В январе укрепились позиции Свердловской области и Пермского края, но не их глав Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Завершился только первый месяц 2017 года, а событий в региональной повестке страны уже столько, что они еще долго будут сказываться на политической жизни территорий, считают эксперты Фонда «Петербургская политика». Они подготовили очередной доклад с анализом самых важных общественно-политических событий в регионах, а также рейтинг субъектов по принципу их социальной устойчивости.

В кадровой политике началась подготовка к ротации губернаторского корпуса, считают эксперты. Примером стало первое с конца лета назначение главы региона. Речь идет о Марате Кумпилове, который 12 января возглавил Адыгею. Сценарий смены руководителя субъекта в докладе называется комфортным для экс-губернатора Аслана Тхакушинова, поскольку республику возглавил его родственник и земляк. Отметим, что в рейтинге Адыгея (7,2) сразу поднялась на три пункта, перейдя в группу «высокой социальной устойчивости».

Как утверждают эксперты, минимум половина из десяти губернаторов, чьи полномочия заканчиваются в 2017 году, потеряют свои места в этом году.

Среди них могут оказаться Виктор Басаргин (Пермский край) и Евгений Куйвашев (Свердловская область). «Можно ожидать, что основной пакет решений будет принят не позднее февраля-марта. При этом во многих регионах маловероятны компромиссные решения по адыгейскому сценарию», — полагают эксперты. Как рассказал «URA.RU» президент Фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, по кандидатурам Басаргина и Куйвашева все еще нет определенности.

«Ситуация по сохранению в должности Басаргина выглядит близкой к критической. Четких сигналов с его стороны, что он уверен в своих позициях, не прозвучало.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев использует встречу с Путиным для демонстрации уверенности в своих силах, считает эксперт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Куйвашев стремится использовать встречу с Путиным [на ней согласование на выборы официально не прозвучало] для демонстрации такой уверенности. Но, даже если согласование и получено, многое будет зависеть от степени конкурентности выборов», — заявил политолог агентству. По его словам, в случае конкурентной кампании в Свердловской области (для которой есть электоральные и элитные предпосылки) победа Куйвашеву на прямых выборах не гарантирована. Если же будет избран неконкурентный сценарий, то неясно, как использовать выборы для усиления нынешнего губернатора, считает эксперт.

По мнению Виноградова, Свердловская область — особый регион, самый заметный из тех, где в этом году выбирают губернаторов, значимый с точки зрения количества избирателей на президентских выборах, поэтому уточнения позиции центра по этой территории остаются возможными.

Выделяется и Приморский край. Согласно исследованию «Петербургской политики», это субъект-лидер Приморского федерального округа, где в январе негативные поводы превалировали над позитивными. Камчатский край запомнился экспертам четырьмя позитивными событиями (статус ТОР «Камчатка», встречи губернатора с инвесторами, хорошие рейтинги по госзакупкам) и двумя негативными (иномарка не пустила скорую, консервация ФОКа), Амурская область — четырьмя позитивными (создание агентства по привлечению инвестиций, новые авиарейсы и т. п.) и одним негативным поводом (отключение энергокомпании за долги).

Магаданская область закончила месяц с такими же показателями (встречи с инвесторами и заморозка тарифов в позитиве, режим ЧС в поселке Омсукчан — в негативе), Чукотка с уровнем семь позитивных поводов, один — негативный, Сахалинская область с соотношением 7:2, республика Саха с небольшим перекосом в сторону негатива — 3:4.

Федеральные власти проверяют губернаторов на готовность к большой кампании. В этой ситуации отставание от коллег может сослужить губернатору Миклушевскому дурную службу пресс-служба администрации Приморского края

Приморскому лидеру Владимиру Миклушевскому эксперты записали в актив выделение средств на восстановление производства на Лермонтовском ГОКе, одобрения проекта создания в Светлогорье индустриального парка, но зафиксировали пять (!!!) негативных событий: приговоры бывшим чиновникам Дальнегорска, ограничение подачи энергии на «Примортеплоэнерго», отключение энергокомпании, срыв аукциона по долгострою Hyatt и повышение стоимости проезда в общественном транспорте Владивостока.

Вне поля зрения «Петербургской политики» почему-то осталось замечание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова в адрес губернатора, которого подозревают в обмане подписчиков своего Instagram (в аккаунте Миклушевского сообщалось, что новый год он встретил на даче дома, а СМИ доказывали, что в это время он был в ОАЭ). Но даже без этого из рейтинга видно, что позиции Миклушевского очень спорные: его регион остается в последней группе территорий со слабой устойчивостью, тогда как губернаторы-соседи укрепляют свое положение (Чукотка, Магадан, Сахалин выросли в рейтинге).

Следующим слоем обсуждения политологи видят расширение количества территорий с открытыми конфликтами общественности и Русской православной церкви. В фонде предполагают, что эти конфликты могут быть использованы в превыборных целях в большой кампании 2018 года, и поэтому отдельно инспектируют все территории.

Среди первых неоднозначных вопросов, которые в этих целях подняли руководители Санкт-Петербурга, — возможная передача Исаакиевского собора Русской православной церкви.

«Вполне вероятно, что тема целесообразности таких жестов в адрес церкви не будет консенсусной для истеблишмента, поскольку в целом ряде крупных городов активность церкви становилась поводом для резонансных конфликтов», — говорится в аналитическом комментарии.

Только за последние два года в разных субъектах было зафиксированы конфликты с участием РПЦ, напоминают эксперты: в Екатеринбурге в декабре 2016 года было создано движение против строительства храма Екатерины. Также не забыто уголовное дело против блогера Руслана Соколовского, ловившего покемонов в церкви. Осенью 2016 года Курган дискутировал о судьбе памятника революционера Леониду Красину (его предлагали убрать от Богоявленского храма, который был построен годом ранее). В начале 2015 года в Перми со скандалом запретили выставку «Корана вязью сотканы мотивы». С 2014 года в Москве возникают точечные протесты против строительства храмов в парках и скверах. По мнению политологов, в таких случаях местные власти часто оказываются в двойственной ситуации. Они не заинтересованы ни в накоплении противоречий в регионе, ни в том, чтобы выносить на федеральный уровень проблем, которые возникают между обществом и церковью.

Председатель фонда «Петербургская политика» Леонид Давыдов рассказал «URA.RU» о других вариантах, которые могут быть использованы, чтобы повысить явку на выборах в регионах.

«Сценариев электоральной мобилизации не так много — референдумы по текущим проблемам регионов, участие резонансных персон, таких как мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, в кампаниях. Также отказ действующим губернаторам идти на новый срок. Ну и конечно диалог про будущее с широкими массами реальных носителей повестки», — рассказал политолог, подчеркнув, что палитра таких сценариев на самом деле не широкая.

Также эксперты «Петребургской политики» отметили конфликт между Россией и Белоруссией: он может коснуться приграничных территорий.

Главный аргумент — активный товарооборот в субъектах, которые ближе всего находятся к союзному государству. Этот конфликт вряд ли может отразится на лидерах рейтинга.

Группу регионов с максимальной устойчивостью продолжают возглавлять Татарстан (8,3) и Калужская область (8,3). На второй строчке — Ямало-Ненецкий АО (8,2). Округ поднялся на пункт относительно декабря 2016 года Одним из самых значимых событий в УрФО эксперты назвали открытие аэропорта «Рощино» после его реконструкции. В церемонии участвовали главы ЯНАО и ХМАО Дмитрий Кобылкин с Натальей Комаровой, а также губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

На открытии аэропорта «Рощино» отметились сразу три губернатора: главы ХМАО и ЯНАО, а также руководитель Тюменской области Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Его регион, Тюменская область (8,0), наоборот, потерял один пункт в этом году и находится последним среди лидеров. Позиции могли ослабиться из-за заявления вице-президента Международного союза биатлонистов Ивора Лехотяна о возможном переносе из Тюмени чемпионата мира 2021 года, а также из-за скандала вокруг Тюменского индустриального института.

ХМАО (7,3) остается на прежних позициях, обосновавшись в группе регионов с высокой устойчивостью. Среди позитивных событий месяца эксперты выделили обсуждение губернатором Натальей Комаровой перспектив развития энергетики округа с «Тюменьэнерго», а также подписание соглашения о сотрудничестве главой региона с руководителем «Лукойла» Вагитом Алекперовым.

В группе со средней устойчивостью укрепляется Свердловская область (6,3), набрав еще один пункт относительно декабря прошлого года. Самым важным событием месяца стала рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Евгением Куйвашевым. Также, эксперты отметили резонанс вокруг транспортной реформы Екатеринбурга.

Курганская область (5,4) также прибавила балл. Позиции субъекта могли укрепиться за счет подписания местным правительством, профсоюзами и объединением работодателей трехстороннего соглашения в области регулирования трудовых отношений на два предстоящих года.

Челябинская область 5,0 (как и Курганская) остается в группе регионов с пониженной устойчивостью. Более того, теряет один балл. Территория дважды попала в антирейтинги. Во-первых, ее включили в ТОП-10 регионов по максимальному числу банкротства компаний, имеющих госконтракты. Во-вторых, субъект занял последнее место в рейтинге дорожной безопасности в России.

В аутсайдерах остается Пермский край (4,9). Он, несмотря на улучшение показателей на балл, остается в группе со слабой социальной устойчивостью. Тем не менее, регион немного укрепился.

Среди важных событий могло стать утверждение Басаргиным нового состава краевого правительства, которое он возглавил лично.

Кроме того, эксперты отметили распоряжение губернатора о сокращении штатной численности чиновников.

Столичный регион, наравне со Свердловской областью, остается в «середняках». Зато, в отличие от остальных перечисленных территорий, Москва (6,4) дважды отметилась в рейтинге самых значимых региональных событий, которые вышли на федеральный уровень. Среди них — скандал вокруг информации о завышенных ценах на новогоднее оформление города, а также проведение второго московского велопарада.

Сотни велосипедистов, вышедших на улицы Москвы в 25-градусный мороз вызвали неподдельный интерес у всех россиян.