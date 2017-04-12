10:58 12 апреля 2017 0

Тексты для скандального югорского сайта писали криэйторы со всей России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Несмотря на арест бизнесмена Эдуарда Шмонина, подконтрольный ему сайт «Чиновник.ру» продолжает публиковать материалы. Следствие уже установило, кто отвечает за подготовку статей: оскорбления в адрес югорской элиты готовили в Челябинске, Ставрополе, Туле, Казахстане, а публиковали на Украине. Дело Шмонина, таким образом, становится расследованием в отношении группы лиц. Вырастет и число потерпевших.

В ИВС Ханты-Мансийска бизнесмен Эдуард Шмонин был помещен 5 апреля. Но контролируемый им сайт «Чиновник.ру» работу не остановил и с того момента опубликовал еще пять материалов. Авторы портала разместили аудиозапись из зала заседаний с процесса своего руководителя, сделали замечание следователю УМВД по Сургуту Индире Гареевой, судье Людмиле Блашковой, а также журналистам, которые публично поддержали действия силовиков против бизнесмена. В еще одном материале были раскритикованы губернатор Наталья Комарова и ее «политический» заместитель Алексей Шипилов.

Следователи практически уверены: Эдуард Шмонин не написал ни единого текста для «Чиновника.ру» лично Фото: соцсети

По версии источника агентства в правоохранительных органах региона, в организованной группе лиц, участвующих в наполнении портала контентом, состоят еще как минимум три человека. Отдельно проводится работа в отношении «ОТВ-Югра» — его сотрудники также общаются с людьми в погонах. Как утверждает собеседник, интернет-телевидение интересует оперативников в меньшей степени. Этот актив Шмонина может являться обыкновенной «стиральной машиной» — структурой для легализации дохода, полученного от деятельности «Чиновник.ру».

На сегодняшний день у следователей сложилось представление о структуре работы портала. Схема была составлена в результате анализа переписки Эдуарда Шмонина через мессенджеры и электронную почту.

Согласно данным инсайдеров, арестованный избегал собственноручного написания и редактирования статей, пересылая документы и информацию (техзадание) исполнителям.

Готовый текст якобы возвращался отправителю, а в письме появлялись правки, оформленные в виде рекомендаций и профессиональных советов. Далее исправленный материал уходил от авторов к публикатору.

Собеседник отмечает, что человек, непосредственно отвечающий за размещение материалов на «Чиновнике.ру» (по оперативным данным, это девушка по имени Екатерина), находится за пределами страны. Предположительно, публикатор скрывается на Украине, с властями которой Россия сейчас находится в напряженных отношениях. «Если это так, то расчет организаторов сообщества в общем-то очевиден: украинские силовики ни за что не станут сотрудничать с нашими. А значит ее [Екатерину] не выдадут, следовательно, добиться ее показаний будет не так-то просто», — комментирует источник агентства.

«URA.RU» удалось разыскать некоторых авторов «Чиновника.ру», которые продолжительное время считались анонимными.

Один из постоянных авторов портала — Андрей Ивлев Фото: соцсети

Андрей Ивлев (его сайт презентует как политического обозревателя, эксперта по борьбе с коррупцией) живет в Туле. 53-летний следователь на пенсии оказывает юридические услуги частного характера, в свободное время подрабатывает в качестве райтера для югорского портала. По версии инсайдеров, к нему уже приезжали оперативники и задавали интересующие вопросы. В разговоре с агентством Ивлев отказался комментировать свои отношения с «Чиновником.ру», а также свой статус в уголовном деле. «Я Шмонина ни разу в глаза не видел и работал только по редакционному заданию», — заявил коллега арестованного бизнесмена.

Другим вероятным автором портала и партнером Шмонина по бизнесу выступает Наталья Вернадская. Собрать точные данные об этом человеке пока не удается. Вероятно, речь идет о журналистке из Казахстана, которая работает в местной газете города Темиртау — «Зеркало». Для информации: издание также становилось героем скандалов. В частности, в 2012 году, как утверждали сотрудники «Зеркала», их редакцию закидали бутылками с зажигательной смесью.

По неофициальным данным, Вернадская часто бывает в Екатеринбурге, который также регулярно посещал до своего ареста создатель «Чиновника.ру». «Следователи в рамках дела Шмонина побывали у Вернадской. Надо сказать, она была жутко недовольна тем, что ее имя вообще всплыло во всей этой истории», — комментирует инсайдер агентства в правоохранительных органах.

Корреспондент «URA.RU» попытался связаться с Натальей Вернадской посредством социальных сетей, однако на момент публикации материала журналистка не ответила на сообщение. Установить дополнительные контакты женщины не удалось.

Согласно бухгалтерской информации «Чиновника.ру» (документы имеются в распоряжении редакции) авторы портала не являлись штатными сотрудниками, а получали гонорары. Например, на имя Андрея Ивлева в среднем раз в месяц осуществлялся перевод в сумме около 40 тыс. рублей. В Челябинск, где получателем выступала Елена Лаветкина, ушли 30 тыс. рублей. Григорию Горяеву в Ставрополь — 40 тыс. рублей. Для сравнения: в пользу Эдуарда Шмонина отчислялись кратно большие суммы — 100-200 тыс. рублей.

Фрилансеры активно использовали коллективные псевдонимы — Виталий Русских, Эдуард Жемчужников (портал выдавал его за сотрудника ФСБ), Антон Добролюбов, Сергей Михайлов.

Наталья Вернадская после поджога офиса газеты «Зеркало» в Темиртау Фото: Радио Азаттык

Изучая бухгалтерию сайта, также можно натолкнуться на названия некоторых крупных предприятий и имена стоящих за ними известных политиков. Все они в разное время оплачивали для портала «услуги информационного характера». В частности, в документах указана «Ханты-Мансийская инвестиционно-строительная компания» (по одной из версий, аффилированная с экс-мэром Ханты-Мансийска Андреем Букариновым), «Сибпромстрой» (Николай Сторожук, крупнейший застройщик Сургута), «Новые бизнес-технологии (депутат Думы ХМАО-Югры Ринат Айсин), АУ «ЮграМегаСпорт» (Валерий Радченко), производитель газовых смесей «Югра-ПГС» и многие другие.

В связи с арестом Эдуарда Шмонина технические задания и гонорары исполнителям могут отправлять лица, наиболее близкие к создателю портала — возможно, родственники и друзья.

Работа с заказчиками полностью остановлена.

Инсайдеры утверждают, что арестованный сильно переживает. Опасается, что в местах лишения свободы из него под давлением могут выбить ключи от сайта. Такое стечение обстоятельств будет означать для бизнеса Эдуарда Шмонина окончательный крах. Дальнейшие варианты развития событий предсказуемы: либо «Чиновник.ру» не получит продление домена и самоликвидируется, либо вновь будет использован по назначению, но уже в интересах других лиц.

Официально следователи югорской полиции подтверждают, что список возможных фигурантов в «деле Шмонина» расширился, с ними проводится работа, однако от подробных комментариев отказываются. «Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. В деле фигурирует ряд неустановленных лиц, которые могут выступать в качестве соучастников. Более подробная информация не разглашается в интересах следствия», — комментирует начальник пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре Ольга Абмайкина.

Эдуард Шмонин обвиняется по статьям 242 УК РФ (распространение порнографии) и 128.1 УК РФ (клевета). Также в скором времени ему могут быть предъявлены обвинения по статьям 163 УК РФ (вымогательство) и 179 УК РФ (понуждение к сделке).

«URA.RU» продолжит следить за уголовным делом создателя «Чиновника.ру».