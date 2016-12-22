Златоуст замерзнет из-за некомпетентности властей?

19:32 22 декабря 2016 0

Мэр Златоуста Вячеслав Жилин считает, что делает все, чтобы город не замерз Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Итоги аудита долгов за теплоснабжение Златоуста, третьего по величине города Челябинской области, переданы в прокуратуру. Основной вывод, сделанный ревизорами, сводится к тому, что местные власти обеспечили чересчур благоприятные условия коммерческой фирме в ущерб интересам муниципалитета. Мэр города Вячеслав Жилин не согласен с выводами ревизоров.

Аудиторы главного контрольного управления правительства Челябинской области проводили ревизию по поручению губернатора Бориса Дубровского. Предполагалось, что проверка займет две недели, но процесс продлился дольше — слишком сложной оказалась схема теплоснабжения Златоуста. Напомним, что поводом для ревизии стало письмо от менеджмента Златоустовского электрометаллургического (бывшего металлургического) завода в адрес мэрии о том, что предприятие с нового года прекращает поставку тепла в город.

Речь идет о заводской котельной, обслуживающей не только предприятие, но и близлежащие микрорайоны. Завод задолжал за поставку газа «НОВАТЭКу», более 150 млн рублей, и якобы значительную часть долга составляют средства, не выплаченные населением. Или выплаченные, но осевшие на счетах сторонних управляющих компаний. Поэтому ЗЭМЗ больше не желает «тащить» на себе социальную нагрузку и все отношения с муниципалитетом разрывает. О письме заводчан Жилин уведомил областные власти, но в ответ получил ревизию.

Теплоснабжение Златоуста — долги превышают сотни миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

Из истории вопроса. Еще осенью 2014 году Борис Дубровский дал поручение мэру Златоуста Вячеславу Жилину решить вопрос с теплоснабжением жилых кварталов, обслуживаемых заводской котельной. ЗЭМЗ уже тогда пытался отказаться поставлять тепло городу. Для работы котельной было создано ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Предполагалось, что эта фирма вместе с котельной, будет передана муниципалитету. Так и произошло — учредителем ООО стало МУП «Коммунальные сети». Сделку оценили в один символический рубль. Но котельная так и осталась у завода. ООО «ЗЭМЗ-Энерго» существует только на бумаге, так как никаких объектов у нее нет. Фирма фактически не участвует в торгах. Единственный контракт за два года — поставка тепла в одну из спортшкол. Но через ООО проходит много расчетов с поставщиками. «ЗЭМЗ-Энерго» накопило многомиллионные долги перед «НОВАТЭКом» и АО «Газпром распределение» и сейчас находится в предбанкротном состоянии, с убытками в 121 млн рубль. Долги перед кредиторами превысили 270 млн рублей. Финансовое состояние учредителя ООО, МУП «Коммунальные сети», также плачевно — у предприятия отрицательный баланс.

«Да, это так, — заявил „URA.Ru“ Вячеслав Жилин. — Завод должен был передать нам котельную, но этого не сделал. А мы выполняли поручение губернатора, поэтому и тянули „ЗЭМЗ-Энерго“ как могли, хотя несколько раз пытались договор расторгнуть».

Еще одним объектом, заинтересовавшим ревизоров, стало ООО «Теплоэнергетик», арендатор большинства муниципальных сетей и котельных Златоуста. Учредителем ООО, созданного в 2009 году, являются УК «Златинвест», Михаил и Людмила Поповы, а также Роза Мухамадиева. Фирма тесно связана с ООО «Водоканал» и несколькими управляющими компаниями города. У «Теплоэнергетика» финансовый баланс положительный, среднегодовая выручка превышает 770 млн рублей — по данным СБИС. Своим успехом, так предполагают аудиторы, коммерческая фирма обязана местным властям. Так, еще в 2012 году «Теплоэнергетик» выкупил у города часть тепловых сетей и ряда муниципальных объектов за 7 млн рублей, при балансовой стоимости в 16,8 млн рублей.

Борис Дубровский распорядился передать итоги аудита Златоуста прокурору области Александру Кондратьеву Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru

«Это было еще до того, как я стал мэром! — заявил „URA.Ru“ Вячеслав Жилин. — При прежнем главе Александре Караваеве. Мы даже судились, но суды проиграли».

Александр Караваев подал в отставку 22 февраля 2012 года. И уже через неделю и. о. мэра стал Вячеслав Жилин, выигравший выборы главы города в мае 2012 года. Получается, что Караваев успел продать муниципальное имущество «Теплоэнергетику» перед самой отставкой — сделку готовил в 2011 году. Но судилась с «Теплоэнергетиком» не мэрия, а прокуратура. Администрация города, уже при Жилине, участвовала в процессе как третье лицо и даже не заявляла своих требований. Что и стало одним из доводов для отказа в удовлетворении иска.

Впрочем, ревизоры вскрыли факты, касающиеся и того периода, когда город возглавил нынешний градоначальник. На 22,9 млн рублей мэрия из средств бюджета оплатила ремонт муниципальных котельных, что были переданы в аренду «Теплоэнергетику». Хотя затраты должен был нести по условиям договорам арендатор.

«Мы проводили конкурс на ремонт котельных, и его выиграл „Теплоэнергетик“ на средства, выделенные из областного бюджета на подготовку к зиме», — пояснил Жилин. В том, что это не «бьется» с условиями договора, мэр ничего крамольного не увидел.

Отметим, что у ревизоров предостаточно фактуры, доказывающей особое отношение властей к «Теплоэнергетику». Здесь и покрытие долгов за счет областных субсидий, в ущерб МУП «Коммунальные сети», и явное нежелание «ЗЭМЗ-Энерго» взыскивать с «Теплоэнергетика» законные долги. Кстати, в базе данные судов действительно есть иск «ЗЭМЗ-Энерго» к «Теплоэнергетику» на 27,5 млн рублей, но в мае этого года дело было отозвано истцом из суда.

У аудиторов есть и другие, неудобные для властей, подробности, которые пока не раскрываются в СМИ. Хотя общий итог понятен — у муниципальных предприятий большие проблемы, у коммерческой фирмы, при явной поддержке властей, дела идут неплохо. И если поставщики тепла из-за долгов прекратят поставку тепла в город, в те кварталы, что обслуживают «ЗЭМЗ-Энерго», то ответственность за это должен нести сам муниципалитет.

Акт ревизии, подготовленный ГКУ, представили губернатору Борису Дубровскому. Вячеслав Жилин, еще не зная целиком, какие именно претензии могут быть предъявлены администрации, сообщил «URA.Ru», что мэрия подготовит на имя Дубровского свое заключение.

Впрочем, решать, чья вина в проблемах Златоуста, теперь будет иное ведомство. Дубровский отдал распоряжение передать итоги аудита в прокуратуру Челябинской области, главе ведомства Александру Кондратьеву. Это распоряжение уже выполнено.