Капитан Арктика останется у штурвала до 2025 года

20:10 13 апреля 2017 0

Дмитрий Кобылкин может и в третий раз стать губернатором Ямала Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин может остаться на своем посту еще на одну пятилетку. Выяснилось, что из-за изменений в законодательстве первый губернаторский срок Кобылкина обнулили, следовательно он имеет законное право на еще один. Продолжение карьеры его в качестве губернатора арктического региона можно даже считать логичным, учитывая, что все его проекты рассчитаны на долгосрочное строительство и перспективу.

В 2020 году Кобылкин имеет все шансы снова стать губернатором Ямала в третий раз. Это при том, что губернаторы могут отработать в регионе не более двух пятилеток. Однако сейчас, как выяснилось, идет лишь первый срок Дмитрия Кобылкина в качестве губернатора Ямала.

Такая возможность появилась одновременно с заменой на Ямале прямых выборов губернатора на многоступенчатую процедуру голосования. Региональная норма повторяет положение федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Он был принят в 2012 году.

Согласно этим документам при избрании должностного лица, которое уже занимало этот пост ранее, первым сроком будет считаться тот, на который это лицо было избрано после вступления в силу данного федерального закона.

То есть фактически первый срок Дмитрий Кобылкин проработал с 2010 по 2015 год. Но закон был принят в 2012-м, следовательно первым сроком Кобылкина будет считаться его последнее назначение в 2015 году. А значит, он может остаться в кресле и до 2025 года.

Заместитель председателя регионального Заксобрания Сергей Харючи подтвердил «URA.RU», что такая норма в региональном законодательстве действительно есть. «Да, действительно, сейчас согласно закону идет первый срок Дмитрия Николаевича. Это же старая норма», — сказал Сергей Харючи.

Справедливоросс Валерий Степанченко, как и коммунисты, выступил против такого развития событий и назначения губернаторов. Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

С таким положением дел согласны не все его коллеги. Лидер фракции «Справедливой России» Валерий Степанченко напомнил, что с самого начала был против принятия таких норм. «Сейчас одну норму поправили, потом другую. Так можно и до бесконечности править закон. Я всегда высказывались за то, что губернатор должен быть избран народом», — высказался Валерий Степанченко.

Полностью солидарна с ним оказалась и коммунистка Елена Кукушкина, которая тоже заявила, что они всегда выступали только за прямые выборы губернаторов и глав муниципалитетов.

В ЛДПР придерживаются иной позиции. Представитель фракции Иван Вершинин пояснил: «Партия всегда настаивала на том, чтобы губернаторов назначал президент страны».

Собеседники агентства в правительстве региона говорят, что конкурентов у Кобылкина на Ямале точно нет. Но новый срок Кобылкина только начался, и никто еще не думал о 2020 годе. «Мы рассчитываем, что до окончания этого срока все заявленные еще в 2010 году проекты будут реализованы. В том числе, Сабетта, Северный широтный ход, «Ямал СПГ», — говорит собеседник в региональном правительстве.

Инсайдеры не рискнули предположить реакцию населения на очередное выдвижение Кобылкина через три года. Все-таки до этого еще очень далеко. Но все отмечают, что сейчас губернатор имеет очень высокие рейтинги как среди населения автономии, так и у руководства страны.

«Кобылкин зарекомендовал себя хорошим управленцем на федеральном уровне. Кремлевские рейтинги губернаторов подтверждают его политический вес. И это важно. Учитывая, сколько сейчас проектов завязано на Ямале, правительству нужен будет здесь надежный человек», — говорит инсайдер, уверенный, что Дмитрий Кобылкин почти наверняка останется на посту до 2025 года.