Почему не стоит подписывать петиции

15:28 15 января 2017 10

Петиции зачастую становятся инструментом для введения тех или иных запретов Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Широкий резонанс на этой неделе получили сразу две петиции, под которыми свои подписи оставили десятки тысяч россиян. Авторы обращений просили улучшить новогодние телевизионные шоу, а также избавить от «засилья Пугачевой в эфире».

Почему петиции по любому поводу и без так прочно вошли в моду в России, откуда взялась страсть к запретам того, что не по душе, и почему не стоит подписывать коллективные письма — в авторской колонке адвоката, председателя Общественной палаты Московской области Шоты Горгадзе.

Страсть к петициям присутствует в любой стране, поверьте. Не стоит сводить все к ментальным особенностям. И американцы подписывают тоже петиции, в этом нет ничего ужасного на самом деле.

Многие были искренне рады, когда Акела промахнулся, посчитав, что пришла пора списать его со счетов, убрать откуда только можно. Я намеренно провожу такую параллель: звезда шоу-бизнеса или популярный политик, которыми раньше восхищались миллионы, перестает соответствовать определенным требованиям аудитории. У умных и интеллигентных людей такие изменения вызывают, наверное, жалость. Но у определенной категории граждан возникает только одно желание — попинать. И те сто тысяч человек, которые подписали сейчас петицию — далеко не вся Россия, и совсем не отражение истинного лица нашего общества.

Если тебе действительно что-то нравится — голосуй кнопкой, голосуй рублем. Когда рейтинги конкретной телевизионной программы начнут падать, то руководство канала будет просто вынуждено пересмотреть свою политику.

Это же элементарно: если в каком-то ресторане стали плохого готовить, то вряд ли люди начнут подписывать петиции к шеф-повару или владельцу заведения, чтобы готовить там стали лучше. Люди просто перестанут ходить в этот ресторан. В итоге он будет вынужден либо закрыться, либо нанять другого повара, который лучше готовит.

Я совершенно не пытаюсь изменить мир к лучшему, я всегда пытаюсь изменить к лучшему тот мир, в который вхож я сам, мои близкие и родные. Менять мир к лучшему — самая неблагодарная затея, какую только можно себе представить. Но если мы сами начнем менять атмосферу вокруг себя, то мир в целом неизбежно станет лучше.

Петиции как инструмент привлечения внимания имеют место быть. Ведь далеко не у всех людей есть возможность связаться со СМИ, сообщить о той или иной проблеме. Инструмент как таковой может служить либо во благо, либо во зло.

Мы прекрасно помним историю хабаровских живодерок — тогда петиции оказались довольно эффективным средством. Поднялся шум, к этой кошмарной истории было привлечено максимальное внимание — и правоохранительных органов, и прессы. Это и вправду сработало.

Что же касается истории с петицией против Аллы Борисовны Пугачевой и других звезд шоу-бизнеса, то это, конечно, надуманная история. Я бы даже сказал, что мы наблюдаем откровенную травлю. Однако на фоне таких некрасивых историй девальвации петиций как инструмента все же не произойдет. И вот — почему. Нож для резки хлеба никоим образом не порочит то, что некоторые маньяки используют его для убийства. Он все равно остается ножом для резки хлеба.

Говорить об эффективности или неэффективности петиций довольно сложно. Да, в отдельных случаях они срабатывают, такие прецеденты есть. Но очень часто они так и остаются просто петициями, которые просто забываются.