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В Екатеринбурге совершено нападение на скорую помощь 8. Уральцы возмущены постройкой нового огромного храма 09:55 18 апреля 2017 2 В Кремле назначили нового куратора Свердловской области Знакомьтесь: интеллигент, знает Урал, может разговорить кого угодно Константин Джултаев © Служба новостей «URA.Ru» Новый куратор снабдит начальство информацией о ситуации в Свердловской области Фото: Александр Мамаев © URA.RU В администрации президента РФ приступил к работе новый куратор Свердловской области. Как сообщают источники «URA.RU», теперь отвечать за одну из самых сложных в стране территорий будет Санал Бадмаев. До приема на госслужбу в кремлевские структуры в 2009 году он работал в банковской сфере. В начале карьеры, в 2010—2012 годах, Бадмаев курировал Тюменскую область, Югру, Ямал, Удмуртию и Амурскую область. «В этот период кремлевские кураторы не вылезали из регионов, они постоянно общались с губернаторами, со всей региональной элитой. Имели своих агентов в госструктурах: о любом тайном или явном движении политической ситуации куратор узнавал одним из первых», — отметил информированный федеральный эксперт. Составленные кураторами аналитические доклады ложились на стол руководителя управления по внутренней политике АП РФ, на их основе первыми лицами администрации принимались принципиальные решения. Работавшие в то время с Саналом Бадмаевым эксперты отзываются о нем как о профессионале высокого уровня. «Это очень размеренный интеллигентный чиновник с достаточно большим опытом. Его задачей был сбор и донесение наверх информации, обеспечение коммуникации с региональными властями в условиях множества существующих вводных по различным темам. Если это нужно для дела, он мог часами разговаривать с человеком за чашкой чая. Бадмаев четко знает свою работу, работал с вице-губернаторами по политике», — говорит тюменский политолог Александр Безделов. Вячеслав Володин свел роль кураторов к технической Фото: Владимир Андреев © URA.RU Начиная с 2011 года после прихода в Кремль Вячеслава Володина роль кураторов была минимизирована. До последнего времени ответственные за территории специалисты не выезжали в командировки на места и занимались лишь трансляцией из Москвы на места политических вводных. «По факту они стали техническими работниками, передаточным звеном, чья работа заканчивалась сбором и передачей в нужное место пакетов бумаг», — говорит наблюдатель. Возможно, именно поэтому большинство из опрошенных «URA.RU» свердловских политиков не смогли вспомнить, кто до последнего времени отвечал за Свердловскую область в администрации президента. Очередная смена первого заместителя руководителя кремлевской администрации по внутренней политике (в октябре 2016 года им стал Сергей Кириенко) ознаменовалась новой реформой. Число подконтрольных кураторам территорий резко уменьшается, что позволит им глубже погружаться в региональную повестку. «Возвращается ранее действовавшая система. В условиях усложняющейся в стране ситуации они будут держать руку на пульсе событий, чтобы понимать, что реально происходит в регионах», — отметил известный уральский политолог, один из основателей консалтинговой группы «Bakster group» Дмитрий Гусев. Владимир Тунгусов видел на посту куратора другого человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Руководитель уральского филиала Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин считает, что Кремль строит принципиально новую систему взаимоотношений с регионами, целью которой станет «не следование за событиями, а их предвосхищение»: «Все более востребованы прогнозные функции. Чтобы понимать, что ждет регион, кураторы будут вовлечены в жизнь регионов. В нынешней сложной ситуации опаздывать с решениями нельзя, и в Москве это понимают все более остро». Понимали значимость нового чиновника и свердловские власти. Как ранее сообщало «URA.RU», своего человека на данный пост продвигал первый заместитель губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов. По данным источников агентства, подконтрольный кремлевский куратор нужен был ему для продвижения своего сценария предстоящих губернаторских выборов. В Кремле настаивают на повышении явки и конкурентном сценарии, в ходе которого избиратели смогут максимально «выпустить пар» в преддверии выборов президента РФ. Тунгусов, напротив, заинтересован в «высушивании» информационной повестки и полном контроле над ходом кампании. Через «своего» человека в управлении внутренней политики администрации президента Тунгусов смог бы повлиять на оценку ситуации в регионе. Но не смог его пролоббировать. По мнению Дмитрия Гусева, Санал Бадмаев успешно справится с новыми обязанностями: «Главное, чтобы он сохранил беспристрастное отношение ко всем перипетиям непростой свердловской политики». Источник в администрации президента советует не ждать серьезных изменений от кадрового назначения. Высокопоставленный чиновник напомнил, что кураторы — несамостоятельные фигуры, системные люди. Они не будут принимать решения и будут ограничиваться лишь подготовкой аналитических данных для начальника Управления президента по внутренней политике Андрея Ярина. Скепсис ощущается и в комментариях свердловских политиков. Сразу несколько региональных випов признались, что уже на следующей неделе планируют встретиться с Саналом Бадмаевым: «Нужно понять, о ком идет речь, какие у этого человека будут полномочия и что от него можно получить. Пока делать какие-то даже предварительные выводы и прогнозы сложно. Давайте подождем немного». {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий