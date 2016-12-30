На Урале Ковалев побил Поветкина

14:00 30 декабря 2016 0

Бой Ковалева в Екатеринбурге оказался чистым, прежде всего, с имиджевой точки зрения Фото: Татьяна Кошутина

Непростой год для российского спорта подходит к концу. «URA.Ru» вспоминает лучших спортсменов, самые запоминающиеся события 2016 года и подводит итоги голосования, которое было объявлено неделю назад. Победители определялись в результате онлайн-голосования читателей «URA.Ru» и по версии экспертного жюри, в состав которого вошли заместитель главного редактора портала «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов, руководитель редакции «Р-Спорт» Василий Конов, заместитель главного редактора Sports.ru Алексей Белов, шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков, заместитель руководителя спортивного отдела Life.ru Владимир Можайцев и руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий.

Юлия Ефимова — «Спортсмен года» по версии экспертов (на фото с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым) Фото: Николай Бастриков © URA.Ru

Звание «Спортсмен года», по мнению читателей, заслуживает хоккеист екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев. Он получил 160 голосов, обогнав призера Олимпийских Игр пловчиху Юлию Ефимову, за которую проголосовали 109 человек. Директор «Автомобилиста» Максим Рябков согласен с выбором читателей, но отмечает, что сейчас хоккеист не в лучшей форме.

— «Если говорить про итоги календарного 2016 года, то на этот период пришелся запредельно успешный для Анатолия Голышева минувший сезон КХЛ. В сезоне 2015-2016 он стал вторым российским снайпером КХЛ после Сергея Мозякина. Он отлично зарекомендовал себя на Кубке Карьяла, где сборная России заняла первое место. Болельщики выбрали Голышева для участия в Матче всех звезд КХЛ, который пройдет в Уфе, он забивал на Кубке Шпенглера. Поэтому по итогам года Анатолий Голышев заслуживает такого звания. Сейчас он находится в новой реальности, соперники к нему иначе относятся, изменения в личной жизни в связи с рождением ребенка, — все это сказалось на его игре в текущем сезоне. Но мы надеемся, что он со всем справится, мы будем его поддерживать», — сказал Рябков.

По результатам голосования членов экспертного жюри, победу в номинации «Спортсмен года», с перевесом в один голос, одержала Юлия Ефимова. Она отстояла свое право участвовать в Олимпийских играх — 2016 в Спортивном арбитражном суде (CAS), после чего завоевала две серебряные медали в плавании брасом на дистанциях 100 и 200 метров.

Металлург совершил по разным оценкам то ли подвиг, то ли чудо Фото: Илья Московец © URA.Ru

— «Юлия Ефимова семь кругов ада прошла, чтобы выступить на Олимпиаде — и завоевала не одну медаль», — пояснил свой выбор руководитель Международной школы спортивного менеджмента Максим Белицкий.

В номинации «Команда года» в результате онлайн-голосования победу одержал волейбольный клуб «Факел» из Нового Уренгоя. «Факел» получил 366 голосов, а его ближайший преследователь — магнитогорский ХК «Металлург» — 183. Напомним, «Факел» в 2016 году завоевал серебряные медали Кубка Вызова ЕКВ.

— «Нам очень приятно, что болельщики голосовали за нас. Значит, команда на правильном пути. Постараемся оправдать их доверие и двигаться дальше — за новыми успехами», — сказал директор ВК «Факел» Николай Капранов.

По мнению экспертов, «Командой года» стал магнитогорский хоккейный клуб «Металлург». В 2016 году команда одержала победу в Кубке Гагарина, обыграв столичный ЦСКА. Битва за главный трофей КХЛ растянулась на 7 матчей.

«Взять последний Кубок Гагарина было не так просто. ЦСКА в прошлом сезоне без разбора уничтожал соперников, и сломить тех армейцев в решающем матче валидольной серии — спортивный подвиг Ильи Воробьева, Сергея Мозякина и всей „Магнитки“», — сказал шеф-редактор Eurosport.ru Михаил Бирюков.

Николай Карполь — «Тренер года» по версии читателей. Эксперты отдали первенство Илье Воробьеву Фото: Александр Мамаев © URA.Ru

В номинации «Тренер года» в течение недели во время онлайн-голосования лидер менялся несколько раз: сначала читатели активно голосовали за бессменного наставника «Уралочки» Николая Карполя, затем вперед ненадолго вышел главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев, но его вскоре опередил бывший наставник «Автомобилиста» Андрей Разин. В итоге победу одержал Николай Карполь, набравший 263 голоса, на счету Разина — 179. В результате голосования членов жюри «Тренером года» стал главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев — самый молодой главный тренер, побеждавший в Кубке Гагарина.

— «Воробьев добился сенсационного результата. Все считали фаворитом Кубка Гагарина ЦСКА, первый матч серии лишь подтвердил прогноз. Но дальше случилось чудо. Когда более слабая по составу команда побеждает более сильную, в этом всегда очень велика заслуга тренера. Кроме того, среди всех названных претендентов его достижение самое весомое. При всем уважении к Карполю, речь про тренера года, а не про вклад по итогам 50 лет», — пояснил свой выбор заместитель редактора «Спорт-Экспресс» Дмитрий Симонов.

«Персоной года», по мнению читателей, стал директор БК УГМК и ХК «Автомобилист» Максим Рябков (185 голосов). Он на протяжении 10 лет руководит женским баскетбольным клубом, а в мае 2016 года был назначен директором «Автомобилиста», за полгода работы на новом посту ему удалось решить первоначальные задачи. При этом и в баскетбольном УГМК получилось сохранить привычный высокий уровень функционирования клубного офиса и команды. В 2016 году «лисицы» выиграли все пять турниров из пяти, в которых принимали участие, — Евролигу, Суперкубок Европы, Чемпионат России, Кубок России и Кубок УГМК. Работу Максима Рябкова высоко оценил министр спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт.

— «Максим Рябков — классный менеджер, один из немногих действительно профессиональных спортивных менеджеров. Он хорошо разбирается в спортивных и финансово-хозяйственных вопросах. Рябков много лет успешно руководит баскетбольным УГМК, он быстро разобрался в хоккейной специфике, когда стал директором «Автомобилиста», — сказал Рапопорт.

Члены жюри в номинации «Персона года» отдали предпочтение российскому боксеру Сергею Ковалеву. Кстати, и в онлайн-голосовании он поначалу выигрывал, но в итоге набрал только 126 голосов.

Поветкин стал главным разочарование для читателей Фото: Антон Басанаев © URA.Ru

Сразу в двух номинациях — «Событие года» и «Провал года» — эксперты и читатели оказались солидарны. Более того, оба мероприятия организованы при участии одной компании — РМК Игоря Алтушкина. «Событием года» стал бой Сергея Ковалева и Айзека Чилембы (167 голосов), а главное разочарование и «Провал года» — отмена боя Александра Поветкина и Бермейна Стиверна (352 голоса). Исполнительный директор «RCC Boxing Promotion» (организатор боев — прим. ред.) Алексей Титов согласен с итогами голосования, но подчеркивает сложность ситуации.

— «Это два очень значимых события. В пользу Ковалева говорит тот факт, что этот бой был сразу за три чемпионских пояса. Сам Сергей — уралец, это был его первый бой в России, после завоевания чемпионских поясов. Ну, а бой Поветкина — это, конечно же, масштаб организации вечера, с нуля выстроенные трибуны, мепинг на фасаде выставочного центра „Екатеринбург-ЭКСПО“, энергетика 13, 5 тысяч человек. И все это осталось, несмотря на то, что произошла смена соперника, и бой был не титульным. Конечно же, если бы состоялся титульный поединок со Стиверном, это было бы событие номер один. А так пальма первенства по значимости события все же принадлежит бою Сергея Ковалева», — поделился Титов.

«Скандал года», по версии читателей, — недопуск уральских легкоатлетов на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро (323 голоса). Напомним, из-за допинговых скандалов Всероссийская федерация легкой атлетики была исключена из состава Международной федерации, поэтому российские спортсмены лишились права выступать на международных соревнованиях. Впрочем, допинговые скандалы сотрясают российский спорт уже не первый год. Возможно, поэтому эксперты «Скандалом года» назвали матч футбольного клуба «Урал» против «Терека». Эту игру болельщики и журналисты считали «странной», она вновь вызвала дискуссию по поводу договорных матчей в России, а РФС даже вынужден был создать специальную комиссию для расследования и в итоге признал матч честным.

Шмель и майонез покорили и читателей, и экспертов Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Танец Шмеля и «майонеза» в перерыве матча «Урала» — «Ростов» запомнился и читателям, и членам экспертного жюри. Это — «PR-акция года». Настоящим хитом стало не само появление смешных ростовых кукол на футбольном поле, организованное pr-специалистами Екатеринбургского жирового комбината (ЕЖК). Соцсети взорвал видеоролик, созданный интернет-пользователем, в котором танец был наложен на музыку с бала сатаны из телесериала «Мастер и Маргарита». И все-таки без «майонеза» такой популярностью, наверно, видео бы не пользовалось.

Несмотря на непрекращающиеся допинговые скандалы в российском спорте, 2016 год подарил любителям спорта много красивых побед и незабываемых событий. Уже сейчас понятно, что в 2017 году продолжится битва за «чистых» спортсменов и всемирная борьба с российским допингом, будут новые санкции и запреты. Но все это могут затмить новые истории преодоления и успехи российских спортсменов. Ведь без горечи поражений не узнать настоящую цену победе.