возродить ансамбль Александрова, выделив артистам квартиры
27 декабря 2016 На фрагментах разбившегося Ту-154 не обнаружено следов взрывчатки
27 декабря 2016 Среди погибших на Ту-154 оказался выпускник свердловского военного училища
27 декабря 2016 «Уродливое сумасшествие» Божены Рынски проявилось не впервые. Журналистка уже оказывалась в центре скандала
27 декабря 2016 Новые обстоятельства катастрофы: Ту-154 рухнул в Черное море на скорости более 500 км/ч
27 декабря 2016 Очевидец снял падение Ту-154 на видео
27 декабря 2016 «Командир, падаем!» Опубликованы последние слова пилотов ТУ-154
28 декабря 2016 На месте крушения Ту-154 найдено большое скопление обломков самолета и фрагментов тел
28 декабря 2016 Анализ самописца Ту-154 дал новую версию авиакатастрофы
28 декабря 2016 Поисковая операция на месте крушения Ту-154 приостановлена
28 декабря 2016 «Я всегда знал, что этот человек не совсем вменяемый». Максим Фадеев призывает выслать Божену Рынску «на остров к обезьянам». ВИДЕО
28 декабря 2016 «Вы желаете смерти своим врагам?» Скандальный блогер вступилась за Божену Рынску
28 декабря 2016 Эксперт прокомментировал сообщения о последних словах пилотов Ту-154. Крушение самолета показали по кадрам. ВИДЕО
28 декабря 2016 На месте крушения Ту-154 обнаружены тела еще трех погибших
28 декабря 2016 Семье бывшей югорчанки, погибшей при крушении Ту-154, выплатят деньги
28 декабря 2016 В зоне крушения Ту-154 обнаружили более 1,5 тысяч обломков самолета
28 декабря 2016 «Нашему горю… долго радоваться не будет» На месте гибели Ту-154 оставляют слова соболезнования
28 декабря 2016 Водолазы достали на поверхность фрагменты фюзеляжа Ту-154 и вещи пассажиров
28 декабря 2016 Невозможно идентифицировать. Командира разбившегося Ту-154 не смогли опознать
28 декабря 2016 Хоронят первую опознанную жертву крушения Ту-154. Кладбище закрыли от посторонних. ВИДЕО
28 декабря 2016 Обнаружен второй черный ящик с разбившегося Ту-154
28 декабря 2016 Украинского политолога выгнали с прямого эфира за неуважение к памяти погибших при крушении Ту-154
28 декабря 2016 На Украине уничтожили мемориал жертвам крушения Ту-154. ФОТО
28 декабря 2016 Обломки Ту-154 в Черном море будут искать и в новогоднюю ночь
28 декабря 2016 Плохое топливо или перегруз? Все версии крушения Ту-154 под Сочи
28 декабря 2016 Кто ответит за гибель Ту-154
28 декабря 2016 Шойгу объявил о воссоздании ансамбля Александрова
28 декабря 2016 Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за катастрофы Ту-154
28 декабря 2016 Charlie Hebdo высмеял катастрофу Ту-154 под Сочи
28 декабря 2016 Родственники погибших в катастрофе Ту-154 начали получать страховые выплаты
28 декабря 2016 Водолаз рассказал, что пассажиров Ту-154 «буквально разорвало на части»
29 декабря 2016 Специалисты начали расшифровку второго «черного ящика» Ту-154
29 декабря 2016 «Черный ящик» рухнувшего Ту-154 оказался разрушен
29 декабря 2016 В Минобороны прокомментировали последние слова пилотов Ту-154
30 декабря 2016 Банки простят долги погибшим на Ту-154
30 декабря 2016 Новые подробности о расследовании Ту-154. Версия теракта не подтвердилась
31 декабря 2016 Международная федерация хоккея объяснила запрет на минуту молчания в память о жертвах крушения Ту-154
31 декабря 2016 Трагедия объединяет. Американцы запели российский гимн в память о жертвах Ту-154. ВИДЕО
31 декабря 2016 В Екатеринбурге на здании хосписа появился портрет Доктора Лизы. «Мы все тебя любим». ФОТО
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