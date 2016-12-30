11:00 30 декабря 2016 0

Ханты-Мансийск, где трещат 50-градусные морозы, приглашает туристов окунуться в горячий бассейн под открытым небом Фото: «Cronwell Resort Югорская Долина»

Административный центр ХМАО-Югры, Ханты-Мансийск, в 2017 году получит титул «Новогодняя столица России». Торжественная церемония передачи эстафеты произойдет в первых числах января в Тамбове — этот город сейчас носит почетное звание столицы Нового года. В Югре идет подготовка к торжественному событию, которое де-факто примет характер международного. «URA.Ru», имеющее корпункт в будущей новогодней столице, рассказывает, чем можно заняться в праздники в Ханты-Мансийске.

«Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек»

Театрально-музыкальное шоу «Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек» откроется на площади Тысячи огней. Творцы зимнего праздника со всех уголков России будут соревноваться в креативности. Дата проведения мероприятия на сегодняшний день уточняется.

«Новогодняя ночь»

1 января 2017 года на площади Тысячи огней Ханты-Мансийск встретит Новый год. В планах: праздничный концерт, выступления творческих коллективов, хоровод вокруг главной елки Югры, праздничный салют. На мероприятии до утра будут работать сувенирные лавочки, ремесленные мастерские и кофейни.

1/5 Над площадью Тысячи огней 1 января прогремит салют Фото: Управление общественных связей Ханты-Мансийска

«Экстремальная зима»

Фестиваль экстремальных видов спорта «Экстремальная зима» откроется 5 января 2017 года. Место проведения — территория гостиницы «Олимпийская». Организаторы обещают участникам незабываемые впечатления от тест-драйва снегоходной техники — гонок и прыжков через сугробы. Туристам рекомендуется одеться потеплее.

1/5 Экстремальное развлечение югорчан — прыжки на снегоходах Фото: Управление общественных связей Ханты-Мансийска

«Резиденция Елки»

В Ханты-Мансийске с 24 декабря по 7 января откроется единственная в России резиденция Елки. В конгрессно-выставочном центре «Югра-Экспо» появится экспозиция сувениров, елочных украшений, игрушек для детей, угощений к праздничному столу, напитков, товаров для дома и декоративных предметов. Венчать событие будет многометровая, празднично наряженная ель.

Для детей организаторы приготовили театральные выступления, игры и хороводы, творческие состязания и представления. Запланированы концертная программа, работа фотозоны, автогородка, батутов и других интерактивных зон. В частности, площадка для лазертага, игра в «Захват точки». Зона творчества «Мастерская Деда Мороза» готовит мастер-классы по росписи пряников, скрапбукингу, песочной анимации, лепке из инновационной массы, живописи.

На улице состоится конкурс-смотр снеговиков.

«Чумовая улица»

Огненно-пиротехническое шоу «Чумовая улица» будет проходить с 25 декабря по 7 января на территории «Археопарка». Вместо домов здесь находятся чумы, вместо дорог и тротуаров — трассы для катания на собачьих и оленьих упряжках. Представители югорских коренных народов, ханты и манси, приготовят для гостей блюда по древним рецептам, познакомят с национальными игрищами и обрядами, прокатят на упряжках. Огненное представление приготовили артисты пиротехнического шоу Fire-Studio из Екатеринбурга.

1/5 Археопарк Фото: Управление общественных связей Ханты-Мансийска

Туры

В рамках проекта «Новогодняя столица» в Ханты-Мансийске и на близлежащих территориях можно забронировать комплексные туры. Гостиницы окружного центра готовы предложить гостям города банную программу с горячим бассейном под открытым воздухом, на морозе. В качестве увеселительной и познавательной программ предлагаются посещения Музея природы и человека, где сохранены археологические находки, сделанные на территории Югры, природного парка «Долина ручьев», горнолыжного клуба «Хвойный Урман», парка Бориса Лосева, стелы «Покорителям Сибири», расположенной на вершине холма, а также других местных достопримечательностей.

Экскурсии

Гости Югры могут попробовать местный деликатес — уху из стерляди Фото: Агентство делового туризма «TERRA»

В рамках новогодней программы туристы могут познакомиться с особенностями быта коренных народов ХМАО-Югры. «Рыбный день» предлагает гастрономические развлечения — дегустацию муксуна и нельмы под клюквенным соусом, ухи из стерляди, брусничного морса. «Сказки мамы шамана» подойдут для любителей мистики. Югорские «индейцы» расскажут о культовых местах и обрядах, научат играть на древних музыкальных инструментах. Также предусмотрены обзорные экскурсии-сравнения Ханты-Мансийска с финским Хельсинки, посещение музея геологии нефти и газа, государственного художественного музея, этнографического музея под открытым небом «ТорумМаа», музея народного художника СССР Владимира Игошева, галереи-мастерской Геннадия Райшева.

Международные визиты

В рамках акции планируются визиты в Ханты-Мансийск официальных делегаций стран, с которыми регион заключил соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. На сегодняшний день свои намерения посетить столицу Нового года подтвердил посол республики Бенин в РФ Анисет Габриэль Кочофа.