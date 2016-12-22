Трезвый Дед Мороз, стриптиз снеговика и шоу шаманов

13:43 22 декабря 2016 1

Спрос на экзотику упал, екатеринбуржцы возвращаются к традиционному Новому году Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

В канун приближающегося Нового года начались жаркие дни у фирм, занимающихся организацией праздничных развлечений и корпоративов. По словам организаторов новогодних праздников, самые предусмотрительные начали готовиться к празднику еще в сентябре — с того времени начали обговаривать программу и условия организации развлечения.

Катание на северных оленях становится популярнее русской тройки Фото: Соцсеть

Как всегда, самыми востребованными остаются традиционные Дед Мороз со Снегурочкой. Несколько десятков компаний предлагают сказочных новогодних героев с выездом на дом, в офис или в заведение, где проводится корпоратив. Цена за поздравление Деда Мороза со Снегурочкой варьируется от 500 рублей (это минимум за 15-минутную программу с раздачей подарков) до 2-3 тысяч рублей (за часовое выступление). Самыми дорогостоящими услуги новогодних героев станут 31 декабря и в новогоднюю ночь — здесь цена может достигать и пяти тысяч.

Способы прибытия Деда Мороза со своей внучкой предлагаются на выбор: Дед может позвонить традиционно в дверь, а может появиться и несколько оригинальным образом. Очень популярно в этом году, чтобы Дед Мороз со Снегурочкой подъехали к дому на санях, запряженными северными оленями. Передвижение гужевого транспорта по улицам города запрещено, поэтому умолчим о хитростях, на которые идут организаторы праздников, чтобы к нужному дому с ветерком подкатили сани, запряженные парой оленей. Такое поздравление можно заказать в пределах двух тысяч рублей.

Возможно, олени пока еще воспринимаются у нас как экзотика, и потому они оказались более востребованными, чем традиционная русская тройка. Возможно, повлияла цена, так как заполучить Деда Мороза на тройке стоит несколько дороже. А если в стоимость услуги будет включено и катание на тройке с Дедом Морозом, то она может достичь даже десяти тысяч рублей.

Фото: Соцсеть

Трезвый Дед Мороз — тренд этого года Фото: Соцсеть

Одним из главных трендов нынешнего праздника является «Трезвый Дед Мороз». Все понимают специфику работы сказочного героя: чуть ли не при каждом поздравлении Деду подносят рюмку и к концу дня бывает, что он доходит до кондиции. В этом году, как утверждают в фирмах по организации праздников, Дед Мороз стал трезвенником. Если где-то на празднике ему поднесут выпить, он гордо откажется и заявит, что не пьет на работе. Рекламный слоган «Дед Мороз на 100% трезвый» встречается в очень многих объявлениях.

Помимо традиционных способов прибытия, Дед Мороз может также и прилететь — неожиданно постучаться не в дверь, а в окно — вне зависимости от высоты этажа. Некоторые компании в качестве сказочных персонажей пригласили профессионалов — промышленных альпинистов, которые не боятся любой высоты.

Деда Мороза на ходулях любят дети Фото: Соцсеть

Необычным для детей и взрослых может показаться и гигантский Дед Мороз с не менее высокой движущейся елкой — это некоторые компании поставили своих героев на ходули. Среди предложений встречаются объявления о неоновых елках с цветовой картинкой и лазерным шоу. А также праздники в белом стиле, где все будут в белых костюмах, которые светятся в темноте.

Предлагаются праздники не только в городе, но и на природе. Например, «Шаман-шоу», где шаман с бубном будет танцевать вокруг костра и заклинать духов исполнить все желания в новом году.

Упал спрос в этом году на экзотику — темнокожих Деда Мороза и Снегурочку. Необычных героев по-прежнему приглашают, но, наверное, вдвое реже, по сравнению с прошлым годом. А вот интерес к новогоднему стриптизу все так же высок. Рабочее время Дедов Морозов и Снегурочек, которые готовы раздеться во время праздничного застолья, в большинстве случаев уже расписано. Как рассказали организаторы подобных шоу, они всегда предварительно обговаривают с клиентами степень откровенности выступления, а также контингент публики. С удивлением для себя организаторы заметили, что в этом году раздевающихся сказочных персонажей стали приглашать и на праздники, где будут присутствовать дети. Ради этого в одной из компаний, например, придумали программу с плюшевыми зайчиками, мишками, волками, снеговиками и т. д., которые также устроят совместный стриптиз вместе с Дедом и его внучкой.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, у подавляющего большинства организаторов праздников цены сохранились на уровне прошлого года, а у некоторых даже стали чуть ниже. Буквально единицы незначительно подняли свои расценки. Это стало вынужденной мерой из-за уменьшения заказов. Спрос на традиционных Деда Мороза со Снегурочкой совершенно не изменился и в большинстве случаев у сказочных героев уже сейчас расписано почти все время по дням. Как правило, речь идет о приглашении домой к детям или в небольшие компании. Крупные же организации в этом году начали экономить на праздничных банкетах с более разнообразной программой. Организаторы корпоративов для крупных организаций заметили, что на рекламу в этом году им пришлось потратить вдвое больше против прошлого года, а количество клиентов снизилось примерно на 15%. Небольшие компании, как правило, от праздничных корпоративов не отказываются.