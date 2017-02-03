Почему на Урале проваливается рыбный бизнес

14:40 03 февраля 2017 1

Тазовский рыбзавод в прошедшем сезоне побил все рекорды по добыче, но все равно чуть не обанкротился Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Рыболовный сезон 2016 года был богат на хороший улов. Ямальские предприятия смогли существенно нарастить объемы добычи. Окружной департамент АПК отчитался о рекордных за последние годы показателях выловленной рыбы. Несмотря на это некоторые предприятия оказались на грани банкротсва и спасать их пришлось дополнительными многомиллионными субсидиями из регионального бюджета.

Лидером по добыче в минувшем году на Ямале стало предприятие «Тазагрорыбпром» — им было добыто более 1960 тонн рыбы. Но это не помогло. К новогодним праздникам фирма подходила с многомиллионными долгами Директор компании Сергей Саньков рассказал агентству, что предприятию нечем было оплачивать налоги, рассчитываться за доставку рыбаков на фактории. Дошло до того, что сотрудникам начали урезать зарплату, чтобы хоть как-то оставаться на плаву и не обанкротиться.

Директор не стал вдаваться в подробности этих сокращений. Он пояснил, что помощь пришла в виде дополнительных денежных вливаний из регионального бюджета. Окончательно проблем это не решило, но рабзавод смог рассчитаться с долгами и продолжить свою работу.

«Финансовые проблемы у предприятия есть, но к середине года все наладиться, все нормально будет. Усилиями депутатского корпуса Заксобрания, департамента АПК, местных властей нам дополнительно в конце года дали порядка 55 млн рублей, добавили около 500 тонн на дотации», — рассказал директор Сергей Саньков. Он добавил, что спасти рыболовов может хороший спрос на продукцию. Но пока продукция отгружается небольшими темпами.

В департаменте АПК и торговли Ямала другие данные: там уверены, что проблем со сбытом не должно быть. За прошлый год предприятие реализовало порядка двух тысяч тон продукции. Спрос на рынке, по данным чиновников, только увеличивается.

Всего за прошлый год на территории Ямала было продано боле 7,6 тысяч тонн рыбы. Добыли при этом, по официальным данным, более 9 тыс. тонн.

Но депутаты отмечают: ситуация «Тазагрорыбпрома» типична для всей рыбной промышленности региона и многие рыбодобывающие предприятия сегодня находятся не в лучшем финансовом положении. Отрасль является дотационной — без бюджетных вливаний она зачахнет. Ранее глава Ямала Дмитрий Кобылкин уже обращал на это внимание. «Рыбная отрасль нуждалась, нуждается и будет нуждаться в субсидировании. Мы очень серьезные амбициозные задачи ставим: не только восстановить популяцию муксуна, но и заниматься товаропроизводством рыбы. Потребность такая в России существует, и даже в ближайших субъектах рыбу нашу ждут. Безусловно, мы будем эту отрасль поддерживать и субсидировать», — заявлял губернатор.

На 2017 год в региональном бюджете заложено более трех млрд. рублей на развитие АПК. Львиная доля этих средств пойдет на рыболовство и оленеводство. Только подпрограмма «Развитие рыболовства ЯНАО» предусматривает более 676 млн. рублей на отрасль в этом году. Почти вся сумма — это субсидии рыбодобывающим предприятиям. В нее же вошли 14,2 млн на строительство объектов рыбной отрасли.

Депутат окружного Заксобрания Ямала Марат Абдрахманов отмечает, что деньги важно выделять еще и потому, что в отрасли заняты коренные народы. «Это же создание рабочих мест, возможность заработка для населения. Это поддержка не просто отрасли — это поддержка уровня жизни населения, традиционного вида хозяйственной деятельности», — сказал парламентарий.

Ситуация значительно ухудшилась после запрета на вылов муксуна. «С муксуном и нельмой им жилось гораздо проще. Сейчас в основном только „черная“ рыба осталась. При одних и тех же затратах на вылов муксун продавался, к примеру, по 100 рублей за килограмм, а ряпушка — уже по 20 рублей. Разница существенная», — пояснил депутат.

Поэтому рыбная промышленность ежегодно получает миллионы рублей из окружного бюджета, и она вряд ли когда-то перестанет быть дотационной. Для региона этот бизнес имеет скорее социальное значение, нежели извлечение прибыли.

Добавим, что на Ямале сейчас существует более 80 рыбодобывающих предприятий разного размера и форм собственности. На них трудится около 2,5 тыс. человек, большая часть из которых — представители коренных народов Севера.

Ямальскую рыбу поставляют во многие регионы России. Продукцию только Тазовского завода поставляют в Тюмень, Красноярск, Кемерово, Омск, Томск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь, Оренбург и Самару.