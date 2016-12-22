19:43 22 декабря 2016 0

Губернатор взял под свой контроль еще и правительство региона Фото: Алексей Глазырин © URA.Ru

Что произошло в Пермском крае?

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин отправил в отставку правительство региона. Этому предшествовало увольнение и руководителей краевой администрации. В обоих случаях кадровые решения сопровождают громкие скандалы. Объявлено, что все министры продолжат работать, но в статусе исполняющих обязанности.

Фактически в отставку отправлен лишь председатель кабинета министров — опытный и уважаемый пермский политик Геннадий Тушнолобов. Губернатор заявил о готовности самостоятельно управлять правительством. Фактически должность премьер-министра упразднена. Произошедшее свидетельствует о том, что предпринята попытка захвата власти в Прикамье «варягами» из ближайшего окружения Басаргина.

Ушел ли Тушнолобов?

Пикантность ситуации заключается в том, что команда губернатора за два дня до принятия решения намеренно допустила «утечку» информации о грядущем увольнении Геннадия Тушнолобова. Учитывая закрытость окружения Басаргина — случай беспрецедентный. Поэтому информация сразу же вызвала серьезные подозрения пермской элиты. Обсуждалось, что об увольнении Тушнолобова будет объявлено сразу после заседания кабмина — оно началось в 16:30 в четверг, 22 декабря. Час спустя администрация губернатора действительно официально сообщила о старте реформы органов власти, отставке правительства и упразднении должности председателя кабмина.

Однако сам Геннадий Тушнолобов сообщил «URA.Ru», что в действительности его никто не увольнял. «Никаких решений не принято, и документы не подписаны. Все продолжают работать в том же статусе, в каком и работали», — сказал собеседник.

Информацию, опубликованную администрацией губернатора, премьер назвал ошибкой и добавил, что намерен и дальше руководить кабмином. Собеседники в правительстве называют произошедшее «бардаком» и «беспределом» и считают, что скандальность ситуации грозит Виктору Басаргину самыми печальными последствиями. Многие эксперты в растерянности — они не знают, как объяснить поведение губернатора. Некоторые считают, что таким образом он хочет привлечь внимание Кремля.

Куда уйдет Геннадий Тушнолобов?

Судя по всему, в политике, по крайней мере, пермской для пока еще премьер-министра места нет. Выборы прошли, Заксобрание укомплектовано. Теоретически можно остаться работать в новом составе правительства, но, судя по сегодняшней ситуации, это вряд ли. Наверх путь тоже фактически закрыт — вакантных мест просто-напросто нет. Остается вариант уходить в бизнес, считают эскперты.

Кому выгодна отставка кабмина?

Не секрет, что аппаратную борьбу с Тушнолобовым еще с 2012 года ведет его заместитель — вице-премьер Олег Демченко, который долгие годы является ближайшим соратником Басаргина. Опальный «варяг» фактически стал «серым кардиналом» кабмина, а в последнее время он проявляется себя уже в качестве теневого губернатора и берется за решение политических вопросов. Именно Демченко является ключевой фигурой в структуре управления регионом, в его руках сосредоточены финансовые инструменты для предвыборной кампании Виктора Басаргина.

Сам Демченко долгое время находился на больничном, но на этой неделе вернулся в Пермь. Появление «серого кардинала» тут же вылилось в увольнение Тушнолобова. В кулуарах давно говорили о желании «варягов» списать именно на Тушнолобова многочисленные уголовные дела в отношении чиновников и аресты министров. Однако опытный пермский политик всегда пользовался поддержкой промышленников, на которых опирается и Виктор Басаргин. Наблюдатели не исключают, что теперь владельцы крупного бизнеса нанесут сокрушительный удар по «варягам» во главе с губернатором.

Правительство края распустили из-за коррумпированных министров?

«Силовики не поддерживают команду губернатора. Они по определению не могут поддерживать коррупцию», — говорит источник в правоохранительных органах. Собеседник отмечает, что пока окружение Басаргина ведет себя спокойно — спецслужбы тоже работают в обычном режиме. Однако политическая активность дорого обходится губернатору.

В сентябре после масштабной избирательной кампании Виктор Басаргин заявил о готовности участвовать в выборах губернатора в 2017 году — если президент эту идею одобрит. Попытка напомнить о себе главе государства вылилась в арест министра спорта Павла Ляха и отстранение от должности министра транспорта Алмаза Закиева. Теперь одна из наиболее обсуждаемых тем в Прикамье — кого арестуют следующим.

Наблюдатели утверждают, что Басаргин получил прямое предупреждение от силовиков — отправлять правительство в отставку не следовало. За два часа до объявления об увольнении Геннадия Тушнолобова сотрудники ФСБ увезли на допрос «серого кардинала» Олега Демченко. Чем закончится беседа с вице-премьером — пока неясно. Но если Демченко лишат возможности контактировать со своими соратниками, или же чиновник «вдруг» снова покинет регион, то Басаргин лишится шансов остаться на посту губернатора.

Кто теперь управляет Пермским краем?

Последние действия Виктора Басаргина приведи к тому, что теперь лишь губернатор остается полноценным руководителем Пермского края. Все остальные высокопоставленные чиновники работают в статусе исполняющих обязанности. При этом, вопреки надеждам местной элиты, влияние Олега Демченко возросло настолько, что все значимые решения принимаются только с его позволения.

Однако интерес вызывает тот факт, что вместо уволенного Анатолия Маховикова администрацию губернатора возглавил бывший начальник регионального управления Минюста РФ Рустем Юсупов. Этот чиновник никак не связан с действующим главой региона и считается ставленником Приволжского полномочного представительства президента. Многие трактуют назначение Юсупова как введение внешнего управления Пермским краем — на сегодняшний день Виктор Басаргин уже лишился возможности самостоятельно выбирать руководителей даже своей администрации.