Митрополита Тобольского и Тюменского обвинили в педофилии

15:00 12 апреля 2017 0

Источник: приближенные к митрополиту Димитрию иподиаконы - будущая элита священников Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Митрополита Тобольского и Тюменской Димитрия обвинили в педофилии. Текст анонимного письма, описывающего, якобы, противоестественные пристрастия ректора Тобольской духовной семинарии, опубликовал на своей странице в «Живом журнале» православный публицист, протодиякон Андрей Кураев. На сайте change.org уже появилась петиция с просьбой разобраться, имеет ли под собой основания информация, опубликованная Кураевым.

Среди адресатов петиции — президент Владимир Путин, патриарх Кирилл, прокуратура РФ, депутаты Госдумы Виталий Милонов, Наталья Поклонская, Елена Мизулина и Ирина Яровая. Автор петиции просит разобраться, стоит ли верить анонимке, автор которой, некий v_tobolkin, представился работником семинарии и прямо обвиняет митрополита Димитрия, в педофилии.

Сексуальный скандал вокруг тобольской духовной семинарии придал огласке диакон Андрей Кураев Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Анонимку в своем «ЖЖ» опубликовал Андрей Кураев. В ней подробно описаны нравы «пансиона для несовершеннолетних школьников» при Тобольской духовной семинарии, ректором которой является митрополит Димитрий. Упоминаются походы митрополита в баню с мальчиками, которые натирают священнослужителя медом, то, как Димитрий, якобы, приходит к ним в спальню ночью и залезает к детям под одеяло, а также другие «привычки» владыки.

Если верить автору анонимки, такие порядки в учебном заведении существуют давно, но родители и наставники не верят детям, когда те сообщают о таких фактах. «А если кто-то поддался, тому владыка дарит подарки дорогие, — пишет v_tobolkin. — У кого-то фотоаппарат, у кого-то телефон, у кого-то кроссовки. А еще все знают, где у владыки лежат деньги, и понемногу там берут».

В комментарии к анонимке Андрей Кураев пишет: «Я знаю об этих привычках ныне митрополита Димитрия. Бывший тобольский гимназист рассказывал о ночным визитах владыки в их спальню и залезаниях в трусы».

«Понимаю, что поднимется очередной визг: «А почему в суд не подали?»

Я же отвечу: а почему патриархии плевать на все такие жалобы и слухи? Неужто она сама не может провести честное служебное расследование?» — недоумевает Кураев.

В комментариях под сообщением о педофилии в Тобольской семинарии в соцсети «Вконтакте» некий Юрий И. назвал обвинения против митрополита Димитрия «бредом». «Я сейчас живу в пансионе, учусь в православной гимназии и ничего подобного не происходит, — пишет Юрий И. — Да, владыка приходит в баню, но мы не натираем его мёдом и даже не планируем, и не мечтаем об этом. Что касается посещение бани без нижнего белья, так это в целях гигиены. Подумайте, несколько десятков ребят приходят в баню в грязном нижнем белье и идут в парилку, потеют там, а потом идут в бассейн — это как-то антисанитарийно, не считаете? А то, что говорят насчёт ночных походов владыки, так это бред сумасшедшего».

Андрей Кураев: «Бывший тобольский гимназист рассказывал о ночным визитах владыки в их спальню и залезаниях в трусы» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Под одним из репостов публикации Андрея Кураева в ЖЖ анонимный комментатор пишет, что все обвинения в адрес тобольского митрополита — правда. «Автор пишет правду. Давно в Тобольской семинарии творятся мужеложские притязания», — пишет автор. Комментатор приводит пример троих других священников — якобы, «любителей мальчиков», которые служили в Тобольске. «Пригревает владыка Димитрий [таких людей] и за их преданность делает им карьеру», — резюмирует аноним.

Источник, знакомый с ситуацией, отрицает обвинения в педофилии в адрес митрополита Димитрия. «Ужас какой. Я с нашим владыкой мылся в бане, как и те, кто непосредственно с ним служит, так называемые иподиаконы, — говорит источник. — Он их всегда с собой в баню берет. Но не для того, чтобы делать с ними что-то непотребное, а чтобы показать, что они — будущая элита священников, он их приближает к себе. Когда для владыки накрывают богатый стол, икру красную, он никогда ничего сам не ест, отдает этим ребятам. Я с ним проездил лет пять, и я не то, что не видел ничего похожего на домогательства, ничего даже близко такого не было».

Кураев — последовательный критик существующего положения дел в Русской православной церкви. С конца 2013 года он последовательно сообщает о наличии в РПЦ «голубого лобби», обнародовал данные о нарушениях в Казанской духовной семинарии, Тверской епархии, выступал с обвинениями в адрес епископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Одновременно «за эпатажные высказывания» Кураев был уволен из Московской духовной академии.

Публикация компромата на митрополита Димитрия может быть связана с борьбой иерархов РПЦ Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Источник агентства, опровергая данные из анонимки, связывает ее появление с внутрицерковными конфликтами. «Главным соперником Кирилла в борьбе за патриарший престол был старший брат митрополита Димитрия, митрополит Климент. При патриархе Алексии митрополит Климент был его правой рукой, а сейчас печатает книжки. В нашей епархии тоже все печально с тех пор, как у владыки Димитрия отобрали ХМАО и ЯНАО, которые стали отдельными епархиями», — рассказал инсайдер.

В Тобольско-Тюменской епархии от официальных комментариев отказались. «Решение (об опубликовании официального комментария — ред.) должен принять тот человек, о котором там написано», — заявил пресс-секретарь епархии отец Григорий Мансуров. Он также заявил «URA.RU», что ничего не знает о перечисленных в публикации Андрея Кураева фактах. «Да, я прочитал эту информацию. Пока нет никакой информации. Обвинения там серьезные. Но больше ничего не могу сказать, Те вещи, которые там описываются, мне не знакомы из моего личного опыта обучения в семинарии и дальнейшего служения», — сказал Мансуров.

В Следственном управлении СК РФ по Тюменской области заявили, что пока не в курсе опубликованных Андреем Кураевым обвинений в адрес тобольского митрополита. Пресс-секретарь управления попросила ссылку на публикацию Андрея Кураева для ознакомления.

Страница v_tobolkin в «ЖЖ» удалена.

«Мы должны разобраться с этим, потому что ставки слишком высоки, — пишет автор петиции, некий Василий Костюченко. — На кону здоровье детей, и здоровье владыки Димитрия — и они отнюдь не на разной чаше весов. Мы требуем провести всестороннюю проверку, расследование, одним словом мы требуем любых действий, которые прояснят ситуацию, выявят, были ли факты педофилии, или владыка Димитрий был несправедливо оклеветан. Без этого владыка останется без вины виноватым, начнется очередной виток ненависти к православной церкви и ее иерархам. Мы не хотим этого, мы хотим знать правду».