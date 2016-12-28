15:10 28 декабря 2016 0

Алексей Кокорин отметил хорошие показатели промышленности и сельского хозяйства области Фото: Александр Кадников © URA.Ru

В своем графике глава Зауралья выкроил полчаса, чтобы поговорить с «URA.Ru» о самых актуальных проблемах уходящего года и планах на следующий. Алексей Кокорин рассказал, ждать ли курганцам снижения тарифов на электроэнергию, как будет решаться проблема мусора и на чем область точно не будет экономить.

— Вы только что вернулись с Госсовета, где рассматривались проблемы экологии. Вопрос актуальный для каждого региона, тем более, когда фактически заново создается система утилизации мусора.

— Экологии посвящен следующий год в России. Основное внимание уделялось утилизации бытовых отходов, строительству заводов по сжиганию мусора. Мы сейчас в области этим активно занимаемся. Практически разработана схема утилизации мусора, решается вопрос по концессионеру, кто будет заходить в регион и заниматься этим вопросом. Предварительно, будет два центра в Кургане и Шадринске, переработка и сортировка будут осуществляться во всех районах. Вы сами знаете, что в сельских территориях никто никогда не занимался утилизацией, достаточно посмотреть, что творится на околицах каждого села. Здесь однозначно нужно наводить порядок.

— Только что областная Дума приняла непростой бюджет. На многом пришлось экономить. Как принимаются такие решения, какие ставятся приоритеты?

— Все социальные обязательства, которые предусмотрены федеральным законодательством, в бюджете заложены, они будут выполнены полностью и в 2016-м, и в 2017 году. Где будет возможно сэкономить, эти мероприятия будут выполнены. Я давно просил Минфин приехать, чтобы разобрать ситуацию на месте. По итогам есть рекомендации. Может быть, на мой взгляд, не совсем правильно, когда это касается ипотеки, еще каких-то дополнительных выплат для социально незащищенных категорий. Мы, естественно, прислушаемся, но ряд мероприятий будем продолжать. Все, что связано с ипотекой, мы будем активно развивать.

К экономии бюджета подходят с осторожностью — социальные выплаты пострадать не должны Фото: Александр Кадников © URA.Ru

Мы попытались в 2017 году более сбалансировано принять доходы и расходы. Значительно эффективнее будем выполнять то, что касается приватизации. У нас эта статья всегда была около 4 млрд рублей и никогда не выполнялась. В этом году мы будем ее ужимать, чтобы она была более прагматичной и выполнимой. Это делается для того, чтобы те расходы, которые мы получим, соответствовали доходам, которые у нас есть.

В этом году мы сдержали рост кредиторской задолженности, объем закредитованности в 2016 году не вырос. Рост собственных доходов составил 3,1 млрд, до конца года цифра может еще вырасти. Это очень хороший показатель. По объему промышленного производства мы второй год подряд прирастаем. Итоговая цифра составит около 102,5%, это выше общероссийского показателя. По сельскому хозяйству объем производства составил 108%. В следующем году мы планируем добавить 30 тысяч гектаров обрабатываемых земель. Кроме того, будем заниматься культурой земледелия, чтобы урожайность была примерно одинаковой, сейчас разброс составляет от 13 до 52 центнеров с гектара.

— В том числе снижено финансирование по сельскому хозяйству и ремонту строительству дорог. Не считаете, что это ударит по направлениям?

— Ударит однозначно. Вы знаете, что в конце года сняли акцизы по дорожному фонду, у нас ушла сумма около 900 млн рублей. Это очень значительная для региона цифра. Моя задача — в первую очередь обеспечить доступность производств, чтобы ни в коем случае не скисло молоко на фермах, чтобы люди в областном центре могли попадать без проблем к проходной предприятий.

— Самая ожидаемая новость — когда же будут снижены тарифы на электроэнергию. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко даже просила сделать «подарок для области» к Новому году. Есть такая вероятность?

В области надеются на положительное решение вопроса с тарифами на электроэнергию Фото: Александр Кадников © URA.Ru

— Есть вероятность, что это произойдет до конца года. Перед Госсоветом вчера я встречался в кулуарах с министром энергетики Александром Новаком, в очередной раз мы обсуждали эту тему. Постановление правительства по регулированию тарифов в Курганской области может быть принято еще в этом году. Мы надеемся на позитивное решение, работа в этом направлении ведется совместно с нашими энергетиками, понимание с их стороны есть. Недавно я встречался с представителями партий, лидер одной из них говорит: «Нужно продолжать войну с энергетиками!». Я возразил — а что с ними воевать, они создают тепло, комфорт, платят налоги. Тарифная политика зависит не от энергетиков. У нас есть регулирующие органы, которые устанавливают тариф. Уже третий год подряд мы им практически ничего не поднимаем, при этом они успешно работают.

— В связи с этим не могу не задать вопрос по «Водному союзу». Как можно разрешить ситуацию с предприятием, которое заявляет о нехватке средств для обновления ветхих сетей в Кургане?

— С «Водным союзом» выход один — поэтапно приводить затратный механизм к тем тарифным нормативам, которые есть. Этим нужно было заниматься уже лет 10 назад. Сейчас городская Дума вышла с ходатайством изменить предельный индекс повышения тарифа на холодное водоснабжение и водоотведение со следующего года. Поднимать его выше нормы мы пока не будем. В резервном фонде у нас есть сумма на случай непредвиденных техногенных катастроф, мы готовы по предъявлению городских властей какую-то сумму «Водному союзу» компенсировать. Руководство «Водного союза» заверило, что все дополнительные затраты областного бюджета будут исходить из дополнительных налоговых поступлений от энергетического блока. Это такое «джентельменское соглашение». Для нас главное — чтобы эта сумма не ложилась на плечи простых потребителей, жителей города.

— В этом году ушли два ваших заместителя, серьезно изменилась команда. Как вы сейчас ее оцениваете, и будут ли еще изменения?

Изменения в команде губернатора пока не планируются Фото: Александр Кадников © URA.Ru

— Будут ли изменения, мы будем смотреть по итогам года. У меня заведена практика: каждый заместитель, директор департамента отчитывается об итогах. Мы неформально выставляем оценки, смотрим на перспективы работы того или иного чиновника. Пока, я считаю, что работа идет слаженно, на конкретный результат. Я считаю, что те наработки, которые уже есть, нужно укрепить.

— Много разговоров ведется о необходимости укрупнения муниципалитетов. Какие сложности в этом процессе вы видите?

— Мы провели анализ, у нас у 78% сельских территорий не хватает собственных доходов, для того чтобы выплатить зарплату главе, секретарю и обслуживающему персоналу. Это ненормально. Мы пойдем по нескольким направлениям. Где есть согласованность — объединять добровольно, это самый безболезненный путь. Кроме того, мы будем применять опыт Свердловской области по созданию городских округов. Это не десятки километров, а где есть компактные поселения рядом с райцентром. Понятно, что многим это не понравится, все должно быть согласовано с населением, чтобы люди понимали, что преобразования делаются в их интересах. Там, где будет проводиться укрупнение, все выделяемые ранее деньги суммарно будут оставаться на нужды этой же территории. Их можно будет потратить на ремонт, благоустройство и другие проблемы.