Уральских Ромео и Джульетту повенчал Синий Кит

19:43 13 апреля 2017 0

С начала года на Среднем Урале произошло пять подростковых суицидов. Один из последних - в Реже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Реж Свердловской области похоронили 14-летнюю Юлию и 18-летнего Диму, покончивших с собой. Свой последний в жизни шаг они сделали, взявшись за руки. Силовики отрицают причастность групп смерти, хотя страницы погибших в соцсетях говорят об обратном. Как уберечь ребенка от суицида — в материале «URA.RU».

От редакции: мы понимаем, что, публикуя материал на эту тяжелую и «скользкую» тему, рискуем нарваться на «гнев Роскомнадзора». Но наша позиция: не говорить о группах смерти — хуже: чем больше родителей будут знать о них, понимать их опасность и, главное, внимательнее относиться к своим детям — тем больше жизней удастся сохранить. «URA.RU» располагает разрешением законного представителя погибшего несовершеннолетнего на публикацию данных.

Кирпичное бельмо

Недостроенная кирпичная девятиэтажка в центре спального микрорайона Режа торчит среди серых хрущевок-брежневок, как бельмо на глазу. Ее хорошо видно от дома и Юли, и Димы (подростки жили рядом). Еще несколько дней назад попасть на заброшенную стройку было проще простого — теперь, после того, как хозяина законсервированного объекта нашла прокуратура, ворота на стройку надежно закрыты, а все дырки в заборах наглухо заделаны.

Раньше на замороженную стройку можно было легко зайти, сейчас все наглухо закрыто Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За несколько минут до гибели Диму и Юлю видели из окон других домов: они ходили по крыше, потом какое-то время стояли, обнявшись. Но никто не сообщил об этом в полицию или МЧС. Позвонила женщина, проезжавшая неподалеку на машине, на глазах которой произошло страшное. Когда к стройке примчались полиция и скорые, подростки были еще живы.

«Мы сделали все, что смогли, но, поймите, травмы были несовместимы с жизнью», — рассказал «URA.RU» один из врачей, пытавшихся спасти Диму и Юлю. У девочки были множественные переломы (таза, конечностей, челюсти), повреждены внутренние органы. У парня переломов не было, но сильнейшей черепно-мозговой травмы «хватило». Попытки врачей привести их в чувство ничего не дали: препараты помогли лишь ненадолго приподнять давление. Дима ушел через час, Юля продержалась чуть дольше. Оба умерли на руках у врачей, не приходя в сознание.

Тяжелые похороны

Очень плохо, что церковь не разрешает отпевать самоубийц: когда идет служба о покойном, люди молятся, кто-то подпевает, батюшка произносит какие-то слова — и родным от этого немного легче. Юлю провожали без отпевания и без траурной церемонии. Целый час в темном зале без слов и музыки дался с трудом: казалось, сама тишина давит на голову. Лишь отец и мать не замечали времени: они никак не могли насидеться возле дочери, замерев возле гроба и впадая в оцепенение. Несколько раз родственники выводили их на свежий воздух.

Казалось, попрощаться с Юлей пришло полшколы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перед кладбищем похоронная процессия заехала во двор дома, где жила Юля. Казалось, полшколы вышло попрощаться с ней. «Мы гордимся, что Юля училась в нашем классе», — сказала классная руководительница. Наверное, она хотела произнести еще что-то в память об ученице, но вырвалось самое главное. «Ребята, больше всего мы хотим, чтобы вы были живыми и здоровыми, — сказала она сквозь слезы. — Не совершайте поступков, заставляющих родителей страдать и плакать. Обращайтесь к нам с любым вопросом — что бы ни случилось».

На кладбище смогли поехать все желающие, в том числе дети — те, кто был с родителями. Оказалось, что могилы Димы и Юли (его похоронили за час до нее) находятся неподалеку друг от друга (через ряд). «Хорошо, что не рядом, — сказала учительница, — а то ведь они думали, что будут после смерти вместе. Пусть теперь все видят, что это не так». Школьникам взрослые велели не ходить к могиле парня, но после несколько человек, знавших его, все-таки подошли к ней.

Ромео и Джульетта

Дима и Юля нашли друг друга ФОТО: со страницы погибшего во «ВКонтакте»

14-летняя Юля и 18-летний Дима познакомились около года назад. До Димы у Юли был друг, но серьезные отношения возникли впервые: Дима каждый день встречал ее после школы. На их страничках — множество фотографий вместе: вот они стоят, обнявшись, целуются, сидят вместе у друзей в гостях.

Дима занимался боксом, Юля мечтала стать ландшафтным дизайнером, но особых увлечений, какого-то «дела жизни» ни у того, ни у другого не было. Свободное время подростки проводили в интернете. «Придут в гости, посмотрят телевизор — и уткнутся в ноутбук», — рассказывает Юлина бабушка. Как и все современные подростки, в основном Дима и Юля сидели в соцсетях с телефонов. «Она вообще из телефона не вылезала, даже в постель ложилась с ним: накроется одеялом и тыкается там в телефон», — рассказывает мама.

Их родные по-разному приняли их отношения. Юлины родителей развелись около 10 лет назад, теперь у отца и матери — разные семьи. Юлин отец Сергей рассказывает, что Дима ему понравился. «Юлька приводила его ко мне знакомиться: нормальный, хороший парень», — говорит Сергей. А вот семья матери не очень приняла Юлин выбор.

Большая картинок на их страницах — японские анимэ Скриншот: со страницы Димы во «ВКонтакте»

Возможно, это связано со сложной ситуацией в семье Димы: несколько лет назад отец забрал его от матери, злоупотреблявшей алкоголем. Он рассказывал знакомым, что не приводил в дом другую женщину, пока сын не вырастет. Потом у отца появилась-таки новая семья, а Дима переехал жить к бабушке — в комнатку в общежитии. Когда Юля привела Диму домой к матери знакомиться, отчим стал расспрашивать его про семью, и Дима сразу замкнулся — контакт не сложился.

Чтобы побыть вместе, Дима и Юля уходили к бабушке или к отцам. Димин отец тоже не возражал против их дружбы. «Смотри только, она ведь несовершеннолетняя, как бы тебе под статью не залететь», — предупреждал он. «Папа я ее люблю, и я ее дождусь», — отвечал Дима.

Юля жила у мамы, но осенью ушла к отцу. Родственники рассказывают, что к этому ее подтолкнули мамины «вечеринки» (на пару с отчимом). Домой Юля вернулась только через три месяца после долгих уговоров: она очень любила мать, и к тому же, та просила ее помочь возиться с маленькой: Юлька была как нянька трехлетней сестренке. Но кардинально ничего не поменялось: мать признается, что за несколько дней до Юлиной смерти они с ней поругались — то ли из-за появившихся «двоек», то ли из-за Димы. Теперь отец винит себя в том, что отпустил дочь к матери.

Роковой день

«Мы все равно будем вместе — не в жизни, так в смерти», — возможно, так решили подростки. На их страницах большая часть картинок — кадры из японских мультиков или комиксы в стиле анимэ. Большинство — про любовь (обнимающиеся и целующие подростки), но среди них то и дело мелькают картинки на тему суицида: раненый ангел, ребенок, истекающий кровью и другие.

Накануне случившегося Дима обновил свой статус во «ВКонтакте», написав: «Всем прощайте и простите за все я вас всех люблю». А в девять вечера опубликовал пост: «Я вас всех люблю Простите меня за все И забуте сразу ^^Пока пока» (орфография и пунктуация сохранены — прим.ред).

На его странице 6 друзей и 251 подписчик. Друзья по «ВК» говорят, что слишком поздно увидели запись. «Прости, что не смог предотвратить случившееся», — написал его тезка.

Юля была подписана на 55 групп «ВКонтакте». Часть из них — около десяти — имеет контент с намеками на смерть, депрессию, «синих китов» (символ подросткового суицида). Юлины одноклассники клянутся: они были не в курсе, что она состояла в «группах смерти» (верится в это с трудом). Правда, страницы Юли и Димы во «ВКонтакте» были под фейковыми именами — о них знали даже не все друзья.

В день смерти Юля опубликовала фото о том, что их отношения с Димой стали взрослыми ФОТО: со страницы погибшей девушки во «ВКонтакте»

7 апреля (в день смерти) в 8 утра Юля опубликовала на странице фотографию, из которой можно было понять: их отношения с Димой стали взрослыми. На этом снимке Юля еще со своими обычными волосами. В это же утро она перекрасила их в ярко-красный цвет, и, по рассказам родственников, «украсила» себя рисунками «666», череп с костями и т. п. В школу Юля в этот день не пошла.

В обед мать Юли, потеряв дочь, стал звонить ей, но Юлин телефон был недоступен. Тогда женщина позвонила Диме. «Я не знаю, где она, сам ее ищу», — ответил он. Еще один звонок телефонный разговор у мамы был с Юлиной подругой: та рассказала, что Юля с Димой гуляют в лесу, мама тут же перезвонила Диме, но он ответил примерно то же, что и в первый раз. «Получается, он обманывал!» — уверены Юлины родственники.

Юлин отец, служивший когда-то в МВД, узнал о ЧП сразу же (позвонили знакомые). «Через девять минут я был на месте, — рассказывает Сергей, — „скорые“ еще стояли. Внизу, на плите находились ее портфель, курточка и его телефон. Юлиного нигде не было — я лично перетряхнул весь портфель». Полицейские прочесали всю стройку, на следующее утро отец сам обыскал крышу и этажи шестиэтажки («вдруг она снимала все на видео?»), но телефона не нашлось.

Кто виноват?

Могилы Юли и Димы оказались не совсем рядом, но неподалеку друг от друга. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В отличие от трагедии Шекспира, смерть детей не только не примирила семьи их родителей, но, наоборот, сделала их врагами. «Это он Юльку сманил, он же старше ее на четыре года», — говорит Юлина бабушка. Мама девочки теперь ненавидит погибшего Диму и его семью настолько, что, по рассказам родных, хочет требовать эксгумации его тела и перезахоронения подальше от Юли.

У друзей Димы — другое мнение. «Он сам не решился бы на это, — уверен близкий друг Димы. — Мне кажется, это он шел у нее на поводу». С ним согласен и Юлин отец. «Все, что на него наговаривают — ерунда, девчонки же быстрее развиваются, так что по развитию они были равны, — говорит Сергей. — По-моему, она была главной в отношениях. Могла запросто скомандовать: „Дима, ну-ка сходи, принеси чего-нибудь“».

Сергей, в свою очередь, винит в случившемся бывшую жену и ее нового мужа. «Конечно, у меня на них зуб, особенно на отчима, — говорит Юлин отец. — Она ведь у меня была единственный ребенок!». По слухам, он и Юлины двоюродные братья (по линии отца) намеревались учинить расправу над отчимом, и тот два дня не выходил из дома. Общаться друг с другом Юлины родители начали только перед похоронами.

Группы смерти

И родные, и друзья Юли и Димы уверены, что вне зависимости от ситуации в семьях, к последнему шагу их подтолкнул кто-то во «ВКонтакте». Но посмотреть ее переписку с другими пользователями друзья не могут: в тот же день полиция изъяла все. Телефоны, ноутбуки, даже Юлины тетради, в которых нашли какие-то суицидальные рисунки — сейчас по ним проводится почерковедческая экспертиза.

Отец Юли (справа) прошел Афган, Карабах и две чеченских войны. Он клянется: если найдет того, кто «вел» подростков, тому не жить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В день похорон самым обсуждаемым стал слух об аресте в Екатеринбурге администратора «группы смерти», который якобы «вел» подростков. Юлин отец (за плечами которого Афган, Нагорный Карабах и две чеченских войны) пообещал, что если такого человека найдут, то ему не жить. Однако ни ФСБ, ни полиция, ни СК не подтвердили информацию о таком задержании.

Следствие вообще пока не связывает гибель подростков с группами смерти в соцсетях. «Согласно материалам проверки, ключевая версия произошедшего — любовные переживания», — заявил пресс-атташе свердловского следственного комитета Александр Шульга. Родные и друзья Юли и Димы уверены, что правду от них утаивают. По информации «URA.RU» от источника, близкого к следствию, к расследованию Юли подключились специалисты из отдела «К» полиции.

Киты уходят в провинцию

Жертвами «китовых групп» перестали быть дети городов-миллионников: вместе с интернетом соцсети и создаваемые с них группы смерти приходят в глухую провинцию. ЧП с Юлей и Димой — как минимум четвертое в Свердловской области с начала этого года. В феврале погибли двое — 16-летний подросток в поселке Пелым (самая северная окраина региона) и его сверстник — в поселке Восточный Серовского района (также отдаленная территория).

Юля немного не дожила до своего 15-летия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последний случай произошел на днях в городе Первоуральск: девочка, пытавшаяся покончить с собой также как Дима и Юля, в ночь на 13 апреля скончалась в больнице. Во всех случаях следователи проверяют причастность к случившемуся групп смерти.

В Реже их теперь обсуждают все — взрослые, школьники. Взрослые проклинают интернет: «В наше время никаких гаджетов не было, у многих и телефонов дома не было, но как-то находили друг друга, ходили в гости, знали всех, кто живет по улице, и у кого что происходит — а сегодня родители не знают, чем живут их дети в интернете».

У учителей, к счастью, есть понимание, что интернет не запретят, и надо что-то делать внутри Сети. «Мы ведь пытались заходить в эти группы смерти, регистрироваться — нас сразу же блокировали», — рассказывает один из преподавателей. По словам учителей, после случившегося некоторые школьники закрыли свои страницы для общего доступа.

Пока взрослые думают, что делать с группами смерти, подростки объединяются в соцсетях, чтобы не допустить повторения трагедий: во «ВКонтакте» появляется все больше групп «Антисуицид» (сегодня их насчитывается 175). В основном, в них вступают те, кто потерял друзей. Правда, подписчиков в них не так много: у самой массовой «#антикиты #антисуицид #Дельфины #помощьдетям» 1300 подписчиков — на порядки меньше, чем у популярной группы с хвостом кита на аватарке, в которой состояла погибшая Юля.

Настоящий материал опубликован для полноты, всесторонности и объективности доследственной проверки по факту смерти несовершеннолетней, установления всех обстоятельств случившегося, привлечения виновного, если такой будет установлен, к уголовной ответственности и, как следствие, посмертной защиты прав и законных интересов ребенка. При этом редакция действует в интересах несовершеннолетней в строгом соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 11 января 2016 года №3-АД15-9.