Резиденция показала противникам Храма на воде, у кого длиннее

22:45 12 апреля 2017 1

В ответ на протест горожан против строительства Храма на воде свердловские власти вывели на набережную три тысячи студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 12 апреля, в Екатеринбурге несколько тысяч студентов обняли Городской пруд подобно тому, как это делали участники акции против строительства Храма на воде 23 февраля и 8 апреля. Организаторы шествия студентов утверждают, что мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики и никак не относится к прошедшим протестам. Наблюдатели же увидели в этом вполне очевидный политический контекст и демонстративное начало конфликта областных властей с противниками застройки пруда.

Инициатива вывести студентов на набережную исходила от свердловской Общественной палаты (ОП), подконтрольной областной администрации. Как пояснила «URA.RU» директор аппарата ОП Ольга Александрова, мероприятие называлось «Раз, два, три — поехали» и проводилось в честь Дня космонавтики. По ее словам, около трех тысяч студентов выстроились цепочкой на набережной и, взявшись за руки, прокричали слова Юрия Гагарина, которые он произнес перед полетом.

Цепь из участников аналогичной акции «Обними пруд» была почти вдвое меньше, поскольку участие в ней приняли около полутора тысяч горожан.

Собеседница агентства опровергла какую-либо связь между этими двумя событиями и заявила, что выбор места проведения «студенческого» флешмоба был продиктован исключительно удобством площадки и близостью к Историческому скверу. В это время там проходил праздничный концерт, куда и отправились студенты после. «Это не имеет никакого отношения к прошедшим ранее на набережной протестам», — подчеркнула Александрова.

В ответ на акцию «Обними пруд» (на фото — акция, прошедшая в субботу) власти вывели на улицу вдвое больше горожан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Один из организаторов акции «Обними пруд» Дмитрий Москвин не воспринял мероприятие как провокацию или ответ чиновников на протестные флешмобы, но при этом констатировал: «Детей явно использовали».

Сторонние наблюдатели, наоборот, увидели в шествии студентов сугубо политический контекст. «Жанр и стилистика этого флешмоба ­­— полное копирование того, что мы наблюдали на акции „Обними пруд“. Это говорит о том, что устроители решили снизить эффект и последствия протеста против строительства храма с прицелом на будущее: утащить идею, лишив ее оригинальности, на тот случай, если горожане снова выйдут обнимать пруд. На мой взгляд, это смешно. Не думаю, что это была провокация. Скорее, это издержки поспешности: поняли, что нужно реагировать на протесты, подумали и сделали, что в голову пришло», — предположил политолог Сергей Мошкин.

Примерно такого же мнения придерживается и политтехнолог Платон Маматов. Только в студенческой акции он усматривает вполне очевидный месседж со стороны областных властей: «Они занялись размытием символики.

Сейчас обнимание пруда — это его защита от застройки, но если начать это делать постоянно и по любому поводу, вроде Дня космонавтики, то смысл и символичность этой акции потеряется. Она перестанет быть интересной и СМИ, и самим горожанам.

Это обессмысливание чужой повестки. Также эту акцию можно трактовать как попытку поиграть мускулами, но и то, и другое — продавливание своей позиции властями. Весь диалог сводится к тому, «как протестующим половчее рот заткнуть и смуту в ряды внести»».

В свердловское Министерство природы поступила заявка на сооружение острова под храм Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Нежелание искать компромисс с противниками строительства Храма на воде подтверждается и не менее очевидными действиями. Буквально на днях в свердловское Минприроды поступили две заявки, касающиеся городского пруда, сообщил «URA.RU» глава министерства Алексей Кузнецов.

«Первая заявка — на его аренду (это может быть, в том числе, и лодочная станция). Для нее необходимо проводить аукцион. Вторая заявка получена нами вчера — на сооружение искусственного острова в акватории. Рассмотрены они будут в установленные законом сроки (примерно 60 дней) после согласования с федеральными ведомствами», — пояснил министр.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который до народных протестов поддерживал строительство храма в акватории пруда, называя его «хорошим подарком для жителей», теперь комментировать ситуацию отказывается.

Во время проведения акции Евгений Куйвашев и Александр Якоб находились неподалеку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

12 апреля глава региона провел прием граждан в приемной президента России в УрФО, после чего вместе с сити-менеджером Александром Якобом отправился на празднование Дня космонавтики в Исторический сквер. На просьбу журналиста «URA.RU» обозначить свою позицию по поводу застройки городского пруда и недовольства горожан, Куйвашев похлопал его по плечу и, улыбнувшись, сказал: «Праздник ведь, отдыхай».

Якоб, который также выступал за строительство собора, на тот же вопрос ответил так: «Очень спорный вопрос, который нужно обсуждать, рассматривать другие варианты, если такие имеются. К примеру, не так давно обсуждалась тема изменения береговой линии вместо создания острова, поэтому делать какие-либо выводы по этому вопросу пока рано. Вопрос о том, насколько необходим собор именно в том месте [неподалеку от Храма-на-крови и Вознесенской церкви], лучше адресовать РПЦ. Но такой храм должен стоять в центре города, где любая площадка для этой цели может стать конфликтной».

Сами инициаторы строительства, по всей видимости, другие места для возведения храма не рассматривают. Архитектор и автор проекта Михаил Голобородский в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил факт подачи заявки в Министерство природы и отметил, что строительство собора необходимо начать уже в следующем году, чтобы успеть к 300-летию Екатеринбурга.