Что 2016 год изменил в привычках губернаторов и олигархов

14:29 28 декабря 2016 0

На вечер бокса с участием Поветкина пришли десятки знаменитостей. На матчи «Автомобилиста» не ходит даже его президент Андрей Козицын Фото: Антон Басанаев © URA.Ru

2016 год показал упадок интереса к игровым видам спорта среди уральцев — проходит тренд, который еще десять лет назад был неоспорим. Команды по футболу, хоккею, волейболу уже несколько лет сводят концы с концами и играют при полупустых трибунах. Зато на турнирах по боксу и смешанным единоборствам зрителей собирается больше, чем на матчах «Автомобилиста» в плей-офф. А по количеству заинтересованных спонсоров и селебрити среди участников, марафоны несколько лет подряд превосходят любой матч волейболистов или баскетболистов.

Почему традиционный спорт переживает дефицит бюджета и недостаток зрителей, а боксерские поединки и марафонские забеги — на пике популярности? «URA.Ru» разобралось в спортивных тенденциях 2016 года.

Для популяризации хоккея в 2011 году Владимир Путин создал Ночную хоккейную лигу, в играх которой принимает участие каждый год Kremlin.Ru

Лидерские позиции по популярности среди игровых видов спорта до недавнего времени занимал хоккей. Тренд задавал президент России Владимир Путин, который сам взял в руки клюшку и начал посещать матчи КХЛ. Мгновенно этот вид спорта стал любимым времяпрепровождением и жителей Урала. По данным сайта КХЛ, еще в 2013 году наполняемость КРК «Уралец» была 80%. К концу 2016 года занято в лучшем случае 50% трибун на встречах команды с топовыми клубами.

«В целом по посещаемости — вопросов нет по „Магнитке“ и „Трактору“, в Екатеринбурге-миллионнике стоило бы иметь арену побольше. Когда там дворец был открыт? В 1970 году? Ну, и „Югра“ — проблемный клуб. Трудно сказать, на кого в КХЛ ходят хуже», — говорит обозреватель издания «Советский спорт» Павел Лысенков.

Лидер среди баскетбольных уральских команд — клуб «УГМК». По данным российской федерации баскетбола, на всех домашних матчах трибуны ДИВСа, вмещающие 5000 человек, заполняются полностью.

Вслед за Путиным на коньки встал и Евгений Куйвашев, но в последнее время стал чаще ходить на бокс, чем на хоккей Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«А вот матчи мужских екатеринбургских клубов „Урал“ и „Уралмаш“ проходят при полупустых трибунах. Вход свободный, но в среднем болельщиков — 500 человек», — говорит президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Баскетбольный клуб «Парма» — единственный из всех уральских мужских клубов, который играет в Единой лиге ВТБ. «Команда проиграла все прошедшие матчи, несмотря на это, болельщики ходят на игры», — говорит генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.

«Все привыкли к тому, что на домашних матчах „Пармы“ 7-тысячный „Молот“ забит до отказа. Но нет побед, и посещаемость падает. На попадание в плей-офф команде рассчитывать сложно. Главное сейчас — одержать первую победу в Единой лиге ВТБ», — сказал о «Парме» Кириленко.

На матчах волейбольного клуба «Уралочка», которые проходят на арене ДИВСа, трибуны наполовину пустые. Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Практически отсутствуют зрители на матчах волейбольных команд. Директор челябинского клуба «Метар» Владимир Пахомов сетует на то, что Челябинск — хоккейный город и волейбол там мало кому интересен. В новоуренгойском клубе «Факел» посещаемость также неудовлетворительная. По словам директора клуба Николая Капранова, на их матчи ходит только около тысячи болельщиков.

«Если сравнивать, с другими видами спорта, то посещаемость волейбольных матчей выглядит грустно. Но такова реальность, серьезной аудитории у волейбольных клубов нет. Не думаю, что в следующем году, что-то может измениться», — говорит комментатор «Матч-ТВ» Александр Аксенов.

Очевидно, что болельщики насытились традиционными видами спорта и ушли в более зрелищный. Популярность среди уральцев растет у боксерских поединков и марафонов. На бой Поветкина пришло 15 тысяч зрителей, тогда как на «Автомобилист» ходит в лучшем случае четыре тысячи.

Число поклонников бокса не сравнится с аудиторией самых топовых матчей челябинского «Трактора» (7 тысяч зрителей, девятый показатель 29 клубов КХЛ) или магнитогорского «Металлурга», на домашние матчи которого выкуплено шесть тысяч абонементов и появился дефицит билетов.

Организаторы турнира «Ратиборец» не только устраивают шоу на боях, но и продвигают в профессиональный спорт начинающих спортсменов Фото: Дарья Попова © URA.Ru

Ярчайшие боксерские турниры в Екатеринбурге в этом году шли друг за другом. В 2016-м прошло пять турниров «Ратиборец», организованных промоутерской группой «Рать» и компанией Ambitions Management. Столько же турниров провела и компания RCC Boxing Promotions, которая появилась благодаря объединению с промоутерской компанией Titov Boxing Promotions и «Русской медной компанией».

Исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов рассказывает, что с начала 2016 года их компания провела ряд мероприятий различного уровня, в том числе с участием известных боксеров.

Многие спортивные менеджеры привыкли считать, что болельщики и журналисты будут ходить на игры, когда команда будет одерживать победы. В 2016 году мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» завоевал Кубок УЕФА. Но, по словам исполнительного директора клуба Валерия Линникова, несмотря на элитную награду, интереса к команде ни у болельщиков, ни у журналистов не прибавилось. Президент БК «Урал» Станислав Еремин уверен, что посещаемость матчей повысится, когда про команду будут больше писать СМИ.

Но журналистов, как и болельщиков, надо привлекать. В надежде на рост популярности, руководство клубов старается сделать из каждого матча большое событие.

«Проводим промоакции и внутри чаши арены, и в фойе. Большой прорыв для нас — регулярное попадание на такие федеральные телеканалы, как „МАТЧ ТВ“, „КХЛ ТВ“», — отмечает директор клубов «УГМК» и «Автомобилист» Максим Рябков.

Комментатор «МАТЧ ТВ» Александр Аксенов говорит, что сейчас болельщика, кроме хорошей игры, привлекает шоу: «Люди, которые приходят на матч, если они не фанатики, хотят видеть хороший зал, удобные кресла, хотят что-то перекусить, купить, выиграть».

Кинорежиссер Никита Михалков приехал на бой Поветкина сразу после экскурсии по Ельцин Центру. Фото: Антон Басанаев © URA.Ru

Шоу, которое так нравится болельщикам, на своих мероприятиях создают организаторы боксерских турниров. Необычные видеоролики, непредсказуемый выход боксеров на ринг и присутствие знаменитостей. На вечер бокса с участием Поветкина пришли десятки знаменитостей: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, актеры Михаил Пореченков и Дмитрий Дюжев, кинорежиссер Никита Михалков, региональные министры, глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов, помощник губернатора Алексей Пьянков, вице-губернатор Александр Высокинский, актриса Юлия Михалкова и прочие. Сомневаемся, что матч какого-либо спортивного клуба может похвастать звездным набором, на игры «Автомобилиста» не ходит даже его президент Андрей Козицын.

Но если в КХЛ и РФПЛ еще стараются завлечь болельщиков на трибуны и удержать их интерес, то клубы Высшей хоккейной лиги не могут похвастаться ни вниманием со стороны журналистов, ни спонсорами. Хотя большинство играет в небольших городах, где больше развлечений нет.

Директор нижнетагильского клуба «Спутник» Александр Балбашев списывает отсутствие интереса к спорту со стороны болельщиков и журналистов на экономическую ситуацию в стране: «Если Уралвагонзавод и другие крупные предприятия города будут работать в полную силу, а люди будут вовремя и в полном объеме получать зарплаты, мы увидим больше болельщиков на трибунах».

Для подогревания интереса у болельщиков и журналистов футбольный клуб «Урал» активно работал в 2016 году над своим пиаром. Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

С Балбашевым согласен и президент «Урала» и МФК «Синара» Григорий Иванов: «Болельщик не может позволить себе купить билет на футбол или хоккей за 600 рублей. Чтобы завлечь людей, мы стараемся в перерывах между матчами взаимодействовать с болельщиками, а на поле показывать красивую игру», — говорит Иванов.

Однако посещаемость от цены билетов не сильно зависит, об этом говорят продажи билетов на турниры по боксу. Например, стоимость билета на бой Сергея Ковалева в июле достигала 35 тысяч рублей, на Александра Поветкина — варьировалась от 800 до 30 тысяч рублей. В обоих случаях билеты были проданы все.

В 2017 году бокс и смешанные единоборства продолжат стремительно набирать популярность. В RCC Boxing Promotions планируют каждый месяц проводить турниры в небольших городах Свердловской области. Не менее грандиозные планы и у «Ратиборца».

«На данный момент мы входим в десятку лучших промоутерских компаний страны. На 2017 год наметилось стратегическое партнерство с несколькими спонсорами. В планах — продолжить серию небольших турниров „Охотники за головами“. Хотелось бы проводить хотя бы 6-8 турниров в году в разных районах Свердловской области. В феврале мы, скорее всего, проведем такой турнир в Нижнем Тагиле — там будут и MMA, и профессиональный бокс. Хотим собрать там четыре тысячи зрителей», — говорит организатор турниров «Ратиборец» Александр Скаредин.

В общей сложности в 2017 году ожидается более 30 турниров разных уровней. Учитывая то, что промоутерские компании конкурируют между собой, смело можно ожидать, что качество турниров будет только расти.

Кроме бокса у футбола, волейбола и баскетбола в этом году появился еще один конкурент. Уральцы увлеклись легкоатлетическими марафонами. В отличие от всех остальных видов спорта, здесь привлекает то, что люди непосредственно сами могут принять участие в соревнованиях и бежать дистанцию вместе с именитыми спортсменами.

Уральские чиновники — активные участники марафона. На фото— замглавы Екатеринбурга Сергей Тушин и глава горизбиркома Илья Захаров Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В 2016 году прошел марафон «Европа-Азия», горный марафон «Конжак», триальный марафон на Оленьих ручьях, снежный марафон Дутова, мечта каждого бегового гика — стокилометровые «Урал ультра трейл» и «Трансурал» и порядка еще 20-25 марафонов и полумарафонов, которые организуют клубы «Урал-1020, «Рантайм», «Пробайк».

«Если сложить все мероприятия в 2016 году, то их с лихвой хватит для забегов каждую неделю. Популярность бега у нас и в целом в России связана исключительно с модой. Не более. Сейчас идет формирование культуры бега, многотысячной касты спортсменов-любителей, которые будут преданы ему, а не новым кроссовкам и топикам», — говорит постоянный участник марафонов, директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов.

Марафонские забеги также продолжат проходить на Урале в 2017 году. «В следующем году следует ожидать активизации промозабегов от Adidas, Nike. Ребята, которые организовывают Гонку героев, реализуют свои планы и устроят серию забегов с полосами препятствий и без», — говорит Александр Иванов.

По прогнозам спортивных экспертов, мода на бокс и марафоны сохранится и в следующем году. И если представители «традиционного» вида спорта не возьмутся за имидж собственных клубов, рискуют и вовсе потерять всех болельщиков.