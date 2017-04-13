Комарова заводит в «Корпорацию развития» отца фэшн-дивы

16:15 13 апреля 2017 0

Наталья Комарова заводит в компанию, курируемую полпредством, олигарха с интересной историей Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В «Корпорации развития» в мае произойдут значимые изменения. Два региона скорректируют состав членов наблюдательного совета: Югра и Ямал планируют наряду с чиновниками ввести в контролирующий орган лоббистов. Кандидатура, предложенная Натальей Комаровой — бывший нефтяной олигарх, которого отозвали из Совета Федерации.

«Корпорация развития» в среду, 12 апреля, провела заседание набсовета. Оно касалось подготовки к годовому собранию акционеров, которое состоится в мае. На нем в том числе, будет обновлен состав набсовета. Кандидатуры обсудили накануне. Об этом «URA.RU» сообщил заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов.

Виктор Гузь (в центре) сейчас является заместителем директора «КР». Ранее он занимал пост сначала помощника полпреда в УрФО, затем представителя губернатора Ямала Дмитрия Кобылкина. Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сейчас в орган управления «КР» входят семь человек. В том числе сам г-н Кириллов, первый замдиректора департамента экономического развития Югры Василий Дудниченко, гендиректор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Ольга Езикеева, директор департамента имущественных отношений Тюменской области Андрей Киселев, начальник юридического управления департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала Ярослав Соколов, директор департамента по управлению госимуществом Югры Анатолий Уткин и замдиректора департамента имущественных отношений Тюменской области Ирина Чудова.

«От исполнительного органа в обновленный набсовет может войти Виктор Гузь — его кандидатура предложена Ямалом. Также автономный округ предложил сохранить участие Ярослава Соколова. Югрой вместе с двумя действующими представителями — Анатолием Уткиным и Василием Дудниченко — предложен бизнесмен Василий Дума. Он представляет компанию „Новак“, это реальный сектор экономики», — сказал г-н Кириллов.

Главный вопрос, который сегодня обсуждают регионы — кто такой Василий Дума и почему он вводится в набсовет «КР».

Компания «Новак» — не самый известный его актив. Гораздо большую известность он получил, будучи сенатором Совета Федерации от Костромской области и главой различных предприятий ТЭК. Согласно официальной биографии, г-н Дума родился в Красноярском крае, окончил Тюменский индустриальный институт по специальности «Строительство газонефтепроводов, газохранилищ и нефтебаз». В 1997-1998 — руководитель департамента Министерства топлива и энергетики РФ.

Мирослава Дума (справа) известный журналист фэшн-изданий, руководитель спецпроектов, знаменитая не только в России, но и за рубежом фото — страница Мирославы Дума «Вконтакте»

В это же время он был президентом компании «ЛУКОЙЛ-Транснефтепродукт» и «Славнефть». Около четырех лет до 2005 года он также являлся председателем СД «Гранд Инвест Банк». В 2011 году он без публичных объяснений был отозван губернатором Костромской области из Совфеда. В прессе муссировались слухи о его двойном гражданстве. В публичной повестке появляется также как отец фэшн-дивы Мирославы Дума.

Как сообщили в правительства ХМАО, в «КР» он приглашен как «привлеченный эксперт». Получить более расширенные пояснения не удалось. Введение Василия Думы, рассказал собеседник, это личная инициатива губернатора Натальи Комаровой.

В правительстве Ямала отказались комментировать заседание набсовета и свои кандидатуры. Неофициально собеседник из администрации округа сказал, что появление фамилии Думы стало неожиданностью для присутствующих. В правительстве Тюменской области заявили, что на заседании обсуждали процедурные моменты, и также не стали вдаваться в подробности беседы.

Еще одним вопросом прошедшего заседания стало обсуждение текущей деятельности «КР». В мае 2017 года акционеры должны принять годовой отчет компании.

Как сообщил собеседник «URA.RU» в администрации одного из регионов-акционеров, 12 апреля шла речь о действующих проектах, которые необходимо завершить. В том числе это и строительство объектов нефтепровода «Заполярье-Пурпе» на Ямале в рамках шестистороннего соглашения.

В архиве Василия Думы есть фото с экс-губернатором ХМАО Александром Филипенко. А вот актуальная связь с регионом не вполне понятна фото — официальный сайт Василия Думы

Несмотря на то, что ранее Дмитрий Кобылкин назвал «КР» «черной дырой», документ должен исполняться. В рамках соглашения Корпорация должна построить два трехэтажных жилых дома, детский сад, спортивно-оздоровительный комплекс, а также сети инженерного обеспечения к ним, газовую котельную, газопровод и канализационно-очистные сети в районе Коротчаево (Новый Уренгой).

Этим же документом был предусмотрен и мост через реку Пур. Глава Ямала Дмитрий Кобылкин уже говорил о том, что переход будет построен без «КР». Однако и. о. гендиректора структуры Сергей Новицкий по-прежнему настаивает на том, что Корпорация занимается его возведением. Не так давно он даже отчитался об оформлении участков для моста через Пур в собственность. По версии инсайдеров в администрации округа, это «прожектерство» и попытка остаться в повестке». Планы региона на этот мост не поменялись. Более того, губернатор ищет инвестора среди компаний ТЭК для его возведения.

Отчасти именно объекты вокруг «Заполярье — Пурпе» препятствуют ликвидации «КР».

Ранее среди регионов-акционеров обсуждалась идея «закрытия» Корпорации. Однако, пока в ней есть незавершенные проекты и бюджет, делать это нецелесообразно, пояснил один из собеседников агентства. Вопрос не будет актуальным в этом году.

В мае акционерам «КР» также нужно будет согласовать нового гендиректора. Сейчас этот пост в статусе исполняющего обязанности занимает Сергей Новицкий.

Его полномочия кончатся в середине мая. «Вероятно, его кандидатура будет снова будет предложена», — сказал Борис Кириллов. От акционеров будет зависеть его статус — будет ли он полноправным директором или снова станет исполняющим обязанности. Напомним, предыдущий директор структуры Сергей Маслов стал фигурантом уголовного дела и был отстранен от управления компанией.