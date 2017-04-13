Усманов стал первой жертвой «творчества» Навального

23:45 12 апреля 2017 0

Усманов - налоговый резидент России, а Навальный - решил "захватить" День России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В среду, 12 апреля, бизнесмен Алишер Усманов заявил, что он налоговый резидент России. А днем ранее он объявил о намерении подать в суд на Алексея Навального из-за ролика «Он вам не Димон», в котором фигурирует как один из героев антикоррупционного расследования. Навальный, в свою очередь, отсидел 15 суток после ареста во время несанкционированного митинга 26 марта, и назначил новую дату протестных гуляний — 12 июня. Как оппозиционер перехватывает патриотическую повестку Дня России и почему Усманову нужно доказать свою невиновность в суде — автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов.

Сегодня стало известно, что Алишер Усманов перестал быть финансовым резидентом Швейцарии, а до этого и Лондона, и перешел в российскую налоговую юрисдикцию. Это является прямым доказательством невероятной популярности в международных инстанциях фильма Навального. Усманов стал первой жертвой этого «творчества». Дальнейшая деятельность такого рода приведет к тому, что все упомянутые в фильме участники будут иметь проблемы с международным правом. Именно поэтому Усманов идет в суд, чтобы доказать, что все упомянутые факты — ложь, и не иметь проблем с международной налоговой юрисдикцией, с банками и бизнесом.

Автор «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов о том, почему Усманову нужен суд, а Навальному — 12 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С другого края у нас тоже эскалация — Алексей Навальный объявил о том, что хочет провести 12 июня, в День России, свою следующую акцию против коррупции. В последнее время наблюдается, что технология использования чужих митингов активно применяется сторонниками Навального. Используются разные модели поведения. Так они участвуют в митингах коммунистов, например, или акциях по каким-то другим поводам. Вместе со сторонними лозунгами выходят люди, которые несут транспаранты «Это не Димон», например. И это риски для устроителей любых акций. Нужно тратиться либо на охрану, либо как-то отстраиваться от этих лозунгов, либо солидаризироваться с ними.

Мне кажется что у властей есть выбор. Например, они могут его возглавить, и тогда это будет борьба, в хорошем смысле, против коррупции совместно с народом. Второй вариант — разложить этот протестный порыв на множество элементов. Например, сделать многочисленные акции: подать много заявок на митинги в одном и том же месте, или в разных, но по разным поводам. Соответственно, проблемы будут мельчать, на улицы выйдут разные люди, поддерживать они будут разные проблемы. Начиная от своих мелких, условных пустых кастрюль, заканчивая нетрадиционной ориентацией, выступать будут за искусство или против собачек. Получится, что митинговать будут все. При этом можно еще всех «винтить» на этих акциях и говорить, что мы «винтим» не только этих, но и всех остальных, и это нормальная митинговая активность, и реакция полиции тоже нормальна. Можно сделать митинг бытовым явлением, перевести его на повседневный уровень, когда протесты и демонстрации превращаются в такую же норму жизни как простые прогулки.

Какая модель будет признана правильной мы скоро узнаем, а Алишеру Усманову мы желаем успехов в суде, доказать свою невиновность и вернуться в Швейцарскую или Лондонскую юрисдикцию.

Ну, как-то так.