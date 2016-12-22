12:05 22 декабря 2016 0

Скандал разгорелся, после того как митрополит Иосиф (слева) отстранил Владимира Дедова (справа) Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

В скандал, из-за которого не первый месяц лихорадит курганских православных прихожан, вступил директор ООО «Корвет» Анатолий Чернов. Промышленник является руководителем попечительского совета при Александро-Невском кафедральном соборе. В разговоре с «URA.Ru» он подтвердил, что недоволен тем, как осуществляет руководство епархией митрополит Курганский и Белозерский Иосиф.

В открытую фазу конфликт вышел после отстранения настоятеля Рябковского храма Владимира Дедова. Был инициирован сбор подписей прихожан против митрополита, руководству РПЦ в Москву были направлены многочисленные жалобы на предстоятеля курганской церкви. Среди обвинений, выдвинутых в адрес митрополита Иосифа, самоуправство, грубость, кража старинных фресок и икон и даже рукоприкладство.

Митрополит прибыл в Курган в 2015 году Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

«Создается впечатление, что во всем виноват Владимир Дедов, но Балабанов (митрополит Иосиф — прим. ред.) на нем вымещает злобу», — отметил Анатолий Чернов. Он подчеркнул, что отнюдь не Дедов стал инициатором сбора подписей прихожан. Анатолий Чернов сам отправил письмо на имя патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Он сообщил, в частности, что в соборе Александра Невского по инициативе митрополита Иосифа были уничтожены старинные фрески, также указывалось на факты пропажи старинных икон и неуважительное отношение к прихожанам.

Однако эти факты пока не нашли подтверждения. В распоряжении «URA.Ru» имеется ряд документов, в том числе — постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пропажи икон в Белозерском храме. Экспертиза, проведенная после поступивших от прихожан заявлений, показала, что имеющиеся в храме иконы являются подлинными и не заменены новоделом. О том, что в храме Александра Невского, который в советское время служил складом, а после стал музеем, не сохранилась старинная роспись, свидетельствует акт от 2012 года.

Подобные абсурдные обвинения поступают в огромном количестве. Среди документов есть, к примеру, объяснительная от одного из священнослужителей, который заявляет, что никогда не получал ударов по голове от владыки Иосифа.

Отдельная история касается крестов, выложенных тротуарной плиткой у входа в кафедральный собор в горсаду. По христианской традиции попрание крестов ногами считается недопустимым. Жалоба на это также была направлена в руководство РПЦ. Анатолий Чернов подтвердил, что его предприятие было спонсором работ, он также нашел подрядчика. Однако, по словам руководителя завода, выложить из плитки кресты было инициативой служителей церкви. В итоге плитку в спешном порядке пришлось перекладывать, а епархии — собирать комиссию, которая подтвердила, что фигура, которую составили из плитки, не является православным крестом.

Владимир Дедов стал участником скандального ДТП Фото: Игорь Меркулов © URA.Ru

Беспочвенность «материальных» обвинений выяснить достаточно просто. Однако споры, связанные с назначениями священников, отношением митрополита Иосифа к пастве и другим оценочным суждениям, связанным с деятельностью предстоятеля курганской церкви, могут длиться бесконечно. Анатолий Чернов напомнил о большом вкладе, которое его предприятие внесло в развитие курганской епархии за последнее годы. «Я не собираюсь вмешиваться в дела епархии», — заверил промышленник. Однако он уточнил, что пытался в мягкой форме дать советы митрополиту Иосифу и удержать его от некоторых решений. «Не было понимания», — констатировал Анатолий Чернов. «Митрополит рушит основы веры и церкви», — настаивает промышленник.

Отставке Владимира Дедова, напомним, предшествовал скандал с ДТП, в которое священник попал на личном автомобиле стоимостью около 2 млн рублей, с «блатными» номерами. Позже митрополит Иосиф пояснил, что к настоятелю Рябковского храма были и другие претензии, связанные с тем, что он не выполнял возложенные на него организационные обязанности.

Прихожане уверены, что сложившаяся в курганской епархии обстановка не способствует привлечению верующих и усилению в них благочестивого духа.