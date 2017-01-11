В ХМАО рискуют остаться без медпомощи. «В „скорой“ нет даже лампочек»

19:37 11 января 2017 0

У станции "Скорой помощи" масса проблем Фото: depositphotos.com

Громкий скандал разворачивается вокруг станции «Скорой помощи» в Нижневартовске. Руководство лечебной организации обвиняют в развале стратегически важного медучреждения. Конфликт между сотрудниками и начальством уже стал причиной драки, а точнее избиения одного из сотрудников «Скорой помощи». Но главный врач организации — очевидец скандала — уверяет, что не знает о произошедшем.

В редакцию «URA.RU» обратился Сергей Бессонов, водитель станции «Скорой помощи» Нижневартовска. Мужчина рассказал, что его избил начальник техотдела Алексей Пузаков, причем это произошло практически на глазах главного врача медучреждения Максима Смирнова.

Водители уверяют, что кареты скорой помощи не пройдут самый обычный техосмотр (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Сломалась машина. Загнали ее в гараж, во время ремонта обломался болт. У слесаря не было даже сверла, потому что происходит полный бардак — нет запчастей в гараже. Пришли главврач Смирнов и Пузаков. Я ему начал объяснять, что проблемы. Смирнов меня хамлом назвал. Слесарь заступился, так его главврач в сторонку отвел и сказал, чтобы новую работу себе искал», — рассказывает Бессонов.

Конфликт продолжился уже в другом боксе. По словам водителя, во время разговора Пузаков жевал жевательную резинку, брызгая слюной ему в лицо. После нескольких замечаний начальник техотдела предложил водителю выйти на улицу, где и ударил его несколько раз в лицо. У Бессонова выбит зуб, порвана щека и, возможно, сотрясение головного мозга — результаты экспертизы еще не пришли. Инцидент произошел в конце декабря. Сейчас Бессонов находится на больничном. По факту избиения он написал заявление в полицию, однако из многочисленных свидетелей происшествия, говорит мужчина, согласился дать показания только один.

«Люди запуганы. Идет давление на всех. Зарплаты падают, часть сотрудников уволилась, но у всех кредиты и ипотеки. Поэтому вынуждены терпеть», — считает Сергей Бессонов.

На условиях анонимности о ситуации в учреждении рассказали и другие сотрудники станции «Скорой помощи». По словам водителей лечебной организации, из-за отсутствия расходных материалов и инструментов, автомобили «скорой» в плохом состоянии. «Обслуживание машин практически не проводится.

Если привести сюда инспектора ГИБДД, то ни один автомобиль техосмотр не пройдет. У нас даже запасных лампочек нет», — рассказал один из водителей.

Сотрудники также говорят, что им срезали зарплаты — примерно на 40%, и коснулось это не только техперсонала, но и фельдшеров. Медработники также жалуются на отношение к себе со стороны руководства учреждения. «Когда были морозы по 40 градусов, обращались к главному врачу с просьбой предоставить какой-то транспорт, чтобы домой добираться. Смена ведь до девяти вечера. А он сказал: вызывайте такси, а если не нравится — увольняйтесь. Мы здесь никого не держим», — рассказал один из фельдшеров.

На станции «скорой помощи» Нижневартовска работает более 300 человек — штат врачей укомплектован только на 50% Фото: depositphotos.com © URA.RU

По оценке бывшего заместителя председателя профкома станции «Скорой помощи» Татьяны Брюховой, после назначения на пост главврача Максима Смирнова — это произошло примерно полтора года назад — из учреждения уволилось несколько десятков сотрудников. Точную цифру Брюхова назвать не может, она сама несколько месяцев назад написала заявление, не выдержав прессинга со стороны руководства станции «Скорой помощи».

«Такое ощущение, что он пришел, чтобы бороться с коллективом. Просто все разрушает. Бригад стало меньше, раньше 10 тысяч человек обслуживала одна бригада, теперь 15-18 тысяч. В период эпидемии они просто не будут успевать по всем вызовам приезжать. Убрал комнаты психологической разгрузки, столовую для обычного персонала тоже — зато для управляющих оставил. В одностороннем порядке нарушил положения коллективного договора — убрал стимулирующие выплаты для выездного персонала. А для начальства поднял в три раза. Убрали материальную помощь, отпускные стали меньше», — рассказывает Татьяна Брюхова.

По словам бывшего сотрудника профкома, в коллективе на станции «Скорой помощи» в любой момент может произойти настоящий социальный взрыв, последствия которого ощутят на себе все жители одного из крупнейших городов ХМАО.

По данным агентства, главврач «Скорой помощи» Максим Смирнов приехал в Нижневартовск из Сургута. Его считают ставленником бывшего главы депздрава Александра Филимонова, к работе которого было много вопросов у силовиков, властей региона и простых жителей. Поговорить с руководителем лечебного учреждения удалось не сразу. Максим Смирнов изначально отказался общаться с «URA.RU», свою позицию он озвучил только после обращения корреспондента агентства в окружной департамент здравоохранения.

Максим Смирнов не сразу согласился прокомментировать драку между своими подчиненными Фото: официальный сайт БУ ХМАО-Югры «Нижневартовская городская станция скорой медицинской помощи»

Максим Смирнов представил совершенно иную версию произошедших в конце декабря событий. По мнению главного врача, водитель Сергей Бессонов оказался ярым саботажником. «Все время говорит, что все плохо, что коллектив гнилой. Все винит в своих бедах. Он говорит, что конфликт произошел на почве отсутствия запасных частей, но это неправда. Он разговаривал на повышенных тонах, и все ему говорили, что не надо так делать. Слово за слово, и он сказал Пузакову, что таких кабанов они в армии через забор вертали. После этого сам Бессонов и предложил выйти, поговорить. Просто как мужик с мужиком, бытовой конфликт. Чем у них закончился — я не знаю. Они вышли за территорию учреждения. Может — подрались, а может — нет», — прокомментировал Максим Смирнов.

Главный врач лечебного учреждения, на глазах которого начальник техотдела и водитель вышли «поговорить», уверяет, что не только не знает, чем закончился разговор мужчин, но и где сейчас сам Бессонов. «Откуда я знаю, что они там не поделили. Может, женщину. Я почему должен это знать. С работой не связано, на качестве не отразилось. Сказали, что Бессонов на больничном. Придет человек, увидим», — рассказал Смирнов. Главврач также отметил, что в день инцидента, уже после разговора с начальником техотдела, на работе водитель почему-то так и не появился, а его путевой лист загадочным образом исчез. Не исключено, что у Бессонова начнутся теперь проблемы на работе помимо нехватки запчастей.

Максим Смирнов также опроверг информацию о падении зарплат в своем учреждении. По словам главврача, даже водители в «Скорой помощи» получают в среднем за месяц 48 тысяч рублей — это самая высокая цифра во всем госучреждениях, расположенных в Нижневартовске.

В региональном департаменте здравоохранения, ссылаясь на официальные данные, рассказали «URA.RU», что зарплата фельдшеров составляет 68 тысяч рублей в месяц, врачей — 105 тысяч. В ведомстве отметили, что за время работы Смирнова в должности главврача официально никто не увольнялся из-за низких зарплат либо каких-то проблем с руководством. Были люди, вышедшие на пенсию или покинувшие станцию в связи с переездом в другой регион. Штат врачей укомплектован на 50%, но в депздраве это связывают со спецификой работы в «Скорой помощи», на которую согласится далеко не каждый специалист.

В ведомстве также отметили, что, по их информации, все бригады укомплектованы, они выполняют по 8 положенных выездов за смену. А что касается стимулирующих выплат — в депздраве уверяют, что подобные изменения могут быть приняты только всем коллективом, а руководство не имеет права их менять, поэтому и в ситуации сотрудники должны разбираться между собой и профкомом.

Сотрудники станции «Скорой помощи», добавим, собираются отправить письмо в адрес руководства департамента здравоохранения. Они надеются, что после отставки Филимонова проверка из окружного центра будет более объективной, чем могла бы быть еще год назад. В региональном депздраве корреспондента «URA.RU» заверили, что в случае поступления подобной бумаги будут приняты все необходимые меры, чтобы разобраться в ситуации.

Получить комментарий Алексея Пузакова не удалось.

«URA.RU» продолжит следить за развитием ситуации.