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ЛДПР обещает уральцам выплатить по 3000 рублей 6. Путину прописали сценарии выдвижения на выборах 2018

Путину прописали сценарии выдвижения на выборах 2018 7. Властям надоели новости о том, как они не работают

Властям надоели новости о том, как они не работают 8. Алишер Усманов подал в суд на Навального 21:16 13 апреля 2017 0 «Уже есть случаи, когда кандидаты отказываются идти в губернаторы» Последствия арестов глав регионов, закрытая социология и хитрости действующих лидеров Айсель Герейханова © Служба новостей «URA.Ru» Марина Иванова © Служба новостей «URA.Ru» Плановые отставки губернаторов закончились, но у правоохранительных органов остаются вопросы Фото: Kremlin.Ru Экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова задержали в Йошкар-Оле по подозрению в получении взятки в размере 250 млн рублей. Это уже шестой случай за небольшой срок, когда действующие и бывшие главы регионов оказываются в наручниках: Александр Хорошавин (Сахалин), Вячеслав Гайзер (Коми), Никита Белых (Кировская область), Николай Денин (Брянская область), Александр Соловьев (Удмуртия). Сегодня также стало известно, что бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича объявят в международный розыск. За каждой приведенной фамилией своя история обвинений в коррупции, но в комплексе серия подобных уголовных дел в губернаторском корпусе дестабилизирует региональные элиты, говорят собеседники «URA.RU» в трех областных правительствах. Говорят, что президент предупреждает всех губернаторов фразой: «Считаю своим долгом вас предупредить о последствиях коррупции» kremlin.ru По их словам, сейчас для руководителей регионов важен даже не столько вопрос их выживаемости или эффективности в глазах федерального центра: многие просто пытаются понять, кто следующий окажется мишенью антикоррупционной борьбы. «Федеральным политконсультантам пора начать составлять рейтинги в этом направлении. Ситуация на самом деле очень нервная. Я знаю лично двух губернаторов, которые готовы просто спокойно уйти со своих постов под гарантии, что после не будет уголовных преследований», — поясняет глава администрации одного из регионов. Другой региональный чиновник так описывает настроения местных элит: «Все понимают, что силовые структуры могут начать дело сейчас фактически против любого главы региона. В наших реалиях невозможно руководить регионом, не нарушая закон. Вопрос только в объемах этих нарушений. Поэтому хотелось бы понять логику уголовных преследований. Принцип лояльности тут уже явно не работает». Политтехнолог Андрей Колядин рассказывает, что сама система губернаторского управления сложилась так, что руководителям регионов регулярно приходится принимать сложные решения: «Например — ждать ли денег на выплаты бюджетникам или перекинуть ресурс с одной статьи на другую и закрыть задолженность, а потом вернуть долг, когда придет очередная субсидия или субвенция. Или где взять деньги на выборы? Как сформировать фонд на решение оперативных проблем — приезды начальников, срочный ремонт чего-то важного, разработка стратегий и планов». По словам эксперта, кто-то передаёт право подписи своим заместителям, чтобы вывести себя из-под удара. «Но это не помогает тоже — ибо замы дают показания на губернатора, и этого вполне достаточно», — замечает Колядин. Среди последствий от постоянного давления угрозы уголовного преследования губернаторов эксперты называют десакрализацию губернаторской власти, снижение количества желающих занять этот пост и паралич управленческого аппарата. По закрытым опросам, люди все больше верят в борьбу президента с коррупцией Фото: Лариса Рычкова © URA.RU На последнее указывает профессор МГИМО Валерий Соловей: «Это не кампания по борьбе с коррупцией, а политически мотивированные репрессии с целью обеспечения лояльности управленческого аппарата в целом. Алогизм выбора жертв нужен для того, чтобы обеспечить страх: если никто не понимает логики посадок, то боятся все. Результатом стал нарастающий паралич управленческого аппарата и отказ кандидатов в губернаторы от назначения». Вице-президент РАСО Евгений Минченко говорит, что все последние уголовные дела, задержания бывших и действующих губернаторов создают ситуацию, когда человек 10 раз подумает, прежде чем согласится пойти работать губернатором. Уже не соглашаются, есть прецеденты, когда люди отказываются от должностей. При этом эксперт отмечает, что антикоррупционная повестка важна для власти: «У нас есть несколько закрытых исследований по разным регионам, и можно сказать, что за последнее время есть положительная динамика ответов, когда спрашивают об успехах в борьбе с коррупцией. Причем эти успехи связываются лично с Владимиром Путиным. Но тут важно не переборщить. Одно дело, когда складывается впечатление об очищении системы, а другое дело, когда создается впечатление, что „они там все коррупционеры“». На двойственность ситуации также указывает и руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «С одной стороны, Маркелов — наиболее колоритная фигура из задержанных. Все же ни Гайзер, ни Хорошавин, ни Белых, ни Соловьев, ни Денин, ни Дудка не выглядели как символы вседозволенности. Эксцентричная фигура Маркелова годится для этого гораздо больше. С другой стороны, ощущение избыточности репрессивного тренда чувствуется и губернаторами, и чиновниками. Это все меньше выглядит как политический заказ с высшего уровня и все больше как самопрезентация правоохранительных органов». Политолог Олег Матвейчев рассказывает, что губернаторы всегда знают, на что они идут, и у них есть выбор: «Все люди, которые выбираются на пост в губернаторы, в обязательном порядке предупреждаются нашими властями и часто лично Путиным в собеседованиях. Путин буквально говорит такую фразу: „Считаю своим долгом вас предупредить о последствиях коррупции“. Чтобы они понимали, что их никто защищать не будет, и позиция власти такова. Те, кто вообще не хочет быть губернаторами — отсеиваются на самой ранней стадии. Когда им звонят из управления УВП, говорят, что посмотрели резюме, и ваша кандидатура нам подходит, то им могут ответить прямо по телефону: нет. Я лично в таком разговоре участвовал. Мне поручили позвонить кандидату на один северный регион, у него было подходящее резюме: и на госслужбе опыт есть, и руководил крупным предприятием. Я ему позвонил, и он сразу по телефону мне сказал, что не пойдет ни в какие губернаторы, так как его это не интересует». Глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев считает, что десакрализация губернаторской власти вписывается в тренды, при которых сакральны только президент и его связь с народом «Неприкосновенных нет. Идет перезагрузка региональной элиты. Феодализм уходит в прошлое», — считает Калачев. Эксперты говорят, что следующим может быть губернатор Приморского края Владимир Миклушевский Новые уголовные дела в ближайшее время могут коснуться еще нескольких действующих губернаторов, считают эксперты. Политолог Константин Калачев определяет в зону риска губернатора Самарской области Николая Меркушкина и губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Политолог Валерий Соловей предсказывает более масштабную волну уголовных дел в губернаторском корпусе: «В списке еще от шести до дюжины губернаторов, включая одного-двух тяжеловесов». В то же время директор Центра региональной политики Илья Гращенков считает, что оставшиеся губернаторы могут работать спокойно: «По всей видимости, череда отставок почти закончилась, а значит, и новых уголовных дел пока не будет. Те, кого арестовали, видимо, пытались сохранить влияние в регионах, за что и подверглись преследованию». Источник, близкий к Кремлю, также рассказал «URA.RU», что все отставки уже произведены: «Переназначен Волков, Савченко, плановых отставок больше не будет. К тем, у кого все показатели, критерии в порядке, претензий нет. Но если есть вопросы со стороны правоохранительных органов, то тут уже другое дело». Напомним, что критерии эффективности губернаторов неоднократно озвучивались Кремлем: динамика социального развития, коррупционогенный фактор, доверие разных слоёв общества, электоральный рейтинг, взаимодействие с правоохранительными органами. {{item.comments_count}} {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» прочитать статью полностью Расскажите о новости своим друзьям {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» {{a.id?a.name:a.author}} © Служба новостей «URA.Ru» другие новости сюжета {{item.story_prev.date}} {{item.story_next.date}} Комментарии ({{item.comments_count}}) читать все комментарии оставить свой комментарий оставить свой комментарий Загрузка...