Сегодня Куйвашев начинает предвыборную кампанию

22:06 10 апреля 2017 0

Депутаты не намерены задавать губернатору острые вопросы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

11 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступит с одним из важнейших докладов. Он в последний раз перед завершением первого срока отчитается перед депутатами Законодательного собрания о работе регионального правительства. Учитывая, что прошлый год стал для региона одним из наиболее насыщенных (завершилось политическое противостояние «города» и «области», прошли массовые сокращения на предприятиях, правительственная реформа и множество других знаковых событий), выступление Куйвашева должно стать ярким элементом его фактически стартовавшей предвыборной кампании.

Депутаты были готовы помочь главе региона поднять наиболее острые проблемы и предложить пути их решения. Но руководители администрации губернатора и парламента не дали превратить мероприятие в дискуссию. Было принято решение, что каждый комитет и каждая фракция заранее сформулируют лишь по одному вопросу, ответы на которые войдут в текст доклада. Как сообщили «URA.RU» народные избранники, в большинстве случаев рядовые депутаты остались в стороне от этого процесса — повестку для губернатора предлагали председатели фракций и комитетов.

В результате получился необычный список. В нем не оказалось

ни одного вопроса о бюджетных проблемах и перспективах сбора налогов.

Вместо этого комитет по бюджету заинтересовало, как обеспечиваются жилыми помещениями дети-сироты.

Депутаты посчитали ненужным обсуждать накануне посевной возможности оказания помощи аграриям и аспекты продовольственной безопасности.

Аграрный комитет заботят лишь принимаемые правительством меры по повышению эффективности использования лесных ресурсов.

Председатель комитета по промышленной политике Альберт Абзалов предложил поговорить с губернатором о «Титановой долине» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Вместо перспектив молодежной политики профильный комитет выбрал тему, связанную с состоянием туристического рынка. Комитет по вопросам законодательства обошел стороной итоги правительственной реформы и озаботился раздачей земельных участков многодетным семьям. Комитет по промышленной политике не попросил обобщить информацию о сокращениях на предприятиях и падении их прибыли. Гораздо интересней депутатам услышать о предоставлении в 2017 году бюджетных инвестиций «Титановой долине».

Комитет по социальной политике посчитал, что наиболее актуальной темой для региона является не зашита малообеспеченных, а развитие службы санитарной авиации. Фракции ЛДПР стало любопытно, закончится ли вовремя реконструкция екатеринбургского стадиона «Центральный», фракции «Справедливая Россия» — повысится ли качество питьевой воды в Нижнем Тагиле.

Среди всех направленных губернатору вопросов лишь три постоянно упоминаются в прессе, их нерешенность провоцирует социальную напряженность.

В частности, единороссы предложили обратиться к федеральным властям с инициативой о продлении программы о переселении граждан из ветхого и аварийного жилья. Коммунисты намерены уточнить, собираются ли областные власти далее софинансировать расходы транспортных предприятий Екатеринбурга — из-за нехватки средств местные власти повысили стоимость безлимитного льготного проездного билета более чем в два раза — до 1000 рублей. А единственного представителя межфракционной группы Евгения Зяблицева интересует, не пора ли правительству вернуть администрации Екатеринбурга полномочия по градостроительной политике и управлению неразграниченными землями.

Ранее считалось, что именно с заявления о возвращении полномочий Евгений Куйвашев начнет свою предвыборную кампанию.

Ряд близких к администрации города депутатов надеются, что губернатор даст соответствующее обещание. Но глава уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин посоветовал не ждать этого шага: «Куйвашеву невыгодно принимать такое решение в начале кампании. На данном этапе мэрии нужно лишь показать, что оно возможно, простимулировав ее на активную работу».

По данным источников «URA.RU», с момента завершения сбора заявок представители администрации губернатора не контактировали с депутатами, не готовили их к встрече с главой региона. Когда неделю назад руководители Заксобрания задали коллегам из резиденции вопрос о наилучшем формате мероприятия, то с удивлением услышали, что про отчет там никто не помнит.

По словам опрошенных «URA.RU» депутатов, 160-страничный текст доклада губернатора раздали в Заксобрании лишь в понедельник около 18 часов. К этому моменту подавляющее число парламентариев уже покинули рабочие места и не успели ознакомиться с документом. Практически все народные избранники впервые увидят толстую папку с таблицами и аналитическими выкладками лишь утром перед началом заседания.

Виктор Шептий обещает, что у депутатов будет 30 минут на живое общение с губернатором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Первый вице-спикер Заксобрания Виктор Шептий сообщил «URA.RU», что дополнительные вопросы депутаты смогут обсудить с губернатором в режиме живого диалога — на эти цели будет предложено выделить целых 30 минут. Однако у большинства депутатов пока нет тем для обсуждения с главой региона. Не смогли сформулировать их в разговоре с корреспондентом «URA.RU» даже всегда готовые к оппонированию с властью «справедливороссы».

Анатолий Гагарин считает, что у депутатов нет дополнительных вопросов, так как Евгений Куйвашев до сих пор не назначен президентом РФ врио губернатора: «До подписания соответствующего указа можно вести речь лишь об отчете губернатора о проделанной работе. Все вопросы о дальнейшем развитии региона до этого момента неуместны».

Сами депутаты не видят смысла поднимать острые темы. «В ходе кампании они все равно не будут отражены. [первому вице-губернатору Владимиру] Тунгусову нужна стерильная информационная повестка, идеальная информационная картинка, в которой не предусмотрено места для проблем», — сказал один из народных избранников.