10:00 02 января 2017 1

Станислав Говорухин считает нашу страну самой свободной в мире Фото: Антон Белицкий © URA.Ru

Прошлый год ознаменовался целым рядом «культурных дискуссий». Наиболее знаковая из них была инициирована руководителем «Сатирикона» Константином Райкиным, который в конце октября призвал своих коллег «внятно высказаться» по поводу закрытия ряда спектаклей и выставок.

По мнению артиста, подобными попытками введения цензуры занимаются «группки оскорбленных людей». Их действия Райкин назвал «безобразным посягательством на свободу творчества».

О главных событиях в мире культуры, об ограничении творчества, а также о том, почему Россия сегодня является самой свободной страной — в интервью кинорежиссера и председателя комитета Госдумы по культуре Станислава Говорухина.

— Станислав Сергеевич, чем вам запомнился прошлый год? Какие события в культурной сфере вам представляются наиболее важными?

— В прошлом году были настоящие достижения, к сожалению, мало известные широкой публике. Государство, наконец, начало оказывать серьезную поддержку российским регионам: это и переоборудование театров в малых населенных пунктах, и реставрация многочисленных объектов культурного наследия, и открытие многофункциональных центров культуры в небольших городах страны. Важно и то, что это лишь начало работы, она будет обязательно продолжена. У нас же есть не только Третьяковка, не только Большой театр. Вот это самое главное, это основные события в культурной жизни нашей страны.

— Однако этот год ознаменовался и рядом острых дискуссий. Можно вспомнить выступление Константина Райкина…

— Это все дурацкие и глупые дискуссии. Фальшивые дискуссии. Государство ведь на самом деле не вмешивается никуда!

— Но вот вы лично на себе ощущаете какое-то давление, о котором сейчас так много говорят?

— Говорят идиоты или жулики! Потому что на самом деле ничего подобного нет. У нас в Конституции записано, что всякая цензура запрещена…

— Ну, а госзаказ в искусстве? Может ли государство исходить из логики «кто девушку ужинает, тот ее и танцует»?

— На самом деле это очень большая тема. Если государство выступает спонсором, то оно, естественно, может заказать картину. Почему нет?

— А возможность подобных дискуссий в нашем обществе не является ли свидетельством того, что у нас не все так плохо, не все потеряно?

— А кто сказал вообще, что у нас плохо? Знаете, Россия — единственная страна, где можно что угодно говорить.

— С чем вы связываете следующий год? Есть ли у вас особые планы и надежды?

— Нет, у меня никаких планов и надежд нет.