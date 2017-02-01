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Из-за вымогательства 100 млн ликвидируют отдел МВД 8. Ельцин на качелях. Уникальные ФОТО первого президента 18:55 01 февраля 2017 0 Пермскую ИК, где сидит коллега Евгении Васильевой, назвали ГУЛАГом Осужденная по делу «Оборонсервиса» больна раком. Она колет лед и моет туалеты Полина Домовитова © Служба новостей «URA.Ru» Пока Евгения Васильева наслаждается свободой, другая фигурантка дела "Оборонсервиса" находится в колонии с онкологией Фото: Антон Белицкий © URA.RU Одну из фигурантов знаменитого дела «Оборонсервиса» Юлию Ротанову отправили отбывать наказание в кунгурскую ИК-18. У женщины диагностировали онкологическое заболевание, но, несмотря на это, ей приходится выполнять тяжелую физическую работу, уверяют московские правозащитники. Пермские общественники никаких жалоб со стороны Ротановой не получали и считают ИК-18 одной из лучших женских колоний Пермского края. Юлия Ротанова была помощницей гендиректора «Славянки» — дочерней компании холдинга «Оборонсервис». Фирма занималась управлением и эксплуатационным обслуживанием жилфонда Минобороны. В том числе предприятие занималось комплексным обслуживанием военных городков. По версии следствия, на этом контракте «Славянка» получила около 130 млн рублей «откатов» от субподрядчиков, при этом ряд работ не был выполнен вообще. В результате 55-летней Ротановой назначили шесть лет колонии. Пока женщина была в СИЗО, у нее обнаружили рак груди второй стадии (требует операции и, возможно, гормонотерапии). Недавно осужденную этапировали в Пермский край. В начале этой недели Ротанова вышла из карантина в кунгурской ИК-18. И тут же, по словам московских правозащитников, у нее начались проблемы. Журналистка и общественница Зоя Светова на своей страничке в Facebook сообщила, что в колонии Ротанову заставили мыть туалеты и колоть лед. И все это, невзирая на внимание уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой и пермского омбудсмена Татьяны Марголиной. «Ротанова позвонила дочери из колонии в Кунгуре: „Я заболела, обострился гайморит. Кашель, насморк, рука опухла сильно! Я убираю туалеты, колю лед. Очень тяжело, в СИЗО намного легче было!“», — пишет журналистка. Ее пост обозначен так: «Из хроники современного ГУЛАГа и на заметку бывшему министру обороны Сердюкову и Евгении Васильевой с ее ювелирным салоном…». Как рассказали «URA.RU» в краевом ГУФСИН, осужденная на данный момент вообще не работает, так как всего два дня назад вышла с карантина. «Юлия Ротанова один раз по собственному желанию выходила на улицу, чтобы помочь другим осужденным убрать снег. Туалет она не убирала. Осужденная даже письменно подтвердила, что ее никто не заставлял этого делать. Состояние ее здоровья стабильное, опасности для жизни нет», — пояснил глава пресс-службы ведомства Станислав Волегов. В колонии уверяют, что состояние Юлии Ротановой (на фото) опасений не вызывает Фото: Геннадий Гуляев/«Коммерсант» Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина подтвердила, что к ней обращались по поводу Юлии Ротановой. «Обращение ко мне было еще в тот момент, когда она была в пермском СИЗО. По моей просьбе осужденная взята на контроль начальника медсанчасти №59, которая осуществляет медицинское сопровождение в системе краевого ГУФСИН», — сообщила омбудсмен корреспонденту «URA.RU». Собеседница добавила, что ИК-18 из всех трех женских колоний Пермского края отличается наиболее благожелательным отношением к содержащимся там женщинам. «По поводу того, что Ротанова выполняет тяжелые работы, информация не подтвердилась. У нее есть возможность заявить о своих проблемах как начальнику колонии, так и нам, поэтому у меня нет оснований для беспокойства. Но, учитывая, что ее история вышла в публичную плоскость, завтра наш сотрудник поедет в колонию для того, чтобы еще раз проверить условия содержания Юлии Ротановой», — сказала Татьяна Марголина. С пермскими правозащитниками осужденная не связывалась. По словам председателя Общественной наблюдательной комиссии Пермского края Георгия Ситникова, жалоб от Юлии Ротановой или ее родственников не поступало. «К сожалению, часто от столичных коллег приходят недостоверные сведения, касающиеся наших колоний. Дело в том, что у москвичей нет возможности самостоятельно выехать на место и проверить поступившую к ним информацию», — отметил собеседник. К сожалению, онкобольных часто заставляют работать в колониях Фото: depositphotos.com © URA.RU Директор Пермского регионального правозащитного центра Сергей Исаев тоже не слышал о жалобах со стороны Юлии Ротановой. При этом общественник отметил, что сообщения о том, что раковых больных отправляют на тяжелые работы, поступали ему ранее. «Это действительно большая проблема, я постараюсь проверить информацию, которую вы мне рассказали», — сказал собеседник «URA.RU». При этом правозащитник отметил, что в ИК-18 довольно неплохие условия содержания, а начальник колонии — очень опытный офицер. «Единственный минус этого учреждения в том, что там содержатся бывшие сотрудницы правоохранительных органов и рецидивистки. Они живут в разных местах, но часто работают вместе, из-за этого у них возникают стычки. До рукоприкладства дело не доходит, но очень часто бывшие сотрудницы могут слышать оскорбления в свой адрес», — сказал Сергей Исаев. Адвокат Юлии Ротановой Андрей Михайлов сейчас не поддерживает связь со своей подзащитной, поэтому не смог подтвердить или опровергнуть информацию о том, что онкобольную отправляют на тяжелые работы. «URA.RU» будет следить за развитием событий. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий