02:00 23 декабря 2016 0

Политтехнологи назвали лучших из лучших в этом году. Главный приз отошел президенту России Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

В пятницу, 23 декабря, стали известны лучшие политические кампании и кандидаты года. Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО) подвела итоги Политической премии «Гамбургский счет». Эксперты назвали лучших политиков, партии и кандидатов как в России, так и за рубежом по итогам прошедшего года.

Проанализировав выборные кампании 2016 года, политологи выявили основные тренды, от которых зависел успешный исход гонки. Они касались как запросов избирателей, так и современных политтехнологий. Электорату в уходящем году нужен был «подлинный» кандидат, его личная близость к народу, а не холодный контакт через интернет или СМИ, считают эксперты.

Сторонники ЛДПР могут гордиться своей партией, она провела лучшую предвыборную кампанию на выборах в ГД Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Важным стала решительность кандидатов и партий идти до конца, невзирая на невысокие шансы на успех. Кроме того, критичной оказалась скорость и качество реагирования штабов на актуальные события.

В номинации «Лучшая партийная кампания по выборам в Госдуму» победила партия Владимира Жириновского. За яркость и креативность, как отмечают эксперты. Политолог Аббас Галлямов пояснил также, что ЛДПР удалось лучше других сфокусироваться на своих задачах.

«Либерал-демократы эксплуатировали две вещи: тягу народа к простым решениям и личный образ Жириновского как провидца, который давно все предсказал. Последнее помогло решить важнейшую содержательную проблему кампании — позиционирование по отношению к властям.

Получилось это только у ЕР («мы — партия Путина»), ПАРНАС («мы — против Путина») и ЛДПР («Путин делает то, что предлагает Жириновский»). Все остальные так и не смогли вписаться в сложную конфигурацию, когда на падающие социальные настроения и растущий пессимизм наложился сверхвысокий рейтинг Путина», — поясняет эксперт РАСО.

Победитель в номинации «Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в ГД» стал уралец Алексей Балыбердин Фото: Анна Майорова © URA.Ru

По мнению Галлямова, в основе успеха ЛДПР лежал правильный месседж, который соответствовал настроениям целевой аудитории. К тому же, политтехнологи отметили, что партия увеличила свой результат относительно 2011 года с 11,67% до 13,14%.

Коренной тагильчанин Алексей Балыбердин и его предвыборный штаб стали первыми в номинации «Лучшая кампания провластного кандидата на выборах в Госдуму». Такой результат уралец получил за победу над популярным в регионе политиком и действующим депутатом «Справедливой России» Андреем Бурковым. Они сражались за место в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу No 171).

Секрет успеха кандидата от ЕР сформулировал политтехнолог Эдуард Коридоров: «Слагаемые победы Балыбердина — умелая полевая и медийная кампания, синхронизация кампаний ЕР в Госдуму и ЗС, мощная поддержка ЛОМов, мобилизация сторонников в день голосования. Оппонент не смог этому противопоставить почти ничего. Победа единоросса была сокрушительной».

Лавры Балыбердин поделил с другим кандидатом-единоросом, детским хирургом Дмитрием Морозовым. Тот победил в одном из самых оппозиционных округов Москвы (Черемушкинский одномандатный округ No209), отмечают эксперты.

В номинации «Лучшая кампания оппозиционного кандидата в Госдуму» победили коммунисты: Алексей Куринный (Ульяновский 187 округ), чей отрыв от кандидата ЕР составил 0,3%, а также Денис Парфенов (Москва, округ N200) победил фаворита гонки Олега Митволя («Российская экологическая партия «Зеленые») с отрывом в 3,2%.

Глава Тульской области Алексей Дюмин победил в номинации «Лучшая губернаторская кампания» Фото: Владимир Андреев © URA.Ru

Глава Тульской области Алексей Дюмин выиграл в номинации «Лучшая губернаторская кампания». Ее эксперты назвали эталонной для «нового лица». Высоко оценили эксперты прямую работу кандидата с населением. Политический консультант Илья Паймушкин так описал сильные стороны кандидата:

«Алексей Дюмин активно проводил встречи с общественностью в районах области, проверял исполнение обращений граждан, совершал незапланированные заезды по ним. Предвыборный штаб был активен в соцсетях, реагирование на сигналы с мест. Ему удалось преодолеть фактор популярности прежнего губернатора конкретными действиями (как, например строительство Суворовского училища за три месяца, или решение цыганской проблемы) и завоевать симпатии как городского населения, так и жителей сельских районов». За победу в номинации «Политик года» боролись двое — Владимир Путин (за определение политической повестки в России и за ее пределами) и Владимир Жириновский (за уникальное политическое долголетие).

Президент России обошел лидера ЛДПР, так как «за прошедший год фигура Путина стала одним из основных элементов структурирования внутриполитической повестки целого ряда государств. Отношение к российскому президенту и России явилось одним из маркеров позиционирования национальных политиков и движений в США, Великобритании, Франции, Болгарии, Молдове и других странах», — говорится в пояснительной РАСО.

Участие в выборах звезды Дома-2 Алексея Самсонова не спасло Партию Роста от антипремии «Провал года» Фото: Василий Колотилов © URA.Ru

Антипремию «Провал года» получила Партия Роста. Эксперты посчитали, что партия провела предвыборную кампанию непрофессионально и «провалила» потенциально выигрышный либеральный проект. Стратегическими ошибками по мнению экспертов стали: «замена узнаваемого бренда „Правое дело“ на невыразительную „Партию Роста“, отсутствие системной работы с информационной повесткой, неумение выбрать политическую нишу, следование региональных команд сценариям сформулированных губернаторами».

«Специальный приз за первую после возврата губернаторских выборов победу оппозиционного кандидата» получил глава Иркутской области Сергей Левченко.

Это решение жюри объяснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко: «Основные технологические приемы Левченко — использование внутриэлитного раскола и создание широкой коалиции против действующего губернатора;

протестная кампания с доминирующей темой коррупции; программа встреч с избирателями и массовой раздачи бесплатных газет с использованием для авторитетности перепечаток из федеральных СМИ. Также кандидат активно использовал случаи применения административного ресурса как информационные поводы».

Приз за «Лучшую зарубежную избирательную кампанию» отошел выбранному президенту США Дональду Трампу. Также республиканец был назван «Зарубежным политиком года». Сторонники выхода Великобритании из ЕС победили в категории «Лучшая зарубежная референдумная кампания». «Зарубежным провалом года» назвали предвыборную кампанию кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Премия «Гамбургский счет» присуждается политикам, партиям, политическим группам и кандидатам в России и за рубежом, которые в ходе конкурентных политических кампаний продемонстрировали при соблюдении демократических процедур результативность, технологичность и креативность. Жюри конкурса — члены Комитета по политическим технологиям РАСО. К голосованию по зарубежным номинациям привлекались иностранные эксперты. Голосование проходило 20—22 декабря 2016 года.