Отборные слухи о лучших людях России

21:04 07 апреля 2017 45

Между нами тает лед...

Из очередного выпуска «Слухов» вы узнаете — Российский электорат готовят к новому эксперименту. — Митинги в Свердловской области прекратятся после удовлетворения «аппетита» Тунгусова. — Алексею Пьянкову нашли новое место работы. — Дубровский займется «запретками». — Тюменскую полицию ждут контртеррористические тренировки. — Работодатели «смертника в шапочке» отправят его на повышение. — Решетников делает ставку на молодежь.

Слухи Свердловской области

Слухи Челябинской области

Слухи Тюменской области

Слухи ХМАО

Слухи ЯНАО

Слухи Пермского края

Слухи Курганской области

Слухи России

Российский электорат готовят к новому эксперименту

Федеральные чиновники рассказывают, что новая команда администрации президента придумала поэкспериментировать с электоральными предпочтениями. Якобы в ближайшее время будет выбран регион, в котором выборы губернатора будут проведены крайне интересным образом — сначала здесь назначат врио, а после того, как повестка насытится публикациями о том, что именно этот человек станет губернатором, на выборы пойдет совсем иная персона. Субъект федерации определяется, но посвященные в тонкости эксперимента губернаторы уже затаили дыхание.

У депутатов Госдумы отобрали ставки помощников

Из Госдумы РФ приходят слухи, что руководство палаты притесняет уральских депутатов. У кого-то у народных избранников якобы отобрали ставки помощников, у кого-то затягивают рассмотрение обращений, к ним не в должной мере прислушиваются в правительстве РФ. «В прежние созывы мандат депутата значил гораздо больше, чем в этом», — с грустью говорят народные избранники.

Слухи Свердловской области

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Митинги в области прекратятся после удовлетворения «аппетита» Тунгусова

В правительстве все чаще вспоминают слова Сергея Пересторонина, сказанные ровно в то время, когда он перешел с должности главы администрации губернатора в кресло министра промышленности региона. Чиновник обратил внимание вопрошавших его о резкой смене должности на талант сменившего его Владимира Тунгусова — «как только он пришел в область, все пылающие здесь конфликты тут же прекратились». Сегодня, видя митингующих и протестующих в различных городах области (Екатеринбург, Асбест, Камышлов) чиновники уже со знанием дела резюмируют: «значит, Владимир Георгиевич еще не выбил себе всего того, что планировал — иначе бы такого хаоса не творилось».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Сергея Бидонько отбирают мандат…

По слухам, в ближайшее время в Следственный комитет РФ поступят некие документы, в которых будут содержаться материалы о деятельности экс-министра строительства Свердловской области, а ныне депутата Госдумы Сергея Бидонько. По неофициальным данным, некоторые из них могут заинтересовать силовиков и при определенных обстоятельствах стать поводом для проверок. Есть версия, что за акцией стоят серьезные политические силы, которые надеются лишить Бидонько мандата. Если это получится сделать, представители этих сил выдвинутся для участия на досрочных выборах по Серовскому одномандатному округу. Не исключено, что речь идет о первых лицах ЛДПР.

…экс-министр пострадает за свои обещания

Другая версия — что жители аварийных домов Свердловской области собирают подписи за отзыв депутата Госдумы Сергея Бидонько. За время своей предвыборной работы свердловский экс-министр строительства наобещал сотням жителей региона переезд в новые квартиры. Причем обещания раздавались жителям как аварийных домов, так и просто ветхих. В итоге, оказалось, что большинство строений, из которых планировалось перевезти граждан, просто не попадает под требования программы переселения. Более того, выяснилось, что даже те дома, которые переселяются по государственной программе — в установленный срок переселены не будут. Все дело в том, что строительство новых домов, как утверждают интриганы, было попросту сорвано из-за подрядчиков, которых бывший чиновник заводил на объекты. Скажется ли это на карьере бывшего министра — узнаем в самое ближайшее время.

Тунгусов заходит в АП с фланга — в лоб не получилось

В Белом доме слухмейкеры судачат о том, что глава администрации свердловского губернатора Владимир Тунгусов уже отчаялся найти выход на администрацию президента. Источники в органах исполнительной власти утверждают, что прямые переговоры с предложением «любых услуг» результата не дали: «В АП его не понимают, он говорит не на их языке, предлагает не то, что они ищут и хотят». В итоге, Владимир Георгиевич решился на отчаянный заход с фланга и задействовал спикера Заксобрания Людмилу Бабушкину. Не так давно она встречалась в Екатеринбурге с председателем Законодательной Думы Томской области Оксаной Козловской — в рамках этого визита навестили и Тунгусова. Через двух влиятельных дам, входящих в президиум Совета Законодателей РФ, глава администрации губернатора планирует получить выход на председательствующую в этом органе Валентину Матвиенко и воспользоваться ее лоббистскими возможностями.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бабушкину заподозрили в майданных настроениях

Слухмейкеры в свердловском парламенте активно обсуждают противоречивые заявления спикера Людмилы Бабушкиной, опубликованные на этой неделе на сайте представительного органа власти. Сплетники заметили, что сначала появился репортаж о ее встрече с ветеранами госслужбы. Бабушкина обсудила с ними состоявшиеся 26 марта в Екатеринбурге несанкционированные акции протеста. Спикер призвала ветеранов объяснить молодежи разницу «между гражданской позицией и участием в незаконных митингах». И ветераны поняли, что должны назидательно поругать молодежь. Но уже на следующий день на сайте вышло противоположное заявление Людмилы Бабушкиной. Рассуждая о перспективах Молодежного парламента области, она сообщила: «26 марта наша молодежь показала свою гражданскую активность. Именно таких активных представителей этого поколения надо привлечь к выборам, дать им возможность реализовать свои политические инициативы». Прочитав эту новость, ветераны сделали вывод, что Бабушкина, наоборот, одобряет принявших в несанкционированных митингах подростков и заподозрили ее в «майнданных настроениях».

Экс-главе МУГИСО нашли новое место работы

Советнику губернатора Свердловской области на общественных началах, экс-главе МУГИСО Алексею Пьянкову нашли место работы. На нем он даже сможет получать зарплату: он не видит ее почти год, после ареста 26 апреля по обвинению в коррупции. Как рассказывают слухмейкеры, Пьянкова вот-вот «приземлят» в одну из структур развития — их сейчас много. Называют даже конкретную — это будет Корпорация развития Среднего Урала.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Алексей Пьянков проводит секретные встречи в кафе со стеклянными стенами

Бывший министр по управлению госимуществом Свердловской области Алексей Пьянков облюбовал для встреч довольно странное место — в кафе на первом этаже бизнес-центра «Высоцкий». Слухмейкеры видели его там несколько раз с его бывшими подчиненными, бизнесменами и влиятельными людьми. Сплетники недоумевают такому выбору, так как это место окружено панорамными стеклами и видно как на ладони даже с улицы. «Или Пьянков намеренно демонстрирует, что бояться и скрывать ему нечего, то ли потерял конспиративную „чуйку“», — сетуют слухмейкеры. Они вспоминают, что ранее Пьянков предпочитал проводить встречи в более укромном ресторане.

Адвокаты мэрии Екатеринбурга вскрыли тайную недвижимость екатеринбургских чиновников

К неожиданным результатам привело рассмотрение в суде мелкого дела о праве воспитания ребенка, в котором участвует одна из бывших помощниц одного из заместителей главы администрации Екатеринбурга. Интересы женщины якобы представляют наиболее опытные юристы мэрии. Есть версия, что они из лучших побуждений представили в суд документ о наличии у ее отца дома в Северной Испании, в котором будет отдыхать летом ребенок. Тут же выяснилось, что ее отец — высокопоставленный городской чиновник. Чуть позже возникла версия, что в этой же испанской деревне имеют недвижимости и некоторые другие представители городской власти.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ковальчик не пойдет на министра экономики

Стремление вице-губернатора Александра Высокинского назначить лояльного ему директора МУП «Водоканал. Екатеринбург» Александра Ковальчика на должность министра экономики Свердловской области объяснили просто. Замглавы региона точно знает, что его товарищ не пойдет на это место: потерять примерно в пять раз в зарплате, а также полностью лишиться каких-либо полномочий на госслужбе тот вряд ли захочет. Распуская же слухи о планах продвинуть Ковальчика на пост, Высокинский просто хочет подразнить главу администрации губернатора Владимира Тунгусова, заинтересованного в уничтожении действующего директора «Водоканала» и установлении своих порядков и начальников в МУПе.

В Сысерти ждут досрочной отставки мэра

По слухам, в Сысерти уже в ближайшее время могут быть объявлены досрочные выборы мэра. Якобы глава города Александр Карамышев получил в администрации губернатора разрешение уйти в отставку ранее положенного времени и тут же переизбраться на новый срок. Но на этот раз за Карамышева будут голосовать депутаты гордумы — в городе отменены прямые выборы мэра.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Юлия Михалкова вернулась в высший круг

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова возвращается в «высокий» светский круг. Некоторое время назад актриса вошла в конфликт с представителями свердловской власти и на некоторое время оказалась отлучена от элитного общества, а важные кабинеты для нее закрылись. Тем не менее, в последнее время, судачат слухмейкеры, Михалкову стали все чаще видеть на мероприятиях, где присутствует губернатор. Из этого наблюдатели сделали вывод, что Юлия со всеми помирилась и снова пользуется полным расположением власть имущих.

Тыщенко избрался лидером «Опоры России», чтобы не платить деньги

Слухмейкеры не исключают, что новый руководитель регионального отделения «Опоры РОССИИ» Илья Тыщенко будет добиваться списания долга одной из своих фирм перед администрацией Екатеринбурга в размере 15 миллионов рублей. По неофициальной информации, Тыщенко пообещает за это лояльность ячейки по отношению к городской и областной властям. С предыдущим руководителем ячейки Евгением Артюхом екатеринбургские и свердловские чиновники так и не смогли выстроить отношения, в результате у них с «ОПОРОЙ России» периодически возникали конфликты.

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Силовики основательно возьмутся за ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Силовые структуры заинтересовались сверхдоходностью дорожного бизнеса екатеринбургских компаний. Людей в погонах, говорят, удивляет небывалая активность и борьба за государственные контракты на ремонт дорожной сети к ЧМ-2018. А поскольку сверху спущен посыл повысить качество исполнения указа президента в деле контроля за расходованием госсредств, направленных на проведение мундиаля, то решено еще сильнее сфокусировать внимание на победителях конкурсов. В частности, планируется проверить наличие «картельных сговоров» и привлечь широкую общественность для наблюдения за качеством работ. Первой ласточкой пристального внимания органов, уверяют интриганы, станет регулярный победитель таких вот конкурсов и подрядчик по госконтрактам — компания ГУДСР. Ее директор, дескать, должен быть готов к всеобъемлющей проверке по выполненным работам и к контролю подготовки к исполнению будущих контрактов.

Штрафовать за отсутствие наклейки «шипы» гаишникам не позволяет совесть

Екатеринбургские стражи порядка обсуждают байку о том, почему Юрий Демин распорядился не штрафовать водителей за отсутствие знака «шипы»: дело в том, что автомобили полицейских (в том числе самих гаишников) ездят без таких наклеек — и народ уже немало «нащелкал» таких кадров. Демин, который не раз попадал в скандальные истории, прекрасно понимает, чем грозит первый же выписанный штраф — раздуванием скандала. К тому же, все тут же начнут постить фотографии машин ДПС без знака «Ш». Недолго думая, главный гаишник велел не трогать пока водителей за наклейки.

В епархии — большие репрессии

Рассказывают, что с недавнего времени по екатеринбургской епархии прокатилась волна репрессий. Известно, например, церковные власти озвучили стоп-лист неугодных спикеров и экспертов, ранее привлекавшихся для епархиальных СМИ. В частности, пострадал профессор-историк, воцерковленный человек Алексей Мосин, выступивший в защиту ловца покемонов Соколовского. Кроме того, в опале оказались несколько журналистов, работающих в уральском медиахолдинге РПЦ — их заподозрили в антиклерикальных настроениях.

Слухи Челябинской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дубровский займется запретками…

Статус территорий опережающего развития для Снежинска и Озерска станут главной темой ближайших недель для Дубровского. Говорят, что губернатор собирается включить все связи, чтобы оба ЗАТО получили статус. Все необходимые заявки уже поданы, документы согласованы. Осталось только решить в высоких кабинетах.

…и ждет в гости знатного соседа

Челябинская область готовится к визиту делегации из республики Башкортостан. Будут отмечать двадцатилетие сотрудничества. Два региона заключили соглашение еще в 1997 году, при Петре Сумине. Но после 2010 года дружба почти сошла на нет. Дубровский два года назад летал в Уфу, возобновил контакты с главой республики Рустэмом Хамитовым. А теперь Хамитов приедет в гости к Дубровскому.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернаторы рассердили шефа

Говорят, что поводом для запрета пользования мобильными на совещании у губернатора Бориса Дубровского стала постоянная привычка двух вице-губернаторов Руслана Гаттаров и Сергея Шаля «пялиться» в свои айфоны. Именно Гаттаров и Шаль заканчивали свои доклады, так тут же начинали рыться в интернете или писать кому-то сообщения. Это так рассердило Дубровского, что он отдал распоряжение сдавать телефоны перед совещанием. Заодно возобновил режим, при котором, входя в кабинет к губернатору, «мобилу» надо отключать или ставить на бесшумный режим и не доставать вообще. А еще лучше оставлять аппарат в приемной.

Гаттаров стал прятать телефон

Руслану Гаттарову, как болтают в кулуарах, было неофициально дозволено пользоваться айфоном на совещаниях даже тогда, когда остальным это делать запрещали. Это, кстати, раздражало коллег вице-губернатора. К тому же Гаттаров листал страницы в айфоне чуть ли не демонстративно, словно подчеркивая особый статус. Но, говорят, тот факт, что сейчас и Гаттарову не позволяют отвлекаться, означает — особого статуса больше нет.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Шаль «поцапался» с Дубровиным

С недавнего времени на аппаратном совещании у губернатора стали давать слово председателю Общественной палаты региона Олегу Дубровину. Дубровин выступает обстоятельно — докладывает, сколько проведено совещаний, «круглых столов» и какие вопросы обсуждались. Так, на последней аппаратке он озвучил темы, связанные с тарифами и платой за общедомовые счетчики. Вице-губернатор Сергей Шаль, курирующий эту сферу, попытался сказать Дубровину что-то язвительное. Дескать, чтобы выводы делать, надо разбираться в вопросе. Шаля прервал Дубровский и довольно резко заметил, это вице-губернатору надо «делать выводы» из той информации, что доводится представителями общественности.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тефтелев поругался с Карелиным

Говорят, что на днях мэр Челябинска Евгений Тефтелев разругался с бизнесменом Александром Карелиным. Тем самым, что владеет основным рынком маршрутных перевозок в городе. Болтают, градоначальник вызвал Карелина к себе и был так эмоционален, что это слышали все, кто находился в приемной. Затем Карелин, бледный с виду, вышел из кабинета, а Тефтелев потребовал, чтобы к нему вызвали одного из вице-мэров. Далее мэр уже кричал на своего заместителя: «Ты же говорил, что Карелин тут ни при чем!». В итоге все сделали вывод — Тефтелеву представили некие секретные данные по МУП «Челябинский автобусный транспорт». И что-то очень не понравилось и рассердило градоначальника.

Депутаты сдадут мандаты

Говорят, что декларационная кампания в Челябинске в этом году существенно проредит депутатские ряды. Особенно это касается районных советов. Народные избранники все неохотней ходят на сессии. Прокуратура же обещает провести жесткие проверки деклараций. «За какие-то запятые опозорят на весь мир, оно нам надо?» — рассуждают народные избранники. Кто-то даже не стал сдавать справки и готов сдать мандат.

Фото: Альбина Золотухина © URA.RU

Ревизия парка переполошила элиту

КСП Челябинска начала ревизию муниципального автономного учреждения «Парк Гагарина». Почему-то это мероприятие переполошило бизнес-элиту. В кабинеты руководителей города стали наведываться «ходоки». Гости пытаются выяснить, что будет, если аудиторы обнаружат нарушения или просто выяснится некомпетентность руководителей. Уже есть желающие «прибрать» парк, то есть заполучить его в частные руки. «Ходокам» отвечают, что такая идея, с вариантом инвестпроекта, обсуждается, но полностью коммерсантам территорию не отдадут.

Уголовка накроет очистные

Уголовное дело по факту растраты 1 млрд рублей, выделенных на строительство очистных в пригороде Челябинска для поселков и микрорайона Западный, все-таки будет возбуждено, судачат в кулуарах. Всем казалось, что дело «положили под сукно» и бизнес-семья Крикунов может успокоиться. Но полиция стала проявлять невероятную активность, запросили две дополнительные экспертизы. Правда, отвечать придется, скорее всего, не Крикунам, а их менеджерам.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для VIP устроили первоапрельский сюрприз

Неприятной историей закончился вечер для участников банкета по случаю очередного дня рождения челябинского театра «Манекен». На праздник собрались известные люди, в том числе и политики. Звучали тосты, всем было весело, на сцене шел капустник. И, как рассказывают сплетники, художественный руководитель театра Юрий Бобков ненадолго отлучился, а когда вернулся, обратился к залу: «Чьи машины стояли между рестораном „Сицилия“ и театром? Их эвакуируют!». Дело происходило 1 апреля, и зал счет сообщение шуткой, никто не кинулся на улицу. Бобков был настойчив и серьезен, все поверили, выбежали на улицу, но уже не нашли машин. Их действительно эвакуировали, как припаркованные на дороге. Кусочек улицы Советской, где привыкли ставить авто, является именно проезжей частью.

Касли назвали аномальной зоной

Говорят, что в резиденции губернатора очень рассердились на каслинских депутатов, не пожелавших отпускать в отставку мэра Юрия Скулыбердина, несмотря на жесткое требование областных властей. «Аномальная зона!», — рассердились чиновники. И хотя депутаты тут же пообещали, что непременно исполнят волю Дубровского и уволят мэра, определенные выводы в правительстве сделали. Верить каслинской элите нельзя, все увязли в кумовстве. Для Скулыбердина его игры, мол, рад уйти, да не отпускают, могут закончиться совсем плохо. Очередное уголовное дело по злополучной фильтровальной станции обязательно возбудят, и отвечать придется мэрии.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Единороссы готовят «чистку»

Областной политсовет «Единой России» также пообещал провести «чистку» политсовета в Каслях. В первую очередь это коснется руководителя каслинского отделения Ларисы Лобашовой, гражданской супруги Юрия Скулыбердина. «Заигралась!» — развели руками в Челябинске и признали вину в том, что до поры до времени слишком многое позволяли скандальному району.

«Человека губернатора» увольняют в Чебаркуле

Власти Чебаркуля увольняют Геннадия Любичева, главу общественной приемной челябинского губернатора Бориса Дубровского. В администрации полагают, что его отчеты очень не понравились мэру Сергею Ковригину. И тот решил избавиться от Любичева. Увольнение человека при такой должности может обернуться скандалом. Поэтому формально в администрации началась оптимизация штата, в рамках которой будет сокращена ставка старшего инспектора организационно-контрольной и кадровой работы, которую занимает Любичев.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аминов поскандалил с женой…

В Кунашакском районе обсуждают скандал, якобы произошедший между главой Сибагатуллой Аминовым и его супругой. Инцидент произошел на праздновании дня рождения одного из местных высокопоставленных чиновников в ресторане. Глава, дескать, настолько откровенно общался с молодыми сотрудницами администрации, что прямо при всех получил пощечину от жены, после чего она уехала домой, а сам Аминов лишь рассмеялся и остался праздновать дальше.

… и терпит три месяца в должности

В администрации Кунашакского района также полагают, что Аминов уйдет с должности главы через три месяца. Уже сейчас ему подыскивают замену. А заодно пытаются понять, какое наследие оставит он, как глава. При его предшественнике Фарите Имангулове построены ФОК и бассейн, при Танире Янбаеве возвели мечеть, при Вадиме Закирове появилась крупнейшая в области птицефабрика, пусть все трое подозревались или осуждены за коррупцию. Но при Аминове появился, пожалуй, самый дорогой муниципальный туалет. Помещение площадью 4 на 6 метров обошлось бюджету в 700 тыс. рублей. Глава выделил деньги, его брат помог их освоить, а строителем оказался племянник Ринат Аминов. Учитывая, что даже постройка туалета становится семейным делом, в Кунашакском районе не исключают, что и нынешний глава района рано или поздно окажется под следствием. Только наследие останется какое-то «жидковатое».

Кузнецова «выкупят» спонсоры

Знаменитые российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Кузнецов уже заявили о том, что поедут на зимнюю Олимпиаду 2018 года. Даже если с ними расторгнет контракт НХЛ. Фанаты челябинского «Трактора» уже стали гадать, вернется ли Кузнецов в родной клуб, и все сходятся на том, что «на Кузю не хватит денег». Но, говорят, что президент клуба Борис Дубровский уже сказал — если Кузнецов пожелает играть в «Тракторе», средства найдут. Не из областного бюджета, разумеется. Губернатор лично пообещал найти коммерческого спонсора.

Слухи Тюменской области

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тюменскую полицию ждут контртеррористические тренировки

В Тюмени говорят, что в пятницу, 7 апреля, горожане были немало удивлены, узнав о крайне медленной работе местной полиции. Якобы обнаруженный утром бесхозный подозрительный пакет у одного из отелей города мгновенно привлек внимание МЧС. А вот приезда полиции, рассказывают слухачи, пришлось ждать около часа. «Хорошо ещё, что в забытом пакете оказались штаны с кроссовками, а не самодельное взрывное устройство, — возмущаются слухмейкеры. — Судя по времени реакции стражей порядка, прибывших на место происшествия позже даже журналистов, полицию могут ждать не только внеплановая проверка с оргвыводами, но и регулярные антитеррористические тренировки».

Тюменские силовики получили сомнительный общественный совет

Говорят, что тюменские общественники обескуражены тем, как формируется общественный совет при одном из местных правоохранительных органов. Якобы в его руководящий состав вошел не только известный участник коррупционных схем, связанных с бюджетными деньгами, но и журналист, находящийся «на зарплате» у известного депутата с бурным криминальным прошлым. «С таким составом общественного совета правоохраны не получилось бы, как в старом анекдоте: «При проведении следственных действий главное — не выйти на самих себя», — говорят слухмейкеры.

Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Топ-менеджер нефтяной компании вступился за продажу спиртного на АЗС

Рассказывают, что тюменские сторонники здорового образа жизни разочарованы позицией известного «краеведа в штатском», председателя общественного совета при УМВД по Тюменской области Александра Петрушина, который призвал разрешить торговлю спиртным на автозаправочных станциях. «Хотя, если учесть, что Александр Антонович занимает руководящую должность в одной из крупнейших вертикально-интегрированных нефтяных компаний, имеющей широкую сеть автозаправок, позиция становится более понятной», — смеются слухачи.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тобольске нашли золотой клад…

По Тобольску ползут слухи о кладе, который якобы нашли рабочие, работающие на реставрации Дома наместника под горой. «Работают там наемные рабочие из ближнего зарубежья, начали они снимать пол — и под гнилыми досками нашли золотую монету, — рассказывают друг другу горожане. — Монета небольшая, с нашу десятирублевку, только потоньше. Понятно, никому ничего не сказали, а на следующий день притащили металлоискатель». Сплетники уверяют, что домой рабочие из бывшей советской республики уедут состоятельными людьми, поскольку современная аппаратура помогла отыскать еще несколько десятков старинных золотых монет.

…и потеряли чугунный забор

Тоболяки потеряли двухметровый кованый чугунный забор, который огораживал территорию областной больницы №3. Слухачи уверяют, что на новое ограждение было выделено 10 млн рублей и успешно освоить их должен главврач больница Марат Баширов. «Старый забор он уже „освоил“, — шутят сплетники. — Чугун распилили и сдали в чермет. Теперь будут строить новую ограду — обычную железную». Злопыхатели уверяют, что и территория больницы с новым забором существенно сократится.

Звезды фильма «Тобол» разочаровали местных «дам»

Говорят, что тобольские дамы разочарованы неприступностью кинозвезд, участвующих в съемках фильма «Тобол». «Со времен открытия „Тобольск-Полимера“, на который привезли работать иностранцев, в городе есть некий „закрытый дамский клуб“, — говорят злопыхатели. — Эти дамы-коллекционерки теперь нацелились на звезд „Тобола“, но за несколько недель ни одной так и не улыбнулась удача. Видимо, звезды или страшно заняты на съемочной площадке, или предпочитают выпивать с местными олигархами. Живут-то приезжие знаменитости не в отелях, а в гостях у состоятельных тоболяков».

Слухи ХМАО

Выбирать президента в автономиях будет Тюмень

В коридорах власти Югры гуляют слухи, касающиеся организации в регионе предвыборных штабов главного кандидата в президенты России. Если им верить, федеральный центр хочет, чтобы политический процесс на ближайшие полгода был замкнут на Тюмень, где будут приниматься все связанные с выборами решения. Таким образом Москва якобы минимизирует риски в округах, которые сотрясают конфликты и протесты.

Работодатели «смертника в шапочке» отправят его на повышение…

Ходят слухи, что руководство нефтесервисной компании из Нижневартовска «Самотлорнефтепромхим» не только решило восстановить «питерского террориста» Андрея (Ильяса) Никитина на работе, но и продвинуть его вверх по карьерной лестнице. Говорят, водителю, которого из-за ошибки СМИ стали считать предполагаемым виновником теракта в Санкт-Петербурге, может быть предложено место начальника колонны или даже автотранспортного цеха. «После того, как история ушла на уровень Совета Федерации и уполномоченного по правам человека при президенте России, работодатели Никитина сильно перепугались. Наверное, хотят таким образом сгладить ситуацию», — рассказывают слухмейкеры.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

…, а официальные извинения готова принести Наталья Комарова

Тем временем в правительстве Югры заняты поиском контактов Андрея Никитина, который сейчас, по некоторым данным, находится у родителей в Башкирии и сменил прежний номер телефона. Поговаривают, что губернатор Наталья Комарова озаботилась его судьбой, намерена принести извинения за незаконное увольнение и помочь восстановить доброе имя.

Белоножкиной недовольны коллеги

По слухам, гуляющим в правительстве Югры, местные обитатели недовольны поведением руководителя аппарата губернатора Ольги Белоножкиной. Якобы высокопоставленная дама порою ведет себя неадекватно, срывается на подчиненных, ругается матом в коридорах. «Жалобы приходят уже в адрес губернатора. Иногда поведение Ольги Игоревны просто необъяснимо. Не хочет ничего слушать, постоянно на нас кричит. Зачем-то настраивает против коллег друзей из прокуратуры», — рассказывают напуганные чиновники.

Шаповал станет героем труда

В Ханты-Мансийске шепчутся, что куратор ЖКХ и строительства в ХМАО-Югре Дмитрий Шаповал будет награжден медалью «Герой труда». Слухачи в Белом доме рассказывают, что такое решение приняла Наталья Комарова, когда ей предложили выдвинуть одного из своих заместителей для получения престижной госнаграды. Сплетники отмечают, что такое решение было принято несмотря на многочисленные проблемы в вотчине замгубернатора — провал плана по строительству, долгострои, а также фонд «Жилище», который никак не разберется с тем, куда уходят его финансы.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Шмонин пронес в ИВС телефон

По слухам, создатель портала «Чиновник.ру», который был арестован в Ханты-Мансийске по подозрению в вымогательстве и принуждению к сделке, сумел пронести мобильный телефон в камеру изолятора временного содержания. Якобы бизнесмен активно отправляет сообщения своим знакомым в другие регионы страны, комментирует публикации в СМИ, просит организовать медиакомпанию в его защиту. «Говорят, что когда он „заезжал“, его досматривали с предельной тщательностью. Куда он умудрился спрятать смартфон — загадка», — рассуждают сплетники в правоохранительных органах.

В Белом доме открыли шампанское преждевременно

Тем временем в правительстве последние события со Шмониным считают триумфом. Говорят, что на радостях чиновники допивают уже третий ящик шампанского. Однако победные настроения разделяют далеко не все недруги создателя портала «Чиновник.ру». Некоторые считают, что происходящее — лишь временный результат и ситуация может развернуться в совершенно другом направлении.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутатам Богданова передали «привет» из правительства

По слухам, в Белом доме ХМАО крайне негативно восприняли слова спикера Думы Сургутского района Анатолия Сименяка, который публично заявил, что ему виднее, что происходит в муниципалитете, чем окружному правительству. Это произошло сразу после того, как депутаты, в основном представляющие компанию «Сургутнефтегаз», раскритиковали изменения в структуре местной мэрии, согласованные властями ХМАО. Говорят, Сименяку уже пришлось пережить неприятный разговор с одним из высокопоставленных чиновников Югры. «По сути, на политической карьере Сименяка можно ставить крест. В следующем созыве его точно не будет — таких скандалистов в Югре не любят. Дай бог, до конца этого досидит на месте спикера», — смеются сплетники.

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Нижневартовске высадят десант радикалов

По слухам, окружное отделение КПРФ может отправить в Нижневартовск активистов «Совести». Скандально известная молодежная группировка является сейчас центральной силой коммунистов в Сургуте, а вот в «столице Самотлора» у последователей Зюганова ситуация гораздо сложнее. Местный горком втянут в конфликт с предыдущими руководителями муниципального отделения. В середине апреля в Нижневартовске даже пройдет митинг, который в городе называют акцией протеста «КПРФ против КПРФ». Якобы именно в этот день в «столицу Самотлора» могут приехать активисты «Совести», чтобы нейтрализовать протестующих. Как именно — сплетники высказывают несколько гипотез, в том числе упоминается и силовое столкновение на митинге.

Избитый сургутский бизнесмен связан с криминалом

Рассказывают, якобы сургутский предприниматель Антон Гордеев, жестокое избиение которого приписывают активистам из «Совести», может быть известен в криминальном мире. Говорят, именно по этой причине пострадавший бизнесмен мог отказаться заявлять в полицию о нападении. «Привлекать полицию явно не по понятиям. А значит, сейчас с „Совестью“ будут разбираться их же методами. В Сургут возвращаются девяностые», — делятся мнением слухачи.

Скандал на госзаводе в ХМАО инициирован ЛДПР

По слухам, громкий скандал с невыплатой зарплатой работникам завода МДФ (Кондинский район), который принадлежит правительственному Фонду поколений ХМАО, могли использовать для своего пиара югорские либерал-демократы. Рассказывают, якобы один из «соколов Жириновского» когда-то работал на этом предприятии и, узнав от знакомых о проблемах, подговорил сотрудников завода написать коллективную жалобу. Говорят, что из-за обращения членов ЛДПР у компании начались еще большие проблемы с деньгами — теперь нужно выплатить и штрафы, а это может еще сильнее ударить по работникам.

Слухи ЯНАО

Скандальная школа-интернат в Гыде специально закупает товары без торгов

История с жалобой педагогов в Гыде подняла огромный пласт проблем в обеспечении интернатов. Как сообщают источники, глава департамента образования Тазовского района Куцуров может быть не заинтересован в проверке закупок, поскольку якобы его родственница заведует одним из потребобществ в Антипаюте. «В интернате не хватает даже мыла. Руководство все закупает без торгов в местном потребобществе с огромными наценками. Товары приходят не сразу. Кто заведует этими обществами — вопрос. Там всегда стоит „самопальная“ водка. Ее продают подросткам», — говорят слухмейкеры.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жители поселка, где избивают педагогов, жалуются на беззаконие…

Жители поселка Гыда утверждают, что избиение учителей и прочие конфликты возникли из-за полного беззакония. И виноваты в этом не только руководители местной администрации и школы-интерната. Многие винят и участкового, который якобы не умеет общаться с местным населением. «Он как с луны свалился. Приехал сюда не так давно из Ростова, кажется. Традиций не понимает, менталитета не знает, на снегоходе не ездит. Да он сам боится эту шпану», — твердят местные жители.

… и ждут отставку главы

После отстранения от должности директора гыданской школы-интерната Оксаны Савастеевой местные жители заговорили о том, что эта же участь может постигнуть и главу поселка Олега Шабалина.

Другие интернаты Ямала ждут проверки

После того, как ситуация с Гыдой попала в публичную плоскость, об аналогичных проблемах заговорили и представители других интернатов. В частности, проверку по закупкам для воспитанников просят провести в Белоярском и Тазовском учреждениях.

Бизнесмены раскритиковали ямальских парламентариев

В бизнес-сообществе Ямала обсуждают парламентские слушания, которые прошли в региональном Заксобрании на неделе. Встреча проходила под руководством заместителя спикера ямальского парламента Виктора Казарина и была посвящена проблемам малого и среднего предпринимательства. Но озвучить проблемы бизнесменам так и не удалось. Они остались недовольны структурой встречи. Первым делом с длинными и скучными докладами выступили представители власти. «Когда очередь дошла до самих предпринимателей, в зале уже не было ни одного чиновника из тех, кто принимает решения. Мы рассказывали сами себе о своих проблемах», — негодуют некоторые бизнесмены.

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Драчун из ЛДПР на грани банкротства

Либерал-демократ из Ноябрьска Вадим Маслов, который отличился дракой на избирательном участке во время голосования осенью прошлого года, испытывает серьезные проблемы с финансами. Слухмейкеры говорят, что бизнес у него трещит по швам. Маслов уже не раз задерживал зарплату сотрудникам. Хотя некоторые еще верят, что он все «разрулит». На этом фоне не смолкает старый слух, что Маслов собирается свернуть бизнес на Ямале и перебраться в более южные регионы.

Ямал платит тюменским больницам не только через «Сотрудничество»

В правительстве Ямала, реагируя на сокращение участия ХМАО в медчасти программы «Сотрудничество», говорят о том, что регион сам финансирует всего два учреждения Тюмени. В частности, через «Сотрудничество» ямальцы могут лечиться в санатории «Ахманка» и центре Нигинского. При этом чиновники окружной администрации по-прежнему могут оздоравливаться в больницах Тюмени за счет добровольного медстрахования за счет бюджета. Кроме того, есть федеральные квоты, по которым жители Ямала попадают в медучреждения соседнего субъекта и также через программы региона.

В Ноябрьске после скандала мусорщикам удалось легализоваться

Одной из главных претензий в адрес нового хозяина городской мусорки «Инновационные технологии» было отсутствие лицензии на обращение с отходами. Информация об этом попала в Сеть и вызвала резонанс. «Говорят, они уже получают лицензию, так что формально упрекнуть их будет не в чем», — рассуждает слухмейкер. Поводом для изучения деятельности этой компании стаи новые сборы с жителей Ноябрьска — теперь в квитанцию будет включена плата за утилизацию отходов.

Слухи Пермского края

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Решетников делает ставку на молодежь…

По слухам, временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников определился со сверхидеей своего правления в родном регионе — ставка будет сделана на молодежную политику. Пермяков постараются заинтересовать жизнью в Прикамье, чтобы юноши и девушки перестали искать возможность уехать в Санкт-Петербург или Москву. Вторая задача — прекратить «утечку мозгов» из региона.

Наблюдатели же судачат, что уход в молодежную политику чреват возрождением многочисленных культурных проектов, которые в эпоху губернатора Олега Чиркунова помимо интересных программ отличались большими тратами бюджетных денег с вероятным «распилом».

…, а его подставляют под удар

Слухачи утверждают, что политические советники Максима Решетникова активно убеждают главу региона снизить публичную активность и заняться хозяйственной деятельностью. Объяснение очень простое: сильных конкурентов на выборах не будет, победа заранее обеспечена, поэтому ни к чему тратить время на выезды в территории и общение с журналистами.

Поговаривают, что разговоры о предрешенном результате будущей кампании — чистое лукавство. А уход Решетникова из публичного поля якобы нужен Кремлю, чтобы выборы губернатора прошли при низкой явке. Ведь в марте 2018 года состоится президентская кампания — вот там-то явка должна быть много выше, чем на губернаторской, иначе к кураторам Пермского края применят санкции. И в данном случае столичных чиновников мало беспокоит репутация Решетникова, по которому ударят оппоненты в случае победы при низкой явке.

Врио губернатора дают пять лет

Столичные слухмейкеры решили развеять разговоры о том, что Максим Решетников прибыл в Пермь ненадолго и, вероятно, весной 2018 года после выборов президента войдет в федеральное правительство.

Как говорят, самому Решетникову, может быть, и обещали что-то, но в кулуарах шепчутся, что для вхождения в правительство РФ точно придется отработать хотя бы один срок губернатором.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Юсупова отстраняют

Рассказывают, что руководитель администрации губернатора Рустем Юсупов в последнее время начал проявлять значительную активность. Чиновник якобы предлагает Максиму Решетникову как следует взяться за решение накопившихся политических вопросов: один за другим идут протестные митинги, оппозиция постепенно свирепеет, а главы территорий не понимают, с кем им следует контактировать и какой стратегии придерживаться.

Однако, по слухам, глава региона обозначил Юсупову, что политикой займутся некие другие люди, а руководителю администрации следует подписывать документы и общаться с общественниками.

Глава региона провалил соцопрос

По слухам, на позапрошлой неделе в Пермском крае состоялся первый замер рейтинга нового главы региона Максима Решетникова. Несмотря на частые упоминания в СМИ итоги социологического исследования оказались неутешительными. Якобы по региону узнаваемость Решетникова составляет чуть более 6%, а рейтинг доверия и вовсе фактически отсутствует.

Теперь наблюдатели гадают, как к таким результатам соцопроса отнесется Кремль. Вроде бы и позитивных новостей много, и федеральное телевидение работает на узнаваемость Решетникова, однако в головах пермяков по-прежнему сидит Виктор Басаргин.

Промышленники призадумались

Слухачи доносят, что владельцы крупных предприятий всерьез обсуждают, стоит ли им поддерживать Максима Решетникова. Последний, в отличие от Виктора Басаргина, не дает промышленникам конкретных обещаний, не старается понравиться и крепко подружиться. И производственники задумались: а не возвращаются ли времена губернатора Олега Чиркунова, которому промышленники не могли диктовать свои условия и «высасывать» из Пермского края ресурсы и бюджетные деньги.

По разговорам, сильнее всех напряжен «Уралкалий». Ведь недаром Решетников особенно интересуется Березниками, где со скрипом идет переселение людей из опасной зоны провалов грунта. Поговаривают, калийщики готовятся к войне: в случае опасности намерены ударить подконтрольными СМИ и по врио губернатора, и по другим промышленникам — для отвлечения внимания от проблемных Березников.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Тушнолобов теряет «вес»

Слухачи утверждают, что бывший премьер правительства региона, а теперь председатель совета директоров «Корпорации развития Пермского края» Геннадий Тушнолобов стремительно теряет свое влияние, которое еще недавно было сопоставимо губернаторскому. Якобы между представителями пермской элиты распространяют сведения, что Тушнолобова не видят в команде Максима Решетникова и дальнейшие перспективы экс-премьера очень туманны — в Совет Федерации глава региона его точно не направит.

Злые языки судачат, что приблизить конец политической карьеры решил экс-губернатор Олег Чиркунов, у которого с Тушнолобовым всегда были сложные отношения. Говорят, Решетникова активно настраивают против бывшего премьер-министра, который заявлял, что является членом команды Виктора Басаргина — громкие слова звучали даже перед самой отставкой последнего.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Скриванова ругают…

Ходят слухи, что депутата Госдумы Дмитрия Скриванова ждут «разборки» с коллегами. Парламентарий якобы проявил недопустимую неосторожность: предупредил, что будет отсутствовать из-за болезни, но при этом кому-то передал свою карточку для голосования и, находясь в Лондоне, «поддержал» принятие ряда законопроектов.

Поговаривают, Скриванова уже отчитало руководство Госдумы. Да и вообще к политику возникают вопросы — он практически не активен в Пермском крае и даже на митинг в честь присоединения Крыма ходил в Москве.

…, а он начинает кампанию против врио губернатора

Слухачи информируют, что Дмитрий Скриванов отчаялся ждать приглашения от Максима Решетникова на переговоры о сотрудничестве. Поэтому политик якобы решил применить легкую форму шантажа: если с ним не будут договариваться, то врио губернатора получит грозного оппонента.

Как говорят, «пробным шаром» стало появление в газете «Звезда» (она подконтрольна Скриванову) большого интервью бывшего заведующего приемной президента РФ в Пермском крае Олега Хараськина. Последний довольно жестко высказался о коррупции в Прикамье, необходимости введения инструмента общественного контроля и задался вопросом, надолго ли Решетников приехал на родину.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Окунев получил «добро»

Шептуны сообщают, что на этой неделе лидер общественного движения «Выбор» Константин Окунев все-таки согласовал в администрации президента вопрос своего участия в губернаторских выборах. Теперь осталось решить вопрос инструментария — от какой партии выдвигаться.

Злые языки доносят, что Максим Решетников сильно не хочет получить Окунева в качестве соперника на выборах и теперь пребывает в унынии.

Захарова просят поработать

По слухам, накопившиеся политические вопросы в Пермском крае все-таки будет решать бывший вице-премьер и экс-министр территориального развития Константин Захаров. Последнего по-прежнему регулярно видят в администрации губернатора, хотя его назначение на пост заместителя руководителя ведомства сорвалось.

Поговаривают, Захарова хотят привлечь для работы на общественных началах. Он может быть полезен, прежде всего, своими крепкими контактами со многими муниципалитетами — сейчас у команды Максима Решетникова как раз отсутствует коммуникация с главами территорий.

Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Кузяев предлагает помощь…

Слухачи сообщают, что миллиардер, владелец «Пермской финансово-производственной группы» Андрей Кузяев вышел на связь с Максимом Решетниковым и предложил свою помощь и поддержку в обмен на дальнейшее сотрудничество. Причем бизнесмен якобы обозначил, что не готов вкладывать деньги в предвыборную кампанию врио губернатора — этой темой пусть занимаются те, чьих людей глава региона трудоустроил в правительство и краевую администрацию.

Кузяев, по слухам, обозначил, что у него скоро появится ряд инструментов влияния на общественное сознание — помимо собственных публичных выступлений миллиардер сможет использовать в пользу Решетникова СМИ.

… и покупает телеканал

Поговаривают, что Андрей Кузяев покупает телеканал «Ветта», поэтому властям теперь точно будет интересно дружить с миллиардером. Сумма сделки, по слухам, составляет порядка 75 млн рублей. Причем «вливать» дополнительные деньги в канал не придется — он и так сегодня приносит небольшую прибыль.

Слухмейкеры приписывают контроль над «Веттой» теневому мэру Перми, депутаты городской Думы Владимиру Плотникову. Почему он расстается с активом — неизвестно. Говорят, после продажи телеканала свой пост оставит и гендиректор «Ветты» Елена Андреева, но она уйдет не раньше февраля следующего года.

Фото: Василий Заболотных © URA.RU

Над Самойловым сгущаются тучи

Ходят слухи, что пока Максим Решетников говорит всем о полном взаимопонимании с главой Перми Дмитрием Самойловым, на деле складывается обратная ситуация. Якобы между врио губернатора и мэром сразу возникла сильная антипатия. Как говорят, Решетников хотел поскорее отправить Самойлова в отставку, но его убедили не торопиться.

Самойлов же, как известно, на выборах губернатора будет возглавлять избирательный штаб Решетникова по Перми. Однако шептуны утверждают, что краевая администрация уже вовсю прорабатывает вопрос «мягкой» отставки мэра, которая может случиться уже в октябре.

Слухи Курганской области

Замминистра приедет в Курган

В Кургане в ближайшее время все же состоится выездная коллегия Минсельхоза. Сплетники рассказывают, что представители областного управления АПК уже вовсю репетируют перед важным мероприятием, на которое, как ожидается, прибудет замминистра сельского хозяйства, а также губернаторы соседних регионов.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

К Руденко у силовиков снова появились вопросы

Сплетники утверждают, что у силовых структур снова появились претензии к главе Кургана Сергею Руденко. Обыски в его кабинете уже проходили более года назад, однако потом дело заглохло. С какой именно сферой деятельности градоначальника связаны новые вопросы, слухачи не уточняют.

Убийство приведет к репрессиям

Тройное убийство в Петухово, в котором погиб экс-полицейский, торговавший алкоголем, стало поводом для «разборок» среди силовиков. Сплетники рассказывают, что появились вопросы к местной полиции, под носом у которой осуществлялась нелегальная торговля. Слухмейкеры уверены, что уже скоро будут сделаны оперативные выводы и полетят чьи-то головы.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Прокурорам прочат неприятности

Грядущая проверка Генпрокуратуры в Зауралье вызывает немало опасений. Сплетники вспоминают оправдательные приговоры против глав районов, а также затянувшиеся антикоррупционные дела — застройщика Богомолова и по земельным махинациям в пригородном Кетово. «Прокуроры не могут толком выдвинуть обвинения, а Следственный комитет — доказательства собрать. Вряд ли такая работа понравится ревизорам», — предвещают сплетники.

Скандал в КГУ стараются замять

Сплетники обсуждают обстоятельства встречи губернатора Алексея Кокорина с трудовым коллективом КГУ. Дескать, перед встречей список участников очень жестко выверялся. Всех сторонников Бориса Шалютина оттуда вычеркнули. В итоге собравшиеся публично порицали скандалиста-профессора.

Шалютину предлагают отступить

В качестве варианта разрешения конфликта в КГУ, по утверждением слухачей, может быть уход Бориса Шалютина в другой вуз. В качестве возможного места работы предлагался курганский филиал РАНХиГС. Однако согласится ли амбициозный Борис Шалютин отступить — большой вопрос, говорят сплетники.

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