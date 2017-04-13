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13 апреля 2017
16:15  13 апреля 2017 0

Комарова заводит в «Корпорацию развития» отца фэшн-дивы

Еще неделю назад «УП— УП» хотели ликвидировать. Но все изменилось в считанные дни
Юлия Фролова
© Служба новостей «URA.Ru»
Открытие надымского моста: Кобылкин, Комарова, Якушев, Владимиров, Холманских и Маслов, холманских игорь, комарова наталья, маслов сергей, прокуронов григорий
Наталья Комарова заводит в компанию, курируемую полпредством, олигарха с интересной историейФото: Андрей Загумённов © URA.RU
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Арест главы "Корпорации развития"
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В «Корпорации развития» в мае произойдут значимые изменения. Два региона скорректируют состав членов наблюдательного совета: Югра и Ямал планируют наряду с чиновниками ввести в контролирующий орган лоббистов. Кандидатура, предложенная Натальей Комаровой — бывший нефтяной олигарх, которого отозвали из Совета Федерации.

«Корпорация развития» в среду, 12 апреля, провела заседание набсовета. Оно касалось подготовки к годовому собранию акционеров, которое состоится в мае. На нем в том числе, будет обновлен состав набсовета. Кандидатуры обсудили накануне. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

Полпред по УрФО Игорь Холманских, губернаторы Южного Урала и Курганской области и другие партийные лидеры на заседании межрегионального координационного совета «Единой России». Челябинск, гузь виктор, холманских игорь, дубровский борис
Виктор Гузь (в центре) сейчас является заместителем директора «КР». Ранее он занимал пост сначала помощника полпреда в УрФО, затем представителя губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина.
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас в орган управления «КР» входят семь человек. В том числе сам г-н Кириллов, первый замдиректора департамента экономического развития Югры Василий Дудниченко, гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Ольга Езикеева, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев, начальник юридического управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала Ярослав Соколов, директор департамента по управлению госимуществом Югры Анатолий Уткин и замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Ирина Чудова.

«От исполнительного органа в обновленный набсовет может войти Виктор Гузь — его кандидатура предложена Ямалом. Также автономный округ предложил сохранить участие Ярослава Соколова. Югрой вместе с двумя действующими представителями — Анатолием Уткиным и Василием Дудниченко — предложен бизнесмен Василий Дума. Он представляет компанию „Новак“, это реальный сектор экономики», — сказал г-н Кириллов.

Главный вопрос, который сегодня обсуждают регионы — кто такой Василий Дума и почему он вводится в набсовет «КР».

Компания «Новак» — не самый известный его актив. Гораздо большую известность он получил, будучи сенатором Совета Федерации от Костромской области и главой различных предприятий ТЭК. Согласно официальной биографии, г-н Дума родился в Красноярском крае, окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Строительство газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». В 1997-1998 — руководитель департамента Министерства топлива и энергетики РФ.

Мирослава Дума (справа) известный журналист фэшн-изданий, руководитель спецпроектов, знаменитая не только в России, но и за рубежом
фото — страница Мирославы Дума «Вконтакте»

В это же время он был президентом компании «ЛУКОЙЛ-Транснефтепродукт» и «Славнефть». Около четырех лет до 2005 года он также являлся председателем СД «Гранд Инвест Банк». В 2011 году он без публичных объяснений был отозван губернатором Костромской области из Совфеда. В прессе муссировались слухи о его двойном гражданстве. В публичной повестке появляется также как отец фэшн-дивы Мирославы Дума.

Как сообщили в правительства ХМАО, в «КР» он приглашен как «привлеченный эксперт». Получить более расширенные пояснения не удалось. Введение Василия Думы, рассказал собеседник, это личная инициатива губернатора Натальи Комаровой.

В правительстве Ямала отказались комментировать заседание набсовета и свои кандидатуры. Неофициально собеседник из администрации округа сказал, что появление фамилии Думы стало неожиданностью для присутствующих. В правительстве Тюменской области заявили, что на заседании обсуждали процедурные моменты, и также не стали вдаваться в подробности беседы.

Еще одним вопросом прошедшего заседания стало обсуждение текущей деятельности «КР». В мае 2017 года акционеры должны принять годовой отчет компании.

Как сообщил собеседник «URA.RU» в администрации одного из регионов-акционеров, 12 апреля шла речь о действующих проектах, которые необходимо завершить. В том числе это и строительство объектов нефтепровода «Заполярье-Пурпе» на Ямале в рамках шестистороннего соглашения.

В архиве Василия Думы есть фото с экс-губернатором ХМАО Александром Филипенко. А вот актуальная связь с регионом не вполне понятна
фото — официальный сайт Василия Думы

Несмотря на то, что ранее Дмитрий Кобылкин назвал «КР» «черной дырой», документ должен исполняться. В рамках соглашения Корпорация должна построить два трехэтажных жилых дома, детский сад, спортивно-оздоровительный комплекс, а также сети инженерного обеспечения к ним, газовую котельную, газопровод и канализационно-очистные сети в районе Коротчаево (Новый Уренгой).

Этим же документом был предусмотрен и мост через реку Пур. Глава Ямала Дмитрий Кобылкин уже говорил о том, что переход будет построен без «КР». Однако и. о. гендиректора структуры Сергей Новицкий по-прежнему настаивает на том, что Корпорация занимается его возведением. Не так давно он даже отчитался об оформлении участков для моста через Пур в собственность. По версии инсайдеров в администрации округа, это «прожектерство» и попытка остаться в повестке». Планы региона на этот мост не поменялись. Более того, губернатор ищет инвестора среди компаний ТЭК для его возведения.

Отчасти именно объекты вокруг «Заполярье — Пурпе» препятствуют ликвидации «КР».

Ранее среди регионов-акционеров обсуждалась идея «закрытия» Корпорации. Однако, пока в ней есть незавершенные проекты и бюджет, делать это нецелесообразно, пояснил один из собеседников агентства. Вопрос не будет актуальным в этом году.

В мае акционерам «КР» также нужно будет согласовать нового гендиректора. Сейчас этот пост в статусе исполняющего обязанности занимает Сергей Новицкий.

Его полномочия кончатся в середине мая. «Вероятно, его кандидатура будет снова будет предложена», — сказал Борис Кириллов. От акционеров будет зависеть его статус — будет ли он полноправным директором или снова станет исполняющим обязанности. Напомним, предыдущий директор структуры Сергей Маслов стал фигурантом уголовного дела и был отстранен от управления компанией.

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