«Какие проблемы? Знак „Шипы“ можно самому нарисовать»

12:35 09 апреля 2017 1

По мнению законодателя, наличие треугольника с буквой "Ш" позитивно скажется на безопасности движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый штраф за отсутствие наклейки «Шипы» автомобилистов, использующих шипованную резину, воспринят россиянами негативно. Водители не понимают, зачем нужно предупреждать зимой на дороге о коротком тормозном пути, если почти все участники дорожного движения сегодня имеют шипы.

Многие уже жалуются на массовые штрафы со стороны ГИБДД за отсутствие знака. При этом приобрести заветный треугольник с буквой могут не все — во многих магазинах этого аксессуара нет в продаже. На Change.Org создано несколько петиций за отмену обязательной наклейки «Шипы». А Интернет полон интерпретаций автовладельцев нового изменения в КоАП: якобы власти решили заработать на новом штрафе или даже постаралось лобби полиграфистов.

Первый заместитель комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков курирует в парламенте безопасность движения. Он — влиятельный правозащитник автомобилистов, председатель ассоциации «Свобода выбора». Например, Лысаков неоднократно сдерживал цены на бензин или добился возможности постоплаты эвакуации машины. Однако автоправозащитник поддержал и обязательность наклейки «Шипы». Ответ депутата возмущенным водителям — в колонке «URA.RU».

Я вообще не понимаю, почему люди возмущаются. Никакой проблемы нет. Точнее — она раздута на ровном месте. Этот знак действительно необходим, ответственность за его отсутствие прописана в Кодексе об административных правонарушениях. Следует исходить из того, что это вопрос безопасности, а не просто какой-то каприз.

Вот я, например, езжу без шипов, пользуюсь «липучкой». Что это означает? То, что за мной можно ехать достаточно близко — никакой шип из покрышки не вылетит. Со мной лично был случай: в лобовое стекло моего автомобиля выскочил шип из машины, которая ехала впереди.

Такой треугольник на заднем стекле — сигнал того, что к машине не стоит близко прижиматься, что надо увеличить дистанцию. К тому же, не стоит сбрасывать со счетов и тот факт, что шипованная резина тормозит гораздо резче, тормозной путь в зимнее время меняется.

Люди пишут в соцсетях — дескать, государство ввело ответственность за отсутствие такого знака, чтобы дополнительно зарабатывать. Ну, вот еще! По такой логике любой штраф за нарушение ПДД — это попытка пополнить бюджет. Не нарушай — и никто не будет на тебе зарабатывать.

В чем проблема? Купи знак, приклей на стекло, и ни один инспектор к тебе не пристанет. У нас же есть штраф за перевозку ребенка без детского кресла — три тысячи рублей. Если ты не купил кресло, то плати каждый раз штраф. Или просто купи один раз кресло и спи спокойно. Так и здесь.

Разговоры о том, что знаков нет в продаже, выглядят, если честно, смешно. Если нет, то скоро их закупят, не сомневайтесь, это же не какой-то высокотехнологичный продукт. В конце концов, можно вечером сесть самому нарисовать знак «Ш», тоже беды не будет.