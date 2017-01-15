Отборные слухи о лучших людях России

21:46 13 января 2017 40

Новый год - новая повестка Скриншот эфира "Россия 24"

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Губернатор попался на вранье в Instagram. — Бурков и Ройзман сойдутся на президентских выборах. — Куйвашев переносит крещенские купания из Верхотурья. — Дубровский поможет бизнесу Юревича. — Тюменский спикер хвастается перед губернатором. — Комарова решила не «сливать» своего экономиста. — На подполковника в Ноябрьске нашли компромат. — Якушев готовит себе смену. — Патриарх отказывается рекламировать Басаргина.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Скриншот Instagram Владимира Миклушевского

Российский губернатор попался на вранье в Instagram

Глава Приморья Владимир Миклушевский попал в глупую ситуацию из-за нелепого пиара. 30 декабря, по сообщениям местных блогеров и СМИ, он уехал справлять Новый год в Дубай несмотря на публичное обещание, что встретит 2017-й во Владивостоке с семьей. Утром 1 января в качестве подтверждения анонса в Instagram губернатора появилось фото губернатора, выгуливающего собаку по своей резиденции.

Безобидный пост вызвал сомнения у сообщества Приморья, по которому разошлась информация о реальном местоположении главы региона. Фиаско усугубила старательность советника губернатора, Виктора Старицына, который разослал снимок из «Инстаграма» по местным СМИ.

Коллеги Миклушевского передают историю как политический анекдот. Причем не в первый раз. Ровно год назад по Интернету разошлись фото и видео полетов губернатора в кругу друзей с шампанским и банными принадлежностями. Тогда история закончилась обращением депутатов Госдумы в прокуратуру.

Судьбу Бречалова в ОП должны решить в Кремле

В конце 2016 года неосторожное слово, сказанное Александром Бречаловым журналистам, зародило слухи о том, что глава ОП больше не собирается претендовать на место главы Общественной палаты. Но как говорят в окружении Бречалова, на самом деле такого посыла не было. И сейчас он якобы ждёт решение Кремля. Говорят, что этот вопрос находится в компетенции Владимира Путина. Напомним, что новый состав ОП будет утверждаться в апреле этого года.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сергей Миронов выдвинет в президенты Александра Буркова

Есть версия, что лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не хочет принимать участие в очередных выборах президента РФ. «Он понимает, что наберет в лучшем случае 2%, после чего возникнет вопрос, действительно ли он имеет популярность среди населения», — предполагают слухмейкеры. По слухам, вместо себя Миронов планирует выдвинуть молодого, перспективного сопартийца. Скорее всего, таковым станут лидер свердловского регионального отделения «СР» Александр Бурков, курировавший в 2016 году на федеральном уровне выборы в Госдуму РФ по партсписку «Справедливой России».

Слухи Свердловской области

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крещенские купания свердловской власти могут перенести из Верхотурья

Рассказывают, что мэр Верхотурья впал в немилость после недавних событий в Региональной энергетической комиссии. Сюда якобы с обысками, а на деле — просто с просьбой — зашли силовики. Спровоцировали этот приход, утверждают слухачи, представители администрации Алексея Лиханова, с чьей подачи было написано некое анонимное письмо, в котором глава РЭК Владимир Гришанов обвинялся в получении взятки. Бесследно этот выпад в адрес области для Лиханова не пройдет — утверждают собеседники агентства. В ближайшее время может быть объявлено об «излишне плотном графике губернатора и отказе посещать Верхотурье в этой связи». Общественности это будет подано как напряженная работа в Москве, а элита и сама уже все знает и понимает — губернатор же тихо искупается в одной из многочисленных прорубей региона поближе к Екатеринбургу.

Березовского отлучили от правительства, а он придумал, как отомстить

Последние два заседания свердловского правительства в 2016 году прошли в отсутствие главного федерального инспектора Андрея Березовского. Тогда все решили, что ГФИ обиделся, поскольку на одном из заседаний был вынужден сидеть не рядом с губернатором, а на приставном стуле в углу. Однако выяснившиеся недавно подробности оказались куда более удивительными — оказывается, Березовскому в определенный момент отказали во входе в зал заседаний. Аппарат, сославшись на отсутствие свободных мест, якобы попросил его присоединиться к журналистам, наблюдающим за заседанием на втором этаже Белого дома. ГФИ обиду пережил и даже, как утверждают источники в его окружении, придумал план мести — в ближайшее время он намерен крайне дотошно следить за исполнением поручения президента по ремонту дороги в деревню Серебрянка. Зная о заведомо невыполнимом характере этого поручения, ГФИ якобы уже потирает руки в предвкушении грядущих событий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Евгений Ройзман пойдет на президентские выборы

Свердловские политики обсуждают слух о президентских амбициях Евгения Ройзмана. Якобы мэр Екатеринбурга рассчитывает избраться губернатором Свердловской области, чтобы сразу после этого вступить в борьбу за пост главы государства. Не исключено, что эту идею поддержали отдельные высокопоставленные чиновники в Москве. Есть версия, что Алексей Навальный вышел из-под контроля Кремля, в связи с чем федеральные идеологи планируют начать раскрутку нового оппозиционного политика, которым и должен стать Ройзман.

Единороссы опасаются срыва губернаторских праймериз

Затягивание вопроса о назначении нового исполняющего обязанности председателя регионального исполкома «Единой России» грозит серьезными последствиями. Сплетники напоминают, что после отставки занимавшего этот пост Ивана Корякина исполком фактически перестал функционировать. Это значит, что заниматься подготовкой праймериз по подбору кандидатов в губернаторы некому. Чтобы предварительное голосование праймериз прошли по графику в мае, разработку необходимых документов, поиск помещений для голосования, поиск типографий нужно начать уже в феврале. Не исключено, что поиск нового главы исполкома затянется до марта, из-за чего единороссы попадут в цейтнот.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Максим Петлин хочет пойти в губернаторы

Свердловские слухмейкеры отчего-то решили, что бывший лидер регионального отделения «Яблока» Максим Петлин рассматривает вопрос об участии в выборах губернатора. Они напоминают, что Петлин в 2015 году вышел из тюрьмы, где отбывал срок за вымогательство взятки. Вроде бы как его судимость пока не погашена. По слухачи не исключают, что «яблочники» почти нашли возможность обойти это ограничение.

Исполком «Единой России» возглавит Иван Кадочников

Неожиданная сплетня ходит в региональном отделении «Единой России». Якобы его бывший юрист Иван Кадочников может возглавить областной исполком партии. Слухмейкеры не исключают, что в борьбе за данный пост его поддерживает бизнесмен Валерий Савельев. Они считают, что кандидатура ранее претендовавшего на этот пост Андрея Шумейко отклонена Москвой.

Мэры требуют от правительства предвыборных консультаций

В свердловских муниципалитетах предполагают, что подготовка к сентябрьским выборам мэров и депутатов местных дум находится на грани срыва. Обычно в год проведения выборов в том или ином муниципалитете правительство области уже в январе начинало консультации с мэрами. Чиновники выясняли, что именно необходимо сделать на местах, чтобы заслужить доверие избирателей. После того, как составлялись планы по дополнительному ремонту социальных объектов, строительства дорог и других важных работ, изыскивались дополнительные средства на их проведение.

Сплетники считают, что подобные консультации не начались по сей день. «Нет даже никаких намеков на них. Мэров никто не спрашивает, что им нужно для победы. И подобное безразличие вызывает удивление. Как бы мы вообще не остались без поддержки накануне выборов», — считает высокопоставленный сплетник одной из свердловских мэрий.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный эколог хочет лишить мандата Сергея Бидонько…

Есть версия, чтобы бывший депутат Госдумы РФ, известный эколог Максим Шингаркин зачем-то передал силовикам папки с компроматом на бывшего свердловского министра строительства, а ныне депутата Госдумы Сергея Бидонько. Они боролись друг с другом на выборах в 2016 году в Серовском одномандатном округе. Шингаркин потерпел поражение. Слухмейкеры не исключают, что Шингаркин теперь попытается лишить Бидонько мандата, чтобы получить еще один шанс на прохождение в федеральный парламент.

…а депутат жалуется на трудности жизни в Госдуме

Рассказывают, что новоизбранный депутат Госдумы и бывший министр строительства Свердловской области Сергей Бидонько уже пожалел о своем депутатстве. Утверждается, что бывший чиновник якобы устал от порядков, которые продолжают навязываться депутатам новым руководством Госдумы. В частных разговорах Сергей Юрьевич признается, что не планировал вставать каждое утро и как на работу идти в здание на Охотном ряду. Кроме того, на каком-то этапе возникли сложности в приобретении дешевого костюма и неприметной обуви, а также не слишком кичливых часов, что расстроило Бидонько еще больше. Впрочем, отказываться от мандата и прилагающейся к нему зарплаты депутат не намерен, уточняют в его окружении.

Свердловские чиновники снова выбрали себе «мессенджер, который не читают»

Спор о том, какой из мессенджеров безопаснее использовать, в Свердловской области получил новую веху. Приезжающие в Екатеринбург многочисленные столичные чиновники убедили принимающих решение региональных коллег перейти на Telegram с популярного у чиновников WhatsApp и Viber. Аргументация простая: его не читают, в отличие от аналогов, да и сообщения в секретных чатах надолго не задерживаются. На разработку, в которой принимал участие создатель соцсети «Вконтакте» Павел Дуров, как утверждается, уже давно перешли в большинстве федеральных госструктур. В регионе даже прошло негласное распоряжение чиновникам перейти на Telegram всецело и в обязательном порядке. Правоохранители, впрочем, узнав об этом, ухмыльнулись и напомнили, что если будет задание читать кого-то конкретного — его прочитают в любом случае.

Рекламщики Екатеринбурга устроили очередной передел носителей

В Екатеринбурге неизвестные внезапно стали портить афиши, расклеенные на специализированных стендах. Сопровождалось это легендой, что была поймана группа студентов, которую нанимает неизвестная организация «Город без рекламы» — учащиеся одного из крупных вузов города якобы признались, что им платят деньги за вандализм. Более того, появились и ссылки на то, что организация и вандалы могут быть связаны с МУГИСО и ФИСО, которые, дескать, таким образом мстят рекламщикам за действия силовиков в отношении чиновников. Странность, по мнению наблюдателей, во всем этом оказалась одна — портившие афиши пальцем не трогали сами стенды, на которых они закреплены. Вывод из этого слухмейкеры сделали простой — сами рекламщики развернули полномасштабную войну за носители, но свалить все решили на неприятных им чиновников.

Заместитель Козицына выступил против Храма на воде

Слухмейкеры рассказывают о необычном высказывании заместителя директора холдинга УГМК Евгения Брагина. Якобы на одной из кулуарных встреч представитель влиятельнейшей бизнес-структуры Свердловской области позволил себе непозволительную вольность и откровенно признался, что сам лично он не поддерживает строительство Храма на воде. О реакции на это высказывание руководства компании пока ничего не известно. Тем не менее, в холдинге считают, что за откровенное и почти публичное высказывание против проекта, который сама УГМК и инициировала, глава компании Андрей Козицын вряд ли скажет «спасибо» своему подчиненному и, как думалось ранее, доверенному лицу.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Паслера могли назначить одним из топов УГМК

Знай о выпаде Брагина раньше, гендиректор УГМК Андрей Козицын, возможно, был бы более настойчив в своей кадровой идее, которую пока так и не реализовал. Заключалась она в том, чтобы поставить на руководство всеми непрофильными активами УГМК хорошего хозяйственника с превосходным управленческим резюме — экс-премьера Свердловской области Дениса Паслера. Тема поднималась на обсуждение внутри топ-менеджмента компании, но вскоре затухла, поскольку стало очевидно, что коллега Андрея Анатольевича по олигархическому цеху — Виктор Вексельберг — с ушедшим в отставку 26 сентября Паслером расставаться не намерен.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Катаржина заменили двумя специалистами

Помощника главы администрации губернатора Владимира Тунгусова — Дмитрия Катаржина — перешедшего на работу директором Информационно-аналитического центра (через эту структуру областная власть тратит деньги на свой PR), заменили. Правда, как утверждают обитатели резиденции, одного специалиста оказалось мало — Катаржин проявлял чудеса выносливости и трудолюбия, чтобы пробиться выше по карьерной лестнице. В итоге на его место попали два специалиста — правда, слухмейкеры не в курсе имени девушки, которая составляет половину Дмитрия Катаржина, известно лишь имя молодого человека, составляющего вторую — это Андрей Хлопонин.

Кожемяко станет «сильным мэром»

В администрации Екатеринбурга возобновились слухи об изменении системы управления городом. Якобы местные власти попытаются в ближайшее время внести поправки в Устав города о введении в нем «советской» системы управления. Она предусматривает упразднение поста сити-менеджера и избрание депутатами на заседании гордумы полноценного главы муниципалитета. Есть версия, что «сильным» мэром станет действующий первый заместитель руководителя администрации города Алексей Кожемяко, под которого уже создается новая команда.

Генерала МЧС из Сибири урезонили на Урале

Начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко, оскандалившийся в Екатеринбурге в декабре прошлого года, вновь приехал в столицу Урала: генерал принимает подразделения МЧС, попавшие в его подчинение. Диденко встретился с сотрудниками Уральского регионального центра МЧС и со спасателями регионального поискового-спасательного отряда. Те рассказывают, что, в отличие декабрьской встречи, когда генерал вел себя надменно и устроил уральским «спасам» разнос за длинные прически, в этот раз, после резонанса в СМИ, он был «как шелковый» — был корректен и подчеркнуто вежлив. Мало того, генерал даже пообещал спасателям, что, скорее всего, их оставят на службе в МЧС — в отличие от штабных работников.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Заленского отберут часть зданий

По словам спасателей, генерал-сибиряк пообещал им переезд: база регионального центра МЧС на Сибирском тракте — в плачевном состоянии из-за замороженной стройки нового комплекса зданий (ангар снесен, и спасатели вынуждены ютиться вместе с оборудованием в небольшой трехэтажке, а техника и вовсе стоит на улице). Диденко заявил, что РПСО переведут в город — на Карла Либкнехта, 8, где расположено ГУ МЧС по Свердловской области: там, после того, как было построено здание Центра управления в кризисных ситуациях, много свободных помещений. А вот судьба недавно построенного здания Уральского регионального центра на Шейнкмана будет печальна: не исключено, что его просто выставят на продажу, — обмолвился генерал.

Свердловские чекисты ищут крота

В свердловском управлении ФСБ завелся «крот», работающий, как минимум на дискредитацию руководства. Во всяком случае, именно об этом шепчутся слухачи и вспоминают самый громкий случай, ставший чрезвычайно болезненным ударом. Речь идет о допущенной раньше времени утечки информации об убийстве чекистом своей жены и ребенка осенью 2016 года в Екатеринбурге. У руководства ФСБ имелось желание как можно дольше скрыть инцидент, чтобы иметь возможность для маневра — хотя бы подготовиться. Но подготовиться не удалось — слив в СМИ произошел от сотрудников среднего звена.

Владимир Климин заручился поддержкой

Экс-глава свердловского минздрава Владимир Климин полон оптимизма и планов на будущее. Слухачи рассказывают, что бывший чиновник заручился поддержкой сразу на нескольких направлениях — со стороны семьи и со стороны Виктора Вексельбера. В первом случае, рассказывают, господин Климин получил нового тестя, работающего едва ли не в администрации президента. Во втором случае, речь идет о бумаге от ГК «Ренова», в соответствии с которой экс-министр назначается куратором строительства медицинского кластера в Академическом. С этим багажом Владимир Климин собрался на выборы ректора Уральского медуниверситета.

В ГСУ полицейского главка — «нервная» проверка

Рассказывают, что в ведомство генерала Миронова, возглавляющего ГСУ свердловского полицейского главка, прибыла комиссия. Кто проверяет следственное управление — достаточно сложный вопрос. Слухмейкеры имеют на этот счет разные мнения. Одни говорят, что ревизия плановая, другие говорят, что — нет. Так или иначе, но поговаривают — и давно — что полицейские следователи нервничают за начатые, но незаконченные уголовные дела. Причем важны не столько причины, по которым дела закрывались, сколько причины их возбуждения.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Азербайджанцы собираются митинговать

В азербайджанской диаспоре — мобилизация. Злые языки рассказывают, что необычную активность развили лидеры национально-культурной автономии, имеющие намерение организовать земляков на религиозный проект. Речь о строительстве в Екатеринбурге шиитской мечети, что по разным причинам не нравится в традиционному суннитскому большинству. В случае затруднений со строительством храма азербайджанцы, подавляющее большинство которых шииты, готовы проявить активность.

Новиков и Шилиманов готовы дать интересные показания

Обвиняемые в мошенничестве с активами пайщиков «Бухты Квинс» бард Новиков и экс-замминистра экономики Свердловской области Шилиманов готовы сделать шаг навстречу силовикам. Последним, как говорят слухачи, будет интересно услышать о высокой полицейской крыше и выходцах из силовой среды (прежде всего, МВД), которые являлись авторами изящных рейдерских схем. Рассказывают, что Новиков и Шилиманов знают так много, что в случае сделки с правосудием под сомнением окажется один из эпизодов громкого дела Виктора Контеева.

В Шабрах — школьный секс-скандал

В поселке Шабры, что является частью Екатеринбурга, произошла серия шокирующих инцидентов с участием местных подростков. Пользуясь возможностью создавать закрытые группы в популярной соцсети, молодые люди демонстрируют там свою сексуальную раскрепощенность. По имеющимся правилам игры, несколько юных разнополых пар собираются в одном месте и на скорость удовлетворяют друг друга. Родители в шоке.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский стал откровеннее

Губернатор Борис Дубровский выступит с посланием к ЗСО в конце февраля или в начале марта. Тезисы пока держатся в секрете, но, по слухам, выступление должно стать жестким. Глава региона в последнее время стал откровенней. И, как говорят в кулуарах, послание будет конкретней, чем все предыдущие послания как самого Дубровского, так и его предшественников. Обещают сенсации. А пока губернатор решил проехать по самым проблемным территориям, чтобы набрать побольше фактуры для послания.

Юревич получит поддержку губернатора

Говорят, что в агрохолдинге «Макфа», контролируемом бывшим губернатором Михаилом Юревичем, собираются переносить производство с площадки в Челябинске, у Мелькомбината, в Сосновский район, на площадку в Рощино. Пока никто не знает, вызвано ли это какими-то проблемами или просто решено сосредоточиться на одной территории. Болтают, что Дубровский обмолвился, что «Макфа» это уже бренд региона, и если у холдинга проблемы, областные власти готовы предприятие поддержать.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский дал секретное поручение Ваганову…

На закрытом совещании в Полетаево Дубровский очень жестко высказался на тему того, как складывалась в последние годы земельная политика в Сосновском районе. Местные власти в ущерб бюджету за копейки отдавали застройщикам территории под ИЖС. А порой и просто бесплатно, что наводит на мысли о коррупционных схемах. Впрочем, тем, кто покупает участки под будущие коттеджи у застройщика, приходится платить по коммерческим ценам. Но при этом ни одной площадки не выделили под сельхозинвестпроект. Губернатор уже дал поручение новому главе района Евгению Ваганову заняться именно этим вопросом — инвестпроектами.

…и стал ругать экономический блок…

Все обратили внимание на то, что Дубровский в последнее время стал особенно суров к экономическому блоку. Редкое совещание обходится без того, чтобы не отругали минэкономоразвития и все, что с ним связано. Чиновникам достается за срыв сроков исполнения поручений, за косяки в отчетах, за невнятные идеи и прочие грехи. Губернатор уже явно не скрывает своего раздражения. В первый день после новогодних каникул глава минэкономразвития региона Сергей Смольников после аппаратного совещания даже слег в больницу.

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

…, а министр переработал

В самом же минэкономразвития говорят, что Сергей Смольников просто не выдержал напряжения. По сути, Смольников остался без каникул, так как в праздники работал — надо было подготовить очень важные бумаги. В том числе и к Гайдаровскому форуму, куда собирался ехать. И что якобы он справился с заданием, а временное недомогание вызвано переутомлением. Министра подлечат, и он вернется на работу.

Тефтелев запустил колесо

Новое колесо обозрение в Челябинске удалось запустить только после того, как в ситуацию вмешался мэр Евгений Тефтелев. У хозяев колеса, обещавших открыть аттракцион к Новому году, что-то не получалось по техническим согласованиям с надзорными инстанциями. Болтают, что помог Тефтелев, а еще к решению вопроса подключился председатель общественной палаты региона Олег Дубровин. В первую рабочую неделю все удалось решить, и колесо запустили.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Котова могла стать мэром Копейска

Первый вице-мэр Челябинска Наталья Котова рассматривалась как один из кандидатов в мэры Копейска. Но она наотрез отказалась, заявив, что на такой проблемный город нужен представитель сильного пола. Кстати, если бы Котова стала главой Копейска, то кресло первого вице-мэра досталось бы Игорю Лопаткину. А если бы пост копейского градоначальника занял Юрий Параничев, то вице-мэра Владимира Елистратова повысили бы до первого замглавы Челябинска. Теперь же все остаются на своих местах.

Депутаты готовы поддержать Можина

Информация о том, что главой Копейска может стать бывший первый зампрокурора региона Владимир Можин, взбудоражила город. Особенно волнуются депутаты горсобрания — те, что были всерьез намерены повторно не пустить в кресло градоначальника кандидата, поддержанного областными властями. Теперь же заговорщики растеряны. Неловко высказывать свое «фи» столь грозному силовику, особенно если учесть, как все кричали о необходимости борьбы с коррупцией. Кстати, среди депутатов есть и те, что уже заявили о готовности поддержать Можина как главного кандидата в мэры.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главным коммунальщиком недовольны

В Челябинске растет недовольство начальником управления ЖКХ Сергеем Кочетковым. Ропщут представители управляющих компаний. Из российского фонда содействия реформирования ЖКХ прибыли деньги на замену устаревших лифтов, а средства до сих пор не поделили. Якобы Кочетков никак не может подготовить необходимые документы.

В Челябинске не знают, как потратить деньги

Еще одной проблемой для Челябинска стали 200 млн рублей, полученных из Москвы на благоустройство городских скверов. Деньги распределили между районами, с жесткими требованиями освоить средства как можно быстрее. Чтобы как минимум ко Дню города парки привели в пристойный вид. В районных администрациях не привыкли получать такие суммы и боятся, что не сумеют в нужные сроки подготовить проекты и провести тендеры. Может случиться так, что все бюрократические процедуры закончат только осенью, а реконструкцию скверов начнут уже с наступлением холодов.

В «Гринфлайте» пропали документы на лифты

Жители двух домов в микрорайоне «Академ риверсайд» жалуются на то, что не могут посмотреть документы на лифты. В управляющей компании заявляют, что документы утеряны. Речь идет о тех домах, где шум от работающих лифтов слышен в квартирах. Болтают, что это те самые «китайские подъемники», которые закупал и установил пасынок бывшего директора «Гринфлайта» Сергея Мануйлова. Лифты не вписывались в габариты, из-за чего пришлось расширять шахты. Жители же боятся, что подъемники столь низкого качества, что может случиться ЧП.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мануйлов стал завсегдатаем ресторанов…

Между тем сам Сергей Мануйлова на сегодняшний день остается пока единственным фигурантом уголовного дела по «Гринфлайту». В рядах элиты уверяют, что Мануйлов «стал много пить». Его чуть ли не каждый день видят в питейных заведениях, где он чаще всего сидит в одиночестве. В пабе Fox & Goose Мануйлов так увлекся дегустацией пива, что потерял свой мобильный телефон, и на другой день вновь пришел в ресторан, чтобы найти аппарат. В «Белом кролике» его видели беседующим с бывшим сити-менеджером Сергеем Давыдовым. Причем если Давыдов был вполне адекватен, то Мануйлов якобы едва держался на ногах и все пытался что-то доказать. Потом выяснилось, что оба они пришли в ресторан с разными компаниями. Каждый вернулся за свой столик.

…и жалуется на предательство

Собеседникам, что соглашаются выслушать нетрезвые монологи, Сергей Мануйлов жалуется на то, как его «подставили, кинули и предали». Мол, те, кто мог бы вместе с ним нести ответственность за крах «Гринфлайта», «умыли руки». Кто-то благополучно уехал за границу, а он теперь, из-за подписки о невыезде, не может, к примеру, уехать в Италию, где у него есть недвижимость.

В Миассе за чиновниками будут следить в буфете

В Миассе общественность недовольна тем, сколько денег потратили чиновники на установление новой системы видеонаблюдения в здании администрации. Болтают, что камеры появились не только у входа, но даже в буфете. В городе шутят, что глава Геннадий Васьков будет лично просматривать записи, чтобы знать, что ели его подчиненные. А заодно смотреть, кто с кем сидит за столом и на этом строить прогнозы о готовящихся заговорах.

В Кунашаке зреет новая уголовка

Администрации Кунашакского района силовики не дают расслабиться. Болтают, что скоро будет возбуждено очередное уголовное дело по мошенничеству или даже растрате крупной суммы, выделенной в качестве субсидии из федерального бюджета на один из значимых проектов. Руководству района остается себя утешать только тем, что речь идет о периоде 2014—2015 годов, когда ответственность за это нес бывший глава Вадим Закиров. Люди в погонах между тем не устают повторять — правоохранительные органы не успокоятся до тех пор, пока не проверят все, связанное с периодом правления Закирова.

Слухи Тюменской области

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Корепанов нашел повод похвастать перед губернатором…

Спикер Тюменской областной думы Сергей Корепанов, по слухам, кичится тем, что сэкономил значительную сумму денег на новогоднем украшении здания регионального парламента. Рассказывают, что Корепанов любит сравнивать скромное убранство думы с ярко украшенным зданием областного правительства. При этом, уверяют слухачи, при каждом удобном случае спикер не забывает похвастать своими скромностью и бережливостью.

…а бывшего вице-спикера подвели друзья

Говорят, что бывший вице-спикер областной Думы Геннадий Корепанов сильнейшим образом обиделся на весь политический истеблишмент Тюменской области, который за минувшие с выборов месяцы так и не предложил ему ни одного достойного места работы. Злопыхатели говорят, что обида Корепанова настолько сильна, что в Новый год он не отвечал на звонки с поздравлениями даже от самых высокопоставленных чиновников Тюменской области.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменских дорожников ждет «волшебный пендель» от федерального министра

Тюменское областное дорожно-эксплуатационное предприятие, по слухам, с ужасом ждет визита в Тюмень министра транспорта Максима Соколова. Злопыхатели уверяют, что грянувший на этой неделе скандал с неубранными дорогами может очень не понравиться федеральному министру. «У Соколова, как положено, сотрудники мониторят информацию о регионе перед его визитом, — говорят сплетники. — ТОДЭП прилагал все усилия, чтобы в прессу скандал с аварийными колеями не просочился. Но такое количество аварий и пострадавших скрыть невозможно». Говорят, теперь руководству ТОДЭПа «светит» очень неприятный разговор с губернатором и министром, а ТОДЭП уже готовится устроить «веселую жизнь» своим субподрядчикам.

Крупный политик потерял интерес к Тюменской области

Тихие и бесконфликтные выборы в Мальковскую муниципальную думу, по словам слухачей, обязаны своим спокойствием отнюдь не усилиям «Единой России». Слухачи говорят, что закулисные силы, которые стоят за боровшимися за контроль над этой думой партиями, более не заинтересованы в контроле над муниципалитетом. «Крупный инвестор, стоявший за депутатами от „Справедливой России“, которые в думе прежнего созыва представляли партийное большинство, достиг всех своих целей и более не заинтересован ни в Мальковском сельском поселении, ни в Тюменской области в целом», — уверяют сплетники.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Ректору ТИУ удалось отбиться от следователей…

Олег Новоселов, как уверяют слухачи, все же сохранит кресло ректора Тюменского индустриального университета. Ему якобы удалось отбиться от всех обвинений, и на данный момент он не является фигурантом уголовного дела. «Теперь все претензии правоохранительных органов сосредоточены на проректоре по финансам Романюте, которая в ближайшее время уволится из университета и уже дала признательные показания», — шепчутся сплетники.

…и его домашний арест был только на бумаге

Говорят, деятельная натура Новоселова не позволяла ему сидеть в квартире даже под домашним арестом. Злопыхатели уверяют, что после нового года горожане видели Новоселова, спокойно гуляющего по Тюмени. «Новоселов даже заходил в правительство области, — уверяют самые болтливые сплетники. — Интересно, были ли разрешены ему такие прогулки по условиям избранной ему меры пресечения?».

«Народный контроль» пожалел украшения Дома печати

Говорят, что общественник, председатель организации «Народный контроль» Александр Шемякин решил спасти мозаику, которая украшает фронтон тюменского Дома печати. Общественник якобы опасается, что здание все же будет продано инвестору и пойдет под снос. Шемякин собирается создать на популярном портале петицию, в которой призовет сохранить мозаику и включить ее в проект нового здания, которое может быть воздвигнуто на месте Дома печати.

В тюменской ЛДПР решили взяться за СМИ

Говорят, тюменские либерал-демократы создают собственный информационный центр. Сплетники уверяют, что местное отделение ЛДПР получило жесткий нагоняй за фактически проваленную работу во время избирательной кампании-2016. «В итоге тюменцы решили не просто найти себе пресс-секретаря, но обустроить отдельный информационный центр, и даже нашли партнеров в лице Института стратегических исследований, — шепчутся злопыхатели. — Правда, не факт, что имидж отделения партии от этого странного сотрудничества выиграет».

Слухи ХМАО

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Комарова решила пока не «сливать» своего экономиста

По слухам, несмотря на появление многочисленного компромата и давление правоохранительных органов, губернатор Югры Наталья Комарова не намерена снимать с должности куратора экономического блока Павла Сидорова. По мнению окружных властей, представленных силовиками фактов недостаточно, чтобы сделать вывод о непрофессионализме чиновника. «Хватить запугивать. Если есть реальные факты — предоставьте уже их. Тогда будем разбираться. А так — это какое-то мальчишество», — сплетничают в окружении югорского губернатора.

Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Вице-губернатора защитят через подконтрольные властям СМИ

По слухам, в аффилированных с правительством Югры газетах в ближайшее время выйдет цикл публикаций, посвященных вице-губернатору Павлу Сидорову. Рассказывают, якобы в этих материалах планируется опровергнуть информацию о нарушениях в фондах, подконтрольных заместителю Натальи Комаровой, а также рассказать о заслугах Павла Сидорова на госслужбе за последние годы. «Это похоже на попытку развязать очень странную информационную войну — проадминистративные газеты почти никто не читает, поэтому непонятно, на кого рассчитаны эти публикации», — высказывают свое мнение слухачи.

Но на место Сидорова уже нашли кандидата

Несмотря на то, что власти ХМАО вступились за вице-губернатора Павла Сидорова, по данным сплетников, чиновнику якобы на всякий случай нашли замену. «На его место претендует человек из Минфина РФ», — загадочно говорят слухачи. Впрочем, правда это или нет, покажет время.

Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

Шаповал решил «побоксировать» с прокурором

Если верить слухмейкерам из Ханты-Мансийска, в прокуратуре округа недовольны реакцией заместителя губернатора по строительству Дмитрия Шаповала на недавнюю проверку правительственного фонда «Жилище». Вместо того, чтобы активно заняться решением проблем с дольщиками, чиновник включил в отношении надзорного ведомства режим «бокса по переписке». Силовикам такое поведение само собой не понравилось. «В интересах Дмитрия Викторовича — сотрудничать, — говорят прокурорские, — ведь если подходить к делу формально, окажется, что проблемы не только в „Жилище“».

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Главный югорский вуз заморозил студентов

В Ханты-Мансийске обсуждают странную ситуацию с Югорским госуниверситетом. Рассказывают, якобы вернувшиеся в общежития вуза после новогодних праздников студенты чуть не замерзли — температура в комнатах едва достигала 15 градусов тепла. Говорят, воспитанники ЮГУ грешат на руководство. «Решили сэкономить на отоплении во время праздников, а здания потом не успели прогреться. Теперь половина студентов шмыгают носами, а в соседних аптеках раскупили весь запас противопростудных лекарств», — смеются слухмейкеры.

Аварию с погибшими детьми убрали из информационного поля

По слухам, власти ХМАО рассчитывают, что жители региона уже забыли о ДТП автобуса с грузовиками, в котором погибли 12 человек. Рассказывают, якобы подконтрольные СМИ получили установку как можно меньше писать об аварии. Говорят, что чиновники могли объяснить это заботой о психологическом здоровье югорчан. «Так называемое вторичное психическое травмирование — люди забыли, а теперь снова могут вспомнить и впасть в шоковое состояние, как это было сразу после аварии. Хотя на самом деле больше похоже на попытку убрать критику власти», — обсуждают сплетники.

Югорские мэры ищут специалистов по соцсетям

Рассказывают, якобы в нескольких муниципалитетах ХМАО в ближайшем времени могут появиться специальные отделы по работе с социальными сетями. Говорят, мэры уже дали задание искать в Югре толковых SMM-специалистов, но розыски пока не увенчались успехом. «Есть попытки ведения аккаунтов глав городов и районов в соцсетях, но почти во всех случаях это абсолютно непрофессионально. В Югре просто нет нужных специалистов», — сокрушаются слухачи.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Сургутский вице-мэр ушел в отставку из-за конфликта с влиятельным кланом строителей

В кулуарах обсуждают новые версии неожиданного увольнения Александра Шатунова с поста вице-мэра 30 декабря 2016 года. Говорят, одной из причин отставки чиновника стал затяжной конфликт с кланом Кандаковых, владельцев СФК «Сургутгазстрой» и крупного торгового центра «Сургут сити молл».

Слухачи шепчутся, что Кандаковы обвинили Шатунова в попытке помешать реализации грандиозного проекта World trade center Surgut, который должен принести несколько десятков миллиардов инвестиций. Конфликт якобы и стал причиной того, что вице-мэр не смог заручиться поддержкой окружных властей и был вынужден написать заявление по собственному.

Шатунов пока не может найти работу в ХМАО

Если верить сплетникам, Александр Шатунов, покинувший пост вице-мэра Сургута, пока так и не может найти работу в Югре. И это несмотря на то, что слухи о том, куда он может быть трудоустроен, все-таки регулярно появляются в югорской политтусовке. Впрочем, сплетники уверены, что его тесть Олег Демченко, вице-премьер и ближайший соратник губернатора Пермского края Виктора Басаргина, не допустит того, чтобы его родственник остался не у дел.

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В крупнейшем городе ХМАО намечается новая отставка

По слухам, в Сургуте скоро сменится председатель комитета культуры и туризма. Рассказывают, якобы Ирина Верченко, возглавившая структуру после расформирования департамента культуры, молодежной политики и спорта, уходит в отпуск с последующим увольнением. Говорят, якобы ее отставка уже согласована, а вот кто займет место главы комитета, курирующего городскую культуру, пока неизвестно.

Крепких отказался праздновать Рождество

Праздник Рождества Христова ознаменовался скандалом внутри депутатского корпуса Нижневартовска. По слухам, Владимир Крепких, получивший поздравительную открытку-приглашение в храм, устроил настоящую истерику. Крепких, баллотировавшийся в горсобрание от коммунистов и славящийся в городе своими языческими взглядами, воспринял сообщение РПЦ как личное оскорбление. «Прямо в приемной порвал открытку, выругался и сказал, мол, ноги моей в этом храме не будет», — шепчутся думские клерки.

Нефтеюганский депутат станет журналистом

По слухам, депутат Думы Нефтеюганска Андрей Белоконь может возглавить местную муниципальную газету «Здравствуйте, нефтеюганцы». Рассказывают, якобы бывшему зампреду гордумы, потерявшему этот пост в новом созыве, помог влиятельный родственник — мама народного избранника Тамара Белоконь ранее была депутатом областного парламента.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На чиновницу, сравнившую людей со свиньями, пожалуются Путину

В Югорске обсуждают забавный слух: на начальника управления информационной политики мэрии города Гузэль Аристову хотят пожаловаться президенту и в правительство. Это произойдет если чиновницу, которая сравнила горожан со свиньями, все-таки не уволят. «Следует пресекать на корню такие неподобающие поступки, чтобы другие чиновники знали границы и помнили о рамках приличия, соблюдали правила этики муниципальных служащих», — сплетничают в городе.

Вице-спикер Думы Югорска пообещал исправить свои же промахи

В Югорске в ОНФ стали изучать проблемы, связанные с домом, который возводил фонд «Жилище», так как люди жалуются на недоработки. «Скандал грянет серьезный. Не так давно была встреча с жителями и застройщиком, все недостатки обещают исправить, но это нереально», — высказывают свое мнение слухачи.

При этом, если верить сплетникам, на встрече был и вице-спикер Думы города Михаил Бодак, который якобы обещал помочь решить вопрос. «Хотя непосредственно при нем, как при сити-менеджере, эта стройка началась и в таком неудовлетворительном виде дом был сдан», — дают оценку ситуации югорчане.

Слухи ЯНАО

Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В мэрии Ноябрьска идет перенастройка системы

С 1 января 2017 года администрация Ноябрьска перешла на новую управленческую схему. Судя по неофициальной информации, бывший идеолог мэрии Ильдус Резяпов сейчас занимается исключительно межнациональными отношениями в качестве советника главы. Ответственным за информационную политику в городе стала глава управления общей политики Ольга Межина (ранее работала в управлении по делам семьи и молодежи). Заместителем управления стал Кирилл Николаев — бывший помощник главы администрации по вопросам взаимодействия со СМИ.

Реформ ждут и в медицинской среде города

Большой резонанс в Ноябрьске в первый рабочий день 2017 года вызвала новость об отставке главного врача «Скорой» Олега Брезицкого. Почти сразу появились слухи о том, что именно он может занять пост главврача ноябрьской городской центральной больницы. А нынешний руководитель медучреждения — Шалаев — при таком варианте развития событий будет руководить перинатальным центром.

Фото: Татьяна Жаткина © URA.RU

На подполковника в Ноябрьске нашли компромат

Неспокойно и в силовой среде города. Недоброжелатели появились у начальника ОВО, сотрудника Нацгвардии подполковника Анзора Камова. Говорят, что он якобы организовал бизнес охранных структур. Возглавляют ЧОПы, по данным слухмейкеров, его родственники. При этом недоброжелатели стараются привлечь внимание к работе этих структур, намекая на то, что силовик может им покровительствовать. Не исключено, что информация появляется в связи с переделом на рынке охранных услуг в Ноябрьске и Муравленко или в связи с подковерной борьбой в среде правоохранителей — для Ноябрьска это уже стало традицией.

Бывший контролер госзакупок переходит на госслужбу

В регионе обсуждается увольнение из управления федеральной антимонопольной службы заместителя Светланы Подъячевой. Известно, что чиновница еще в ноябре прошла конкурс в департаменте госзаказа Ямала. Она вскоре может получить должность заместителя директора ведомства, начальника управления размещения государственного заказа. Напомним, бывший руководитель УФАС Олег Печерин также перешел на работу в окружную структуру — он стал аудитором Счетной палаты.

Деньги на вакцинацию оленей от язвы будут делить «свои» люди

Прямо перед самым новым годом без объяснения причин в отставку был отправлен глава Салехардского центра ветеринарии Вячеслав Хритин. Люди, знакомые с ситуацией, говорят, что с поста его сняли якобы из-за чрезмерной порядочности. «В этом году выделены огромные деньги на вакцинацию животных от сибирской язвы. Хритин — человек ответственный, у него ни одна копейка не пропадет. Поэтому его и уволили, чтоб поставить „своего“ человека», — судачат в среде ветеринаров.

Новый закон облегчит жизнь браконьерам

Некоторые ямальцы всерьез говорят о том, что закон о рыбоводстве и рыболовстве, который сейчас вынесло на общественное обсуждение ямальское Заксобрание, может породить всплеск браконьерства. Документ должен разрешить коренным жителям тундры ловить рыбу для себя где угодно без всяких справок и квот. Слухмейкеры говорят, что местные и так постоянно рыбачат «на продажу», а принятие закона сильно развяжет им руки.

Слухи Пермского края

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Патриарх отказывается рекламировать Басаргина

По слухам, администрация губернатора получила ответ на приглашение патриарха Русской православной церкви Кирилла в Пермский край. Чиновники запланировали визит предстоятеля РПЦ на август — как раз перед выборами главы региона, чтобы за счет важного и популярного гостя прорекламировать кандидата Виктора Басаргина.

Говорят, власти региона получили жесткий ответ: действующий губернатор почти за пять лет своего правления так и не вернул церкви исторический кафедральный собор, в котором по-прежнему находится художественная галерея. Причем сроки переезда галереи остаются неизвестны. Слухачи утверждают, что патриарх не приедет в Пермь, пока не будет решен принципиальный вопрос.

Басаргин идет дорогой Скриванова…

Ходят слухи, что губернатору Пермского края Виктору Басаргину может быть предложена должность руководителя федерального Фонда моногородов. В ходе недавно проведенной Счетной палатой РФ проверки расходования бюджетных средств фондом были выявлены многочисленные нарушения. И уже в самое ближайшее время в отношении нынешнего руководства структуры могут быть сделаны оргвыводы с отстранением от занимаемых должностей.

В качестве же наиболее вероятного кандидата на пост руководителя Фонда моногородов, по слухам, рассматривается Басаргин, который хорошо знаком проблематикой по своей предыдущей работе во главе Минрегионразвития РФ. Интересно, что первым руководителем фонда был не кто иной, как главный оппонент губернатора Дмитрий Скриванов — ныне депутат Госдумы.

Шептуны не исключают, что сам Скриванов станет одним из главных кандидатов на освобожденное Виктором Федоровичем место пермского губернатора в случае перехода последнего в Фонд моногородов.

… и получает поддержку Жириновского

Слухачи подозревают, что поддержанная администрацией губернатора идея лидера реготделения ЛДПР Олега Постникова о создании коалиционного правительства будет максимально использована для собственного пиара Владимиром Жириновским. Последний чуть ли не на протяжении всей своей политической карьеры призывает к созданию коалиционных правительств как на федеральном уровне, так и в регионах. Однако до сих пор эти предложения Жириновского не находили поддержки ни в центре, ни на местах.

Пермский край может стать первым субъектом федерации, власти которого поддержали идею ЛДПР о создании коалиционного правительства. Говорят, Владимир Вольфович настолько воодушевился такими перспективами, что позвонил губернатору, поблагодарил его и пообещал, что если главе региона не удастся заручиться поддержкой Кремля и выдвинуться в губернаторы от «Единой России», Виктора Федоровича с удовольствием поддержит ЛДПР — тогда в крае пройдут реальные конкурентные выборы губернатора.

Прокуратура может отменить отставку правительства

Слухмейкеры утверждают, что прокуратура Пермского края заинтересовалась основаниями, по которым губернатор отправил в отставку региональное правительство. Якобы надзорное ведомство пришло к выводу, что распоряжение Виктора Басаргина составлено с нарушением законодательства, поэтому увольнение и формирование нового кабинета министров может оспорить любой из обиженных чиновников.

Теперь наблюдатели гадают, рискнет ли прокурор края Вадим Антипов начать разбирательства по поводу роспуска кабмина и ударить по репутации губернатора.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупов спасает губернатора

Поговаривают, что на этой неделе новому исполняющему обязанности руководителя администрации губернатора Рустему Юсупову была поставлена задача: срочно найти желающих стать министрами в новом правительстве, а сомневающихся «сломать». Якобы команда Виктора Басаргина за три недели не смогла найти ни одной достойной кандидатуры, поэтому надеется за счет усилий Юсупова сохранить лицо в глазах Кремля.

По слухам, Юсупов действительно активно встречается с представителями разных политических сил. При этом если охота на кандидатов в кабмин все же провалится, вероятно, именно нового главу администрации обвинят в плохой работе.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Чусовитину мешают силовики

Как уверяют слухачи, силовики намерены максимально затянуть процесс согласования кандидатуры политтехнолога из Екатеринбурга Алексея Чусовитина на должность «политического» заместителя главы администрации губернатора. Говорят, у правоохранителей появилось много вопросов в части расходования средств на избирательную кампанию «Единой России» в Пермском крае, которую вел Чусовитин.

Кроме того, по разговорам, интерес силовиков вызывает тесная связка Чусовитина с всесильным вице-премьером и теневым губернатором Олегом Демченко, который сегодня регулярно ходит на допросы в ФСБ в качестве свидетеля по делу отстраненного от обязанностей министра транспорта Алмаза Закиева. Если хоть какие-либо факты нарушения законодательства со стороны Чусовитина подтвердятся, то силовики дадут по его кандидатуре отрицательное заключение. Впрочем, губернатор вполне может пренебречь и мнением правоохранителей и самостоятельно определить судьбу Чусовитина.

Маховиков остается в Прикамье

Шептуны доносят, что экс-руководитель администрации губернатора Анатолий Маховиков готов оставить пост советника главы региона, на который его перевели во избежание «жесткой» отставки и ради смягчения конфликта. Якобы ранее Маховиков рассчитывал на предложение о трудоустройстве в другом регионе, но на работу его так и не пригласили.

Поговаривают, Маховиков теперь настроен выждать время и войти в команду уже нового губернатора, поэтому сейчас настроен максимально дистанцироваться от Виктора Басаргина, а должность советника этому явно мешает.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тушнолобов упраздняет министерство экономики…

Говорят, в правительстве разгорается борьба за выживание в промышленно-экономическом блоке — между министром экономического развития Леонидом Морозовым и министром промышленности Алексеем Чибисовым. В окружении губернатора считают, что с двоевластием пора покончить и произвести объединение целого ряда «экономических» ведомств (минпрома, минэконома и агентства по инвестициям). В этом случае на двух чиновников останется только один министерский портфель.

Есть мнение, что именно с риском увольнения связан всплеск пиар-деятельности министра Морозова. Но это вряд ли ему поможет, поскольку Чибисова поддерживают промышленники, к тому же он имеет статус вице-премьера.

По разговорам, идея объединения министерств принадлежит председателю Геннадию Тушнолобову, который, похоже, обеспечил себе позицию первого вице-премьера — чем меньше министров решают экономические вопросы, тем легче их будет контролировать.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…, но на место Морозова претендует влиятельный «зять»

Как уверяют слухачи, массированный пиар в свою поддержку, организованный в пермских СМИ и соцсетях министром экономического развития Леонидом Морозовым, не поможет чиновнику сохранить пост в новом правительстве. Дело даже не в том, что министерство могут упразднить — якобы на место Морозова будет назначен бывший вице-мэр Сургута и в прошлом топ-менеджер Корпорации развития Александр Шатунов. Между тем, Шатунов является мужем дочери «серого кардинала» краевой власти Олега Демченко, то есть зятем ближайшего соратника губернатора.

Говорят, именно Олег Васильевич взял на себя обязательства трудоустроить зятя на хорошую руководящую должность после его внезапного ухода из мэрии Сургута. По одной из версий, Шатунов был вынужден уйти в отставку из-за повышенного интереса к его персоне силовиков и претензий бизнес-сообщества. И теперь в случае его назначения в правительство Пермского края наблюдатели ожидают, что спецслужбы ХМАО передадут Шатунова в руки своим пермским коллегам. Это значит, что с появлением нового министра обыски и выемки документов у правительственных чиновников в Прикамье лишь усилятся.

Демченко перестали слушаться

Слухачи доносят, что у «серого кардинала» правительства и ближайшего компаньона губернатора Олега Демченко возник конфликт с другим вице-премьером — министром территориального развития Романом Кокшаровым. Как говорят, последний в свое время получил должность с условием беспрекословного исполнения указаний Демченко.

По слухам, сейчас Кокшаров пришел к выводу, что карьере Демченко пришел конец, и перестал подчиняться неформальному шефу, поэтому не исключено, что непослушного пермяка изгонят из кабмина под предлогом «реформы».

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Рыбакин не хочет уходить

Ходят слухи, что доброжелательные знакомые вице-премьера и куратора инфраструктурных проектов Владимира Рыбакина всеми силами убеждают известного и уважаемого пермского политика отказаться от работы в новом составе правительства. Не секрет, что кабмин останется под полным контролем «серого кардинала» Олега Демченко, поэтому Рыбакин рискует вместо влияния получить претензии спецслужб.

Впрочем, как говорят, именно из-за опасений интереса правоохранителей Рыбакин, напротив, решил остаться в правительстве — высокая должность хоть как-то может защитить его от силовиков. Ведь, по слухам, из фонда Рыбакина «Возрождение Прикамья» вывели четверть миллиарда рублей, отложенные на губернаторскую кампанию — а правоохранители давно и тщательно следили за процессом формирования «кубышки», которую методично пополняли в том числе и предприятия с иностранным участием.

Деньги на кампанию подкинули единороссам

К слову, содержимое «кубышки», о которой было упомянуто выше, по слухам, сумели перевести в Москву, причем на счета «Единой России». Если это правда, то команда губернатора в перспективе создала серьезные проблемы «партии власти».

С другой стороны, есть версия, что средства, за счет которых Виктор Басаргин может выиграть выборы губернатора, уже вовсе не контролируются командой главы региона. Поэтому желающим видеть Басаргина во главе Прикамья придется раскошелиться.

Социальную сферу доверят доктору

В преддверии формирования нового состава правительства региона Виктор Басаргин активно проводит встречи с потенциальными кандидатами. Так, по слухам, на должность вице-премьера, курирующего социальную сферу, планируется назначить главного врача краевой детской клинической больницы Дмитрия Антонова. Про последнего рассказывают, что он является давним приятелем директора территориального фонда обязательного медицинского страхования Антона Бахлыкова. Как уверяют бывшие работники фонда, данная связка работает со времен появления Бахлыкова в Пермском крае, а при назначении Антонова взаимодействие станет еще эффективнее.

Не секрет, что Бахлыкова (наряду с экс-министром здравоохранения Ольгой Ковтун) общественники считают основным виновником недофинансирования пермской медицины. А Дмитрий Антонов в 2015 году «засветился» в скандальной истории гибели 13-летней пермячки Сони, которой не могли качественно оказать помощь — тогда СМИ писали, что в детской городской больнице №15, возглавляемой Антоновым, сломан единственный томограф. В конце прошлого года журналисты вновь обратили внимание на Дмитрия Антонова, когда выяснилось, что в краевую детскую больницу приезжал губернатор Виктор Басаргин и поздравил всех с Новым годом, но подарки достались далеко не всем ребятишкам, а только тяжелобольным.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Куранову хотят отомстить

По слухам, ближайшее окружение губернатора вынашивает план мести бывшему депутату Госдумы, а ныне руководителю рабочей группы «Социальная справедливость» Общероссийского народного фронта Григорию Куранову. Последний в первой половине прошлого года вывел в публичную плоскость многочисленные проблемы в сфере здравоохранения, что повлекло скандалы федерального уровня и как итог — отставку опального вице-премьера и главы пермского минздрава Ольги Ковтун.

Говорят, команда Басаргина решила оригинальным образом отомстить «фронтовику» — предложить ему пост министра здравоохранения под видом формирования коалиционного правительства. Как утверждают шептуны, чиновники прекрасно понимают, что Куранов откажется от такой работы — тогда можно будет во всеуслышание объявить, что главный критик медицины «по-пермски» отказывается спасать систему здравоохранения.

На место Огородова ищут «варяга»

Слухачи рассказывают, что команда губернатора решила расстаться с министром сельского хозяйства и продовольствия Иваном Огородовым — причем дело вовсе не в том, что вокруг чиновника гремит скандал по поводу бедственного положения государственного свинокомплекса «Пермский». Якобы в действительности арендатор предприятия из Омской области, которого сотрудники обвиняют в невыплатах зарплаты и голоде поросят, лоббирует замену Огородова на своего, подконтрольного человека. По разговорам, как ни странно, власти региона готовы пойти на встречу интересантам и принять на работу специалиста из Омска.

Шептуны полагают, что Огородова в случае ухода открыто обвинят в проблемах скандально известного предприятия — виноватым окажется не арендатор, а минсельхоз, не уследивший за состоянием имущественного комплекса предприятия.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванов выгнал главу своего холдинга

Ходят слухи, что холдинг «Актив-медиа» депутата Госдумы и оппонента губернатора Дмитрия Скриванова дорабатывает последние месяцы. Якобы управляющий холдингом Тимур Мардер по итогам прошлого года не в полном объеме получил зарплату, обиделся и улетел в Москву.

По разговорам, Скриванов продолжает «оптимизацию» убыточных СМИ, поэтому сотрудники точно могут не рассчитывать на рост зарплат, а холдинг дальше будет работать в полузамороженном режиме.

Чиркунов взялся за либерал-демократов

Политический ландшафт региона претерпел очередную коррекцию. Наблюдатели настаивают на том, что вышедшее из-под крыла Дмитрия Скриванова пермское отделение либерал-демократов получило новых местных спонсора и куратора. По некоторым данным, договоренности были достигнуты еще в середине декабря. На этот раз федеральные жириновцы якобы доверили своих «соколов» экс-губернатору Олегу Чиркунову.

По слухам, бывший глава региона определил куратором регионального отделения Елену Гилязову — экс-депутата Заксобрания, в недавнем прошлом руководителя одной из ключевых компаний Чиркунова. Косвенным подтверждением покровительства является и активная позиция Гилязовой в социальных сетях. Она уже неоднократно, в том числе и в обсуждениях материалов«URA.RU», демонстрировала не только лояльность местным либерал-демократам, но и открыто высказывалась в поддержку позиций партии.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бурнашов теряет мандат

На следующей неделе в Пермском краевом суде будет рассмотрен иск с требованием аннулировать победу Алексея Бурнашова на выборах в Госдуму по Чусовскому одномандатному округу. Пикантности и без того интересной ситуации добавляет тот факт, что появились законодательные и судебные уточнения понятия зарубежных финансовых инструментов — ведь пермяка пытаются лишить мандата как раз из-за имевшейся фирмы в Чехии.

Говорят, в самой Госдуме к судебному процессу относятся абсолютно инертно — никто пока не выразил желания заступиться за пермского коллегу. Поэтому, если оппонент Бурнашова — кандидат на минувших выборах от «Справедливой России» Ирина Волынец — сумеет в суде в нужном ключе подать тему зарубежных активов депутата, то вполне может случиться прецедент — первый депутат Госдумы нового созыва лишится мандата.

Окунев договаривается с оппозицией

Слухмейкеры информируют, что лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев ведет переговоры с пермскими отделениями оппозиционных партий, оппонентом властей региона Дмитрием Скривановым и рядом промышленников. Политик якобы не просто намерен участвовать в выборах губернатора Пермского края, а собирается стать консолидированным кандидатом от оппозиции.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Плотникову мешают следить за качеством дорог

Говорят, депутат Пермской городской Думы от ЛДПР Илья Лисняк возобновил свой нашумевший проект по контролю за состоянием пермских улиц «Дорожный вопрос». Инициатива реализуется при поддержке СМИ, ГИБДД и общественных организаций. Помимо информационных поводов проект приносит реальные последствия — штрафы и предписания для дорожных подрядчиков.

Учитывая тот факт, что в Пермской гордуме существует постоянно действующая депутатская комиссия по контролю за состоянием дорог, а возглавляет ее «серый кардинал» Думы Владимир Плотников, у слухачей вызывает вопрос возросшая активность Лисняка. Есть мнение, что проект депутата перезапущен с подачи мэрии, чтобы устранить информационную монополию по критике властей и подрядчиков со стороны группы Плотникова.

Единороссы побили друг друга на корпоративе

По слухам, празднование Нового года в Чернушке закончилась неприятностями для властей. Якобы в конце декабря в местном Дворце культуры состоялся корпоратив, организованный главой города Иваном Ратеговым. На мероприятие пригласили не только чиновников и депутатов гордумы, но также руководителей силовых ведомств и прокуратуры.

Ходят разговоры, что в ходе гуляний в туалете началась потасовка с участием одного из депутатов и кого-то из силовиков, которая затем переместилась в фойе и стала массовой. Результатом разборок стал перелом ключицы одного из дебоширов, вызов полиции и задержание ряда единороссов.

Говорят, Ратегов рассчитывал провести яркое праздничное мероприятие и наладить отношения с силовиками и прокуратурой, а в итоге на глазах у мэра депутаты от «Единой России» поколотили и друг друга, и носителей погон. Рассказывают, что сейчас все идет к тому, что из гордумы выгонят народного избранника, которого считают зачинщиком драки — чтобы начальники правоохранительных органов не обижались на поведение представителей «партии власти».

Слухи Курганской области

В Зауралье начали делить мандат

Оказавшийся свободным после смерти Владимира Степанова мандат депутата Курганской областной Думы начали делить. Сплетники высказывают самые разные предположения, кто может претендовать на место в областной Думе. Одним из претендентов называют мэра города Шучье Владимира Тамахина. Слухмейкеры считают, что его вряд ли поддержат единороссы, тем не менее, у него неплохая узнаваемость в этом округе и он может иметь реальные шансы стать депутатом.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Якушев готовит себе смену

Слухачи утверждают, что сына экс-руководителя администрации Кургана Романа Якушева хотят назначить руководителем региональной организации ветеранов Чеченской войны вместо Вадима Струнина. Слухачи утверждают, что эта должность станет началом для политической карьеры Якушева-младшего. Некоторые даже не исключают, что он может попробовать свои силы на довыборах в областную Думу.

Рудаева «футболят»

Экс-руководитель городского департамента ЖКХ Святослав Рудаев, как говорят сплетники, никак не может добиться аудиенции у руководителя администрации Кургана Андрея Потапова. Дескать, безработный чиновник жалуется, что его кормят «завтраками» и футболят, он уже отчаялся найти работу в Кургане и готов уехать на ПМЖ в другой город.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Шалютин переедет работать в Шадринск

В Шадринском педуниверситете после ученого совета, прошедшего на днях, заговорили о трудоустройстве в вуз Бориса Шалютина. Сплетники даже называют предполагаемую должность — советника ректора ШГПУ. В КГУ судачат, что это может быть выходом из сложившейся ситуации, в которую попал профессор после увольнения из университета. Это было бы очень мудро, перевестись в другой вуз, говорят в университетских кругах.

Зауральцы выйдут на митинг

Жители Зауралья решили активно начать 2017 год и, как говорят сплетники, задумали сразу два митинга. Якобы жители региона хотят подержать инициативу губернатора о снижении тарифов на электричество. Еще один митинг они готовят против уходящего президента США Барака Обамы, которого зауральцы считают военным преступником из-за того, что он за время своего правления развязал три войны.

Смерть в полицейском участке обернется скандалом

Сплетники уверяют, что родственники жителя Екатеринбурга, которого в минувшие праздники наши повешенным в курганском отделении полиции, намерены добиваться правды. Якобы на видеозаписях видно, что полицейские могли предотвратить суицид, но не сделали этого. Кроме того, по некоторым сведениям, у покойного была травма живота, правда, пока неизвестно, где он ее получил.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районе жаждут крови

Жители Кетовского района, по словам сплетников, с нетерпением ждут, когда начнется суд над главами сельсоветов, которых обвиняют в махинациях с землей. Возмущенные жители якобы готовы лично присутствовать на судах, чтобы правда восторжествовала. Правда, что касается суда над самим главой района Александром Носковым, которого обвиняют в получении взятки, тут пыл народных мстителей поутих. Слухачи говорят, что по итогам первого заседания стало очевидно, что обвинение слабое, Носков может легко отделаться или вовсе уйти от наказания.

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