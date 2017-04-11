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11 апреля 2017
10 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
22:06  10 апреля 2017 0

Сегодня Куйвашев начинает предвыборную кампанию

Уже ясно, какой она будет. Без обсуждения кризиса, увольнений и бюджетных долгов
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
Совещание губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с главами муниципалитетов. Екатеринбург, куйвашев евгений
Депутаты не намерены задавать губернатору острые вопросыФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Свердловской области
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11 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступит с одним из важнейших докладов. Он в последний раз перед завершением первого срока отчитается перед депутатами Законодательного собрания о работе регионального правительства. Учитывая, что прошлый год стал для региона одним из наиболее насыщенных (завершилось политическое противостояние «города» и «области», прошли массовые сокращения на предприятиях, правительственная реформа и множество других знаковых событий), выступление Куйвашева должно стать ярким элементом его фактически стартовавшей предвыборной кампании.

Депутаты были готовы помочь главе региона поднять наиболее острые проблемы и предложить пути их решения. Но руководители администрации губернатора и парламента не дали превратить мероприятие в дискуссию. Было принято решение, что каждый комитет и каждая фракция заранее сформулируют лишь по одному вопросу, ответы на которые войдут в текст доклада. Как сообщили «URA.RU» народные избранники, в большинстве случаев рядовые депутаты остались в стороне от этого процесса — повестку для губернатора предлагали председатели фракций и комитетов.

В результате получился необычный список. В нем не оказалось

ни одного вопроса о бюджетных проблемах и перспективах сбора налогов.

Вместо этого комитет по бюджету заинтересовало, как обеспечиваются жилыми помещениями дети-сироты.

Депутаты посчитали ненужным обсуждать накануне посевной возможности оказания помощи аграриям и аспекты продовольственной безопасности.

Аграрный комитет заботят лишь принимаемые правительством меры по повышению эффективности использования лесных ресурсов.

Заседание Законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, абзалов альберт
Председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов предложил поговорить с губернатором о «Титановой долине»
Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместо перспектив молодежной политики профильный комитет выбрал тему, связанную с состоянием туристического рынка. Комитет по вопросам законодательства обошел стороной итоги правительственной реформы и озаботился раздачей земельных участков многодетным семьям. Комитет по промышленной политике не попросил обобщить информацию о сокращениях на предприятиях и падении их прибыли. Гораздо интересней депутатам услышать о предоставлении в 2017 году бюджетных инвестиций «Титановой долине».

Комитет по социальной политике посчитал, что наиболее актуальной темой для региона является не зашита малообеспеченных, а развитие службы санитарной авиации. Фракции ЛДПР стало любопытно, закончится ли вовремя реконструкция екатеринбургского стадиона «Центральный», фракции «Справедливая Россия» — повысится ли качество питьевой воды в Нижнем Тагиле.

Среди всех направленных губернатору вопросов лишь три постоянно упоминаются в прессе, их нерешенность провоцирует социальную напряженность.

В частности, единороссы предложили обратиться к федеральным властям с инициативой о продлении программы о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Коммунисты намерены уточнить, собираются ли областные власти далее софинансировать расходы транспортных предприятий Екатеринбурга — из-за нехватки средств местные власти повысили стоимость безлимитного льготного проездного билета более чем в два раза — до 1000 рублей. А единственного представителя межфракционной группы Евгения Зяблицева интересует, не пора ли правительству вернуть администрации Екатеринбурга полномочия по градостроительной политике и управлению неразграниченными землями.

Ранее считалось, что именно с заявления о возвращении полномочий Евгений Куйвашев начнет свою предвыборную кампанию.

Ряд близких к администрации города депутатов надеются, что губернатор даст соответствующее обещание. Но глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин посоветовал не ждать этого шага: «Куйвашеву невыгодно принимать такое решение в начале кампании. На данном этапе мэрии нужно лишь показать, что оно возможно, простимулировав ее на активную работу».

По данным источников «URA.RU», с момента завершения сбора заявок представители администрации губернатора не контактировали с депутатами, не готовили их к встрече с главой региона. Когда неделю назад руководители Заксобрания задали коллегам из резиденции вопрос о наилучшем формате мероприятия, то с удивлением услышали, что про отчет там никто не помнит.

По словам опрошенных «URA.RU» депутатов, 160-страничный текст доклада губернатора раздали в Заксобрании лишь в понедельник около 18 часов. К этому моменту подавляющее число парламентариев уже покинули рабочие места и не успели ознакомиться с документом. Практически все народные избранники впервые увидят толстую папку с таблицами и аналитическими выкладками лишь утром перед началом заседания.

Виктор Шептий, интервью. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий обещает, что у депутатов будет 30 минут на живое общение с губернатором
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий сообщил «URA.RU», что дополнительные вопросы депутаты смогут обсудить с губернатором в режиме живого диалога — на эти цели будет предложено выделить целых 30 минут. Однако у большинства депутатов пока нет тем для обсуждения с главой региона. Не смогли сформулировать их в разговоре с корреспондентом «URA.RU» даже всегда готовые к оппонированию с властью «справедливороссы».

Анатолий Гагарин считает, что у депутатов нет дополнительных вопросов, так как Евгений Куйвашев до сих пор не назначен президентом РФ врио губернатора: «До подписания соответствующего указа можно вести речь лишь об отчете губернатора о проделанной работе. Все вопросы о дальнейшем развитии региона до этого момента неуместны».

Сами депутаты не видят смысла поднимать острые темы. «В ходе кампании они все равно не будут отражены. [первому вице-губернатору Владимиру] Тунгусову нужна стерильная информационная повестка, идеальная информационная картинка, в которой не предусмотрено места для проблем», — сказал один из народных избранников.

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© Служба новостей «URA.Ru»
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