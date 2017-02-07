Мэр Салехарда обвинил партию власти в пиаре за счет детей

21:01 07 февраля 2017 1

Вряд ли кто-то еще из действующих глав мог бы решиться на критику однопарийца, но Иван Кононенко не побоялся обвинений в нарушении партийной этики Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Сити-менеджер Салехарда Иван Кононенко сделал политическое заявление: он раскритиковал проект «Единой России» по проверке питания в детсадах. Даже для такого неординарного управленца, как он, это выглядит смело: заявление опубликовано на официальном сайте мэрии города. Как утверждают источники, ответственные за информполитику, таково было решение самого главы. Известные единороссы удивлены, но не шокированы — объект критики Кононенко также вызывает у них вопросы.

Реакция сити-менеджера стала ответом на ревизию единороссов в дошкольных учреждениях столицы Ямала. Она прошла в рамках партийного проекта «Здоровое питание» и курировалась депутатом Заксобрания Ямала Людмилой Ивановой.

«Мы оцениваем питание детей на удовлетворительно, но думаю, что в дальнейшем совместными усилиями мы придем к отличным результатам»», — сказала Иванова. Ее слова процитированы пресс-службой ямальского отделения «ЕР» 2 февраля.

Иванова является депутатом Заксобрания Ямала, она также возглавляет совет сторонников партии.

Людмила Иванова нашла грязные халаты и тряпки в садиках Салехарда фото — региональное отделение «ЕР» на Ямале

Напомним, что возмутило членов рабочей группы «Здоровое питание»: в пищеблоках и столовых детсадов нашлись грязные тряпки, открытые мусорные ведра, грязные халаты персонала, грязная посуда.

«Обнаружены продукты, недопустимые при питании детей — бочковая селедка, яичный порошок и апельсины, покрытые плесенью», — сообщали проверяющие активисты.

Ответ Ивана Кононенко опубликован во вторник, 7 февраля. Первая претензия сити-менеджера — по поводу стихийного характера рейдов.

«Людмила Иванова не только не доводила до сведения руководителей организаций, департамента образования и органов местного самоуправления информацию о сроках и порядке проведения контрольных мероприятий, но и не направляла акты, содержащие выводы о результатах проверки и рекомендации по устранению нарушений», — сообщил градоначальник.

Иван Кононенко не согласился с тем, что детям нельзя есть указанные единороссами продукты. «Сельдь входит в список рекомендуемых СанПиНом продуктов. Яичный порошок — важный источник витаминов и не запрещен к использованию в детском питании. Что касается апельсинов, то на момент проверки администрацией детского сада принимались меры по возврату партии поставщику. В меню они не входили и на столы детям не попали», — уверили в мэрии.

Сити-менеджер сделал вывод о том, что участники проекта лишь пиарятся за счет подобного рода проверок.

«Надо не надо поднимать себе политический рейтинг за счет детей, а сделать что-то доброе и нужное.

Ранее «Единая Россия» сообщала о рейдах в детсадах Муравленко, Надымского и Тазовского районов. Никаких нарушений там не находили. фото — пресс-служба регионального отделения «ЕР»

<…> А где были общественники, когда в детсадах горшки примерзали к полу? Ведь у «Единой России» есть хорошие проекты, которые поддерживают строительство школ, детских садов и площадок, а есть люди, которые за счет партии просто хотят получить политические дивиденды. А мы смогли за несколько лет привести все в порядок», — заключил сити-менеджер.

По версии одного из единороссов, скандал с участием двух видных партийцев в любом случае негативно отражается на имидже «ЕР». В конце текущей недели должно состояться заседание политсовета, в повестке которого значится вопрос о партийных проектах. «Не исключаю, что спор Ивановой и Кононенко будет обсуждаться, но пока никаких данных об этом нет», — сказал собеседник. Он также обращает внимание на то, что иногда общественники перегибают палку. «У нас уже есть Роспотребнадзор, питание детей и так строго контролируется», — заключает он.

Получить комментарии Людмилы Ивановой не удалось — она не отвечала на звонки.

Политологи уклончиво отвечают на вопрос о том, как можно оценить критику проекта и его координатора. Но напоминают, что у Людмилы Ивановой в Заксобрании уже сложившийся имидж. В 2012 году в Салехарде уже имел место скандал с участием г-жи Ивановой во время реализации партийного проекта. Работники рынка написали заявление в прокуратуру с просьбой проверить высказывания депутата на предмет возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.

«Иванова всегда выделялась из депутатского корпуса своими инициативами. Они часто спорны и вызывают дискуссии, но всегда социально направлены и имеют резонанс среди населения. Она, как депутат, выступает в качестве раздражителя», — говорит политолог Кирилл Истомин.

Его коллега Евгений Забродин оценивает произошедший спор как проявление плюрализма в рядах единороссов. «Попытки обвинения депутата Заксобрания со стороны главы администрации муниципального образования несколько опрометчивы. Депутаты имеют право на любые такие действия. Проверяющие, с другой стороны, тоже могли взять с собой представителя администрации и задавать свои вопросы не через СМИ, а сразу компетентному специалисту. Эмоциональная реакция со стороны Ивана Кононенко в принципе понятна. Но это не означает, что надо давать волю эмоциям и высказывать их в публичной плоскости. Ну, и на самом деле хорошо, что у нас есть плюрализм», — заключил эксперт.