«У Ройзмана этого не было». В Кургане не поделили бизнес на наркоманах

23:10 12 апреля 2017 0

Учредители некоммерческой организации по реабилитации и адаптации зависимых "Ирис" не поделили деньги Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Курганской области — скандал. Арестованы соучредители и сотрудники организации для реабилитации алко- и наркозависимых «Ирис-центр». Их обвиняют в насильственном удержании людей и издевательствах над ними. Резонансное дело раскололо сообщество на два лагеря: одни называют фигурантов уголовного дела жертвами разборок и рейдерского захвата, другие — преступниками, которые превратили коттедж в концлагерь. «URA.RU» попыталось разобраться в запутанной истории.

«Центр „Ирис“ был одним из лучших в области, — говорит бывший пациент организации Юрий (фамилию он просил не указывать). — Географически он располагался очень выгодно: большой двухэтажный коттедж, уединенная обширная территория рядом с озером и церковью в Юргамышском районе. Там был порядок, никаких нареканий ни от местных жителей, ни от полицейских не было».

По словам Юрия, изначально у организации было несколько соучредителей, в том числе Павел Торохтий, Дмитрий Юшков и Артем Никулин. Торохтий и Юшков занимались непосредственно реабилитацией клиентов по 12-шаговой программе (сейчас они находятся в СИЗО), а Никулин был директором «Ириса». В какой-то момент у двух учредителей возникло недоверие к финансовой деятельности директора.

«Деньги пропадали со счетов непонятно куда. Дошло до того, что в конце прошлого года за неуплату в доме отключали электричество. Несколько раз не было денег на продукты, чтобы накормить людей», — говорит Юрий.

Тогда Торохтий и Юшков решили отделиться и создать свою организацию «Ирис-центр». Зарегистрировали ее в конце января, поставили в известность Никулина, и перезаключили договоры с реабилитантами. «Конечно, это не понравилось директору. Он, кстати, ранее был сотрудником силовых структур и имеет очень большие долги. Однажды он так и сказал ребятам, что весной их в коттедже не будет», — продолжает собеседник.

Некоммерческая организация «Ирис» существует с 2015 года. В конце 2016 года был зарегистрирован «Ирис-центр» фото: группа Центра «Ирис» во «Вконтакте»

Утром 29 марта в коттедж нагрянул ОМОН. «На момент задержания там было 36 реабилитантов, один консультант и волонтер, — рассказывает свидетель событий, — Консультанта и волонтера вывели в столовую, а остальным сказали писать заявление о том, что в центре были побои, издевательства. Такие заявления написали несколько человек, которые только начали курс реабилитации. Они были еще в таком состоянии, что могли написать что угодно, чтобы выйти оттуда. На освидетельствование никого не увозили, с побоями никого не было, я сам видел».

Клиентам центра велели звонить родственникам, чтобы те забрали их домой. «В одну машину сажали несколько человек. Цель сотрудников была распустить центр. Представляете, больше двадцати наркоманов выпустили в город! Некоторые до сих пор не появились дома, родители их ищут, — продолжает собеседник. А уже через два дня в коттедж заехала конкурирующая организация — центр «Решение», с руководителем которой Денисом Федосеевым дружит Никулин. «Фактически — это заказ и рейдерский захват, но юридически доказать это невозможно. У здания есть владелец, который сдает его в аренду», — отмечает он. Родственникам до сих не отдали вещи выселенных резидентов.

На территории коттеджа есть баня, рядом расположено озеро фото: группа Центра «Ирис» во «Вконтакте»

Юрий утверждает, что Торохтий и Юшков не стремились делать бизнес, они нарабатывали имидж. Бывало, брали на реабилитацию людей бесплатно. Это подтвердила агентству экс-клиентка центра Наталья и экс-резидент Денис, который признался, что расплатился за курс мешком картошки. По их словам, они ни разу не видели, чтобы в центре кого-то били или унижали. Минимальная стоимость проживания в «Ирис-центре» начиналась от 10-15 тыс. рублей в месяц.

«В других центрах цены выше. У нас есть организации, которые берут и по 50 тыс. рублей с клиента, — говорит Юрий, — Если тушенку заменить на хлеб, еще на чем-нибудь экономить, то деньги можно иметь немалые».

Вопрос об удержание клиентов собеседника сбил с толку. «А что вы подразумеваете под удержанием? Такого, как у Ройзмана в Свердловской области здесь не было. Не было наручников, кандалов и решеток на окнах. Но если человек неадекватный, как с ним быть? В „Ирис-центре“ с такими людьми находились рядом, приглядывали, чтобы они не натворили чего-нибудь», — продолжает он. И тут же добавляет, что если сейчас силовики пойдут по таким организациям и также предложат их резидентам написать заявление о побоях и удержании — «будут еще уголовные дела, а в город выпустят десятки и сотни наркоманов».

Резиденты Наталья и Денис, которые были в «Ирис-центре» незадолго до ареста сотрудников, утверждают, что там не было издевательств фото: группа Центра «Ирис» во «Вконтакте»

Директор автономной некоммерческой организации «Ирис» Артем Никулин заверил, что никаких заявлений на бывших партнеров он не писал и не собирался им мстить. По его словам, Торохтий и Юшков ранее сами проходили реабилитацию в центре «Решение», некоторое время работали в ней, а позже решили создать свою организацию. «В „Ирисе“ создавалась среда для выздоровления алко- и наркозависимых. Это не медицинский центр, там работали психологи, ребята собирались, проходили реабилитацию, адаптацию — так было до ноября 2016 года».

Проблема, по словам Никулина, возникла, когда партнеры не отчитались о деньгах — порядка 2,5 млн рублей. «А деньги, как я позже выяснил, они получали на карты своих родственников. За моей спиной Торохтий и Юшков создали вторую организацию — „Ирис-центр“, и там начали заниматься тем, что сейчас расследуют органы предварительного следствия», — рассказал Никулин.

Ссылаясь на свои источники директор «Ириса» сообщил, что тридцать человек написали заявления по поводу истязаний и незаконного удержания в «Ирис-центре». «Я не в курсе, что творилось в „Ирис-центре“, меня там не было восемь месяцев. Я знаю это от тех людей, которые проходили там реабилитацию. Я знаю это от девочки Кристины, которую заколачивали в ящик, от человека, которого приковали наручниками к батарее, от человека, которого степлером распяли на лестнице, — рассказал Артем Никулин, — Был эпизод с выслеживанием и похищением наркозависимого — это банальная уголовщина. У людей снесло крышу: они решили, что на этом можно зарабатывать деньги. Когда туда перестали ездить психологи, когда они превратили дом в концлагерь — такое и получилось».

По данным агенства были задержаны два учредителя и два сотрудника «Ирис-центра» Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Сам Артем Никулин отметил, что вложил немало средств в «Ирис», но считает, что заработать на этом поприще нельзя. «Это не бизнес. Это больше тянет времени и жизненной энергии, чем приносит денег. И зарабатывать можно только в одном случае, если воровать у своих товарищей. В „Ирисе“ была строгая отчетность, по факту растраты средств материалы будут переданы правоохранительным органам», — добавил он.

Коттедж, который находится в аренде у «Ириса», Артем Никулин предложил «Решению» Федосеева. Руководитель реабилитационного центра «Решение» Денис Федосеев также заявил, что «никто никого не захватывал». «Ребята работали у меня, и ушли некрасиво. А потом кинули директора Никулина. Они малолетки — им по 25 лет, безответственные. Решили заработать. Они резидентов кашей кормили, пользовались красивыми декорациями — домом, а люди недовольны были. Плюс у них ЧП случилось — не довезли алкоголика до больницы, он скончался. А при обыске препараты были изъяты и оружие травматическое, насколько мне известно. Пусть посидят, подумают, процессуальный кодекс поизучают. Я могу только посочувствовать», — прокомментировал Федосеев. По его словам «Ирис-плюс» оставил много долгов, за которые приходится расплачиваться «Решению».

Наталья Семина надеется, что в следственные органы досканально разберутся в ситуации Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«URA.RU» направило в следственное управление СКР по Курганской области официальный запрос.

Депутат Курганской городской Думы, председатель общественной организации «Новая жизнь» Наталья Семина сообщила «URA.RU», что жалоб на «Ирис-центр» не поступало. «Реабилитационные центры постоянно проверяются. Думаю, ситуацию спровоцировали внутренние разборки учредителей: где деньги — там раздор. Обидно, что репутация центров из-за всего этого подмочена. Родители теперь будут опасаться отдавать детей на реабилитацию. Также неприятно, что 36 резидентов „Ирис-центра“ остались без реабилитации и опять попали в ту же среду», — отметил она. Стоимость реабилитации для зависимых в Зауралье, по словам депутата, варьируется в среднем от 15 до 35 тысяч рублей в месяц.