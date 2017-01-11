14:41 11 января 2017 4

Владимир Тунгусов ввел новые порядки для СМИ в правительстве, Людмила Бабушкина ужесточила их в Заксобрании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С началом 2017 года исполнительная и законодательная власти Свердловской области закрылись от журналистов. Вступили в силу новые правила входа в региональный Дом правительства и Законодательное собрание. Теперь получить пропуск в здания можно только с санкции двух конкретных людей. Ранее это можно было сделать в «горячем» режиме: по служебной надобности представители СМИ попадали в оба здания через советников министров и помощников депутатов и не были обязаны информировать об этом третью сторону.

«Нам запретили приглашать журналистов, заказывать пропуска. Этим сейчас занимается строго [руководитель департамента информационной политики губернатора Александр] Иванов по распоряжению [главы администрации губернатора Владимира] Тунгусова», — подтверждает знакомый начальник управления одного из министерств.

По данным «URA.RU», задача взять под контроль перемещения журналистов по «Белому дому» была поставлена прошлой осенью, когда Тунгусов обнаружил, что представители СМИ свободно разгуливают по 23 этажам здания свердловской власти, беспрепятственно получая инсайдерскую информацию. Глава администрации губернатора устроил несколько показательных разбирательств с чиновниками, после чего ввел новую систему прохода журналистов.

Глава Свердловского союза журналистов Александр Левин (справа) — за максимальную либерализацию власти в отношении прессы. Директор департамента информполитики губернатора Александр Иванов (слева) придерживается несколько иной стратегии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В здании правительства располагаются офисы избирательной комиссии Свердловской области, министерств, дополнительные рабочие кабинеты губернатора и его первых заместителей. До 2017 года пропуска для журналистов по случаю выписывали пресс-секретари. До 2014-го правительство Свердловской области ежегодно проводило кампании по аккредитации СМИ, составляя списки всех, кому необходим доступ в здание и выдавая пропуска (с квотой по количеству пропусков на одну редакцию в зависимости от типа СМИ: телевидения, информагентства, радио, печатного издания). До 2009 года пропуска были именными, после их изготовили для конкретных СМИ, позволяя передавать пропуска сотрудникам. При этом частота входа в здание не контролировалась.

Сейчас попасть в здание правительства можно только через заявку в ДИП, которую должен подписать его директор Александр Иванов. После этого распоряжение будет отправлено факсом в «Белый дом», а журналист получит возможность попасть внутрь. Даже в спокойных условиях этот процесс может занимать час, а то и более.

Но главное — Александр Иванов узнает обо всех контактах чиновников с журналистами.

В администрации губернатора категорически отрицают желание закрыться, а о новых порядках говорят как о закономерности. «Каждый должен заниматься своим делом: за работу со СМИ отвечает департамент информполитики, а потому он — и только он — может аккредитовывать СМИ на мероприятия или интервью с чиновниками. В остальном мы нисколько не закрываемся: заседания правительства открыты для СМИ, планируем обеспечивать интернет-трансляции крупных совещаний. Кроме того, в этом году управление зданиями планирует создание полноценного пресс-центра в правительстве, который позволит СМИ работать в более комфортных условиях», — объяснил «URA.RU» Александр Иванов.

Впрочем, другие события подтверждают наличие тренда на закрытость власти: в региональном парламенте также ужесточились порядки. Теперь попасть к народным избранникам можно только через сутки после заявки от депутата, к которому направляется журналист, на имя спикера Заксобрания Людмилы Бабушкиной. Ранее вход в здание осуществлялся по картам, выданным для прохода в «Белый дом».

Наблюдатели утверждают, что поводом для таких мер послужил резонансный скандал с покупкой председателем Заксобрания элитной двушки по заниженной стоимости. Спикер с себя ответственность тогда снял, но отомстить журналистам не забыл. Узнать про новые порядки у самой Бабушкиной не удалось — Людмила Валентиновна не взяла трубку. «Я ни о каких подобных распоряжениях не слышал, а правила аккредитации для журналистов не поменялись», — уточнил «URA.RU» глава пресс-службы Заксобрания Алексей Сидорский.

Ужесточение правил входа в правительственные здания — постоянное желание властей. Время относительной свободы журналистов было только в 1995 году, когда избранный губернатор Эдуард Россель сказал, что в «Белый дом» журналисты смогут попадать по редакционным удостоверениям. Уже в 1998 году были введены аккредитационные карты для журналистов. В «нулевые» годы чиновники пытались ввести дресс-код для журналистов, но каждый раз наталкивались на сопротивление индустрии и сдавались.

Списки на вход в здания всегда были и инструментом давления на СМИ — демонстрацией отношения власти к журналистам. Но попытка жестко контролировать все контакты чиновников и СМИ наблюдается впервые. «В краткосрочной перспективе это приведет к уменьшению числа кулуарных встреч: уже не будет историй, когда журналист зашел к знакомому чиновнику и тот за чашкой чая выболтал какой-то секрет.

Зато будет больше «сливов»: контролировать эсэмэски, мессенджеры никто не сможет», — считает бывший сотрудник PR-блока исполнительной власти.

Он указывает на то, что инициатива Тунгусова запоздалая: чиновникам самим некомфортно общаться с журналистами на рабочих местах, именно поэтому в рабочее время заполнены лобби «Хайятт» и Ельцин Центра, где назначаются встречи для обсуждения кулуарных проблем.

Журналистом и чиновникам новые запреты общаться не помешают, а вот самим запрещающим навредят. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Практикующие журналисты это мнение поддерживают и считают, что никакого особенного эффекта новая информационная политика не даст. «Конечно, это все несколько неприятно (особенно в части „Белого дома“), но смысла во всем этом меньше ноля. Спасет ли это от „утечек“? Нет. Депутаты и чиновники в здании не привязаны, да и пройти при необходимости можно. В итоге, столкнувшись с реализацией своего проекта, администрация сама будет вынуждена придумывать „исключения“», — считает политический обозреватель ИА «Уралинформбюро» Игорь Чукреев. Он убежден, что новые меры направлены не против журналистов, а скорее «призваны усложнить работу отдельным группам влияния в свердловской политике».

Поэтому резонанса, сопоставимого с протестом журналистов против закрытия заседаний правительства в 2003 году, новая инициатива не вызвала. Медиасообщество не повторило и недавнюю польскую историю: правящая партия пыталась изменить правила допуска прессы в здание, из-за чего оппозиция объявила забастовку и три недели блокировала вход в зал заседания. После этого от инициативы отказались.

В свердловском отделении Союза журналистов России считают нынешнюю установку чиновников недальновидной. «Правила аккредитации для работы журналистов каждая организация определяет самостоятельно, — признает глава отделения СЖР, бывший директор департамента информполитики и экс-глава администрации губернатора Свердловской области Александр Левин. — Мое личное мнение: закрываться от журналистов не стоит. Чем больше открытость, тем больше взаимопонимания».

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