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28 декабря 2016
14:29  28 декабря 2016 0

Что 2016 год изменил в привычках губернаторов и олигархов

VIP, а следом все уральцы, сменили трибуны на трассы и ринги
Мария Попова
© Служба новостей «URA.Ru»
Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа
На вечер бокса с участием Поветкина пришли десятки знаменитостей. На матчи «Автомобилиста» не ходит даже его президент Андрей КозицынФото: Антон Басанаев © URA.Ru
новость из сюжета:
Новый год 2017
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2016 год показал упадок интереса к игровым видам спорта среди уральцев — проходит тренд, который еще десять лет назад был неоспорим. Команды по футболу, хоккею, волейболу уже несколько лет сводят концы с концами и играют при полупустых трибунах. Зато на турнирах по боксу и смешанным единоборствам зрителей собирается больше, чем на матчах «Автомобилиста» в плей-офф. А по количеству заинтересованных спонсоров и селебрити среди участников, марафоны несколько лет подряд превосходят любой матч волейболистов или баскетболистов.

Почему традиционный спорт переживает дефицит бюджета и недостаток зрителей, а боксерские поединки и марафонские забеги — на пике популярности? «URA.Ru» разобралось в спортивных тенденциях 2016 года.

Для популяризации хоккея в 2011 году Владимир Путин создал Ночную хоккейную лигу, в играх которой принимает участие каждый год
Kremlin.Ru

Лидерские позиции по популярности среди игровых видов спорта до недавнего времени занимал хоккей. Тренд задавал президент России Владимир Путин, который сам взял в руки клюшку и начал посещать матчи КХЛ. Мгновенно этот вид спорта стал любимым времяпрепровождением и жителей Урала. По данным сайта КХЛ, еще в 2013 году наполняемость КРК «Уралец» была 80%. К концу 2016 года занято в лучшем случае 50% трибун на встречах команды с топовыми клубами.

«В целом по посещаемости — вопросов нет по „Магнитке“ и „Трактору“, в Екатеринбурге-миллионнике стоило бы иметь арену побольше. Когда там дворец был открыт? В 1970 году? Ну, и „Югра“ — проблемный клуб. Трудно сказать, на кого в КХЛ ходят хуже», — говорит обозреватель издания «Советский спорт» Павел Лысенков.

Лидер среди баскетбольных уральских команд — клуб «УГМК». По данным российской федерации баскетбола, на всех домашних матчах трибуны ДИВСа, вмещающие 5000 человек, заполняются полностью.

Хоккей. Матч звезд. Сборная Свердловской области против Чемпионов. Екатеринбург, куйвашев евгений, хоккей
Вслед за Путиным на коньки встал и Евгений Куйвашев, но в последнее время стал чаще ходить на бокс, чем на хоккей
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

«А вот матчи мужских екатеринбургских клубов „Урал“ и „Уралмаш“ проходят при полупустых трибунах. Вход свободный, но в среднем болельщиков — 500 человек», — говорит президент российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Баскетбольный клуб «Парма» — единственный из всех уральских мужских клубов, который играет в Единой лиге ВТБ. «Команда проиграла все прошедшие матчи, несмотря на это, болельщики ходят на игры», — говорит генеральный директор «Пармы» Александр Башминов.

«Все привыкли к тому, что на домашних матчах „Пармы“ 7-тысячный „Молот“ забит до отказа. Но нет побед, и посещаемость падает. На попадание в плей-офф команде рассчитывать сложно. Главное сейчас — одержать первую победу в Единой лиге ВТБ», — сказал о «Парме» Кириленко.

Кубок Ельцина. Россия - Динамо (Краснодар). Екатеринбург, трибуны, пустые кресла
На матчах волейбольного клуба «Уралочка», которые проходят на арене ДИВСа, трибуны наполовину пустые.
Фото: Анна Майорова © URA.Ru

Практически отсутствуют зрители на матчах волейбольных команд. Директор челябинского клуба «Метар» Владимир Пахомов сетует на то, что Челябинск — хоккейный город и волейбол там мало кому интересен. В новоуренгойском клубе «Факел» посещаемость также неудовлетворительная. По словам директора клуба Николая Капранова, на их матчи ходит только около тысячи болельщиков.

«Если сравнивать, с другими видами спорта, то посещаемость волейбольных матчей выглядит грустно. Но такова реальность, серьезной аудитории у волейбольных клубов нет. Не думаю, что в следующем году, что-то может измениться», — говорит комментатор «Матч-ТВ» Александр Аксенов.

Очевидно, что болельщики насытились традиционными видами спорта и ушли в более зрелищный. Популярность среди уральцев растет у боксерских поединков и марафонов. На бой Поветкина пришло 15 тысяч зрителей, тогда как на «Автомобилист» ходит в лучшем случае четыре тысячи.

Число поклонников бокса не сравнится с аудиторией самых топовых матчей челябинского «Трактора» (7 тысяч зрителей, девятый показатель 29 клубов КХЛ) или магнитогорского «Металлурга», на домашние матчи которого выкуплено шесть тысяч абонементов и появился дефицит билетов.

Турнир по боксу. Ратиборец. Екатеринбург
Организаторы турнира «Ратиборец» не только устраивают шоу на боях, но и продвигают в профессиональный спорт начинающих спортсменов
Фото: Дарья Попова © URA.Ru

Ярчайшие боксерские турниры в Екатеринбурге в этом году шли друг за другом. В 2016-м прошло пять турниров «Ратиборец», организованных промоутерской группой «Рать» и компанией Ambitions Management. Столько же турниров провела и компания RCC Boxing Promotions, которая появилась благодаря объединению с промоутерской компанией Titov Boxing Promotions и «Русской медной компанией».

Исполнительный директор RCC Boxing Promotions Алексей Титов рассказывает, что с начала 2016 года их компания провела ряд мероприятий различного уровня, в том числе с участием известных боксеров.

Многие спортивные менеджеры привыкли считать, что болельщики и журналисты будут ходить на игры, когда команда будет одерживать победы. В 2016 году мини-футбольный клуб «Газпром-Югра» завоевал Кубок УЕФА. Но, по словам исполнительного директора клуба Валерия Линникова, несмотря на элитную награду, интереса к команде ни у болельщиков, ни у журналистов не прибавилось. Президент БК «Урал» Станислав Еремин уверен, что посещаемость матчей повысится, когда про команду будут больше писать СМИ.

Но журналистов, как и болельщиков, надо привлекать. В надежде на рост популярности, руководство клубов старается сделать из каждого матча большое событие.

«Проводим промоакции и внутри чаши арены, и в фойе. Большой прорыв для нас — регулярное попадание на такие федеральные телеканалы, как „МАТЧ ТВ“, „КХЛ ТВ“», — отмечает директор клубов «УГМК» и «Автомобилист» Максим Рябков.

Комментатор «МАТЧ ТВ» Александр Аксенов говорит, что сейчас болельщика, кроме хорошей игры, привлекает шоу: «Люди, которые приходят на матч, если они не фанатики, хотят видеть хороший зал, удобные кресла, хотят что-то перекусить, купить, выиграть».

Бокс в Екатеринбург-ЭКСПО. Поветкин vs Дюопа
Кинорежиссер Никита Михалков приехал на бой Поветкина сразу после экскурсии по Ельцин Центру.
Фото: Антон Басанаев © URA.Ru

Шоу, которое так нравится болельщикам, на своих мероприятиях создают организаторы боксерских турниров. Необычные видеоролики, непредсказуемый выход боксеров на ринг и присутствие знаменитостей. На вечер бокса с участием Поветкина пришли десятки знаменитостей: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, актеры Михаил Пореченков и Дмитрий Дюжев, кинорежиссер Никита Михалков, региональные министры, глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов, помощник губернатора Алексей Пьянков, вице-губернатор Александр Высокинский, актриса Юлия Михалкова и прочие. Сомневаемся, что матч какого-либо спортивного клуба может похвастать звездным набором, на игры «Автомобилиста» не ходит даже его президент Андрей Козицын.

Но если в КХЛ и РФПЛ еще стараются завлечь болельщиков на трибуны и удержать их интерес, то клубы Высшей хоккейной лиги не могут похвастаться ни вниманием со стороны журналистов, ни спонсорами. Хотя большинство играет в небольших городах, где больше развлечений нет.

Директор нижнетагильского клуба «Спутник» Александр Балбашев списывает отсутствие интереса к спорту со стороны болельщиков и журналистов на экономическую ситуацию в стране: «Если Уралвагонзавод и другие крупные предприятия города будут работать в полную силу, а люди будут вовремя и в полном объеме получать зарплаты, мы увидим больше болельщиков на трибунах».

Брифинг с Ивановым. Екатеринбург, иванов григорий
Для подогревания интереса у болельщиков и журналистов футбольный клуб «Урал» активно работал в 2016 году над своим пиаром.
Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

С Балбашевым согласен и президент «Урала» и МФК «Синара» Григорий Иванов: «Болельщик не может позволить себе купить билет на футбол или хоккей за 600 рублей. Чтобы завлечь людей, мы стараемся в перерывах между матчами взаимодействовать с болельщиками, а на поле показывать красивую игру», — говорит Иванов.

Однако посещаемость от цены билетов не сильно зависит, об этом говорят продажи билетов на турниры по боксу. Например, стоимость билета на бой Сергея Ковалева в июле достигала 35 тысяч рублей, на Александра Поветкина — варьировалась от 800 до 30 тысяч рублей. В обоих случаях билеты были проданы все.

В 2017 году бокс и смешанные единоборства продолжат стремительно набирать популярность. В RCC Boxing Promotions планируют каждый месяц проводить турниры в небольших городах Свердловской области. Не менее грандиозные планы и у «Ратиборца».

«На данный момент мы входим в десятку лучших промоутерских компаний страны. На 2017 год наметилось стратегическое партнерство с несколькими спонсорами. В планах — продолжить серию небольших турниров „Охотники за головами“. Хотелось бы проводить хотя бы 6-8 турниров в году в разных районах Свердловской области. В феврале мы, скорее всего, проведем такой турнир в Нижнем Тагиле — там будут и MMA, и профессиональный бокс. Хотим собрать там четыре тысячи зрителей», — говорит организатор турниров «Ратиборец» Александр Скаредин.

В общей сложности в 2017 году ожидается более 30 турниров разных уровней. Учитывая то, что промоутерские компании конкурируют между собой, смело можно ожидать, что качество турниров будет только расти.

Кроме бокса у футбола, волейбола и баскетбола в этом году появился еще один конкурент. Уральцы увлеклись легкоатлетическими марафонами. В отличие от всех остальных видов спорта, здесь привлекает то, что люди непосредственно сами могут принять участие в соревнованиях и бежать дистанцию вместе с именитыми спортсменами.

Марафон Европа Азия 2016. Онлайн трансляция
Уральские чиновники — активные участники марафона. На фото— замглавы Екатеринбурга Сергей Тушин и глава горизбиркома Илья Захаров
Фото: Владимир Жабриков © URA.Ru

В 2016 году прошел марафон «Европа-Азия», горный марафон «Конжак», триальный марафон на Оленьих ручьях, снежный марафон Дутова, мечта каждого бегового гика — стокилометровые «Урал ультра трейл» и «Трансурал» и порядка еще 20-25 марафонов и полумарафонов, которые организуют клубы «Урал-1020, «Рантайм», «Пробайк».

«Если сложить все мероприятия в 2016 году, то их с лихвой хватит для забегов каждую неделю. Популярность бега у нас и в целом в России связана исключительно с модой. Не более. Сейчас идет формирование культуры бега, многотысячной касты спортсменов-любителей, которые будут преданы ему, а не новым кроссовкам и топикам», — говорит постоянный участник марафонов, директор департамента информационной политики губернатора Свердловской области Александр Иванов.

Марафонские забеги также продолжат проходить на Урале в 2017 году. «В следующем году следует ожидать активизации промозабегов от Adidas, Nike. Ребята, которые организовывают Гонку героев, реализуют свои планы и устроят серию забегов с полосами препятствий и без», — говорит Александр Иванов.

По прогнозам спортивных экспертов, мода на бокс и марафоны сохранится и в следующем году. И если представители «традиционного» вида спорта не возьмутся за имидж собственных клубов, рискуют и вовсе потерять всех болельщиков.

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