13:30 16 апреля 2017 0

Юлия Самойлова, по прогнозу колумниста, попадет на Евровидение в следующем году Официальная группа Юлии Самойловой "ВКонтакте"

Ровно через четыре недели пройдет Евровидение-2017, но уже без России. Эту информацию официально подтвердил Европейский вещательный союз. По заявлению представителей организации, они «пытались найти решение, которое позволило бы России принять участие в мероприятии». В частности, российской участнице Юлии Самойловой, которой Киев запретил въезд в Украину, предложили выступить по видеомосту. Первый канал отверг это предложение, уточнив, что не будет транслировать конкурс.

Что потеряла Россия от неучастия в Евровидении, почему перед Юлией Самойлвоой открываются новые перспективы, надо ли было командировать в Киев Шнура — в авторской колонке радиоведущего, музыкального критика, российско-украинского шоумена Сергея Соседова.

Я убежден в том, что Россия абсолютно ничего не потеряла от неучастия в этом конкурсе, который имеет весьма отдаленное отношение к музыке. С самого начала было очевидно, что в дело вмешалась политика, поэтому удивляться такому исходу тут не стоит.

Стоит ли обижаться? Не знаю. Это примерно такая же ситуация, когда сотрудника не пригласили на корпоратив. Немного обидно, но не смертельно. Пропустим этот европейский корпоративчик, ничего страшного. Полагаю, что этот кейс с Евровидением дал нам понять, что Россия должна более жестко и последовательно отстаивать собственную позицию по всем вопросам на международной арене.

Признаюсь, с самого начала я был против того, чтобы Юлия Самойлова представляла страну на Евровидении. Однако потом понял, что раз речь идет о политизированном конкурсе, то более удачной кандидатуры и не придумаешь. Именно Самойлова своим участием ставила Украину в самое неудобное положение. Это ведь, повторюсь, политика в чистом виде, ни о какой музыке там никто и не думает.

Если бы мы решили отправить на Евровидение Шнура, то Киев его бы тоже забраковал. Стали бы кричать — дескать, как же так, Шнур — матерщинник, а Украина — страна высокой музыкальной культуры, поэтому забирайте поскорее от греха подальше своего охальника!

Решили бы отправить Александра Панайотова, так и его бы не пустили. Он же — родом из Украины, а раз так, то Киев бы неминуемо навесил бы на него ярлык предателя.

На самом деле никого бы из России на конкурс не допустили, власти Украины были готовы к тому, чтобы сочинять страшные истории про каждого. Был, конечно, вариант отправить на Евровидение Лию Ахеджакову — спела бы песню «Вагончики» в новой аранжировке, может быть, Киеву и понравилось бы, кто знает.

Вся эта безобразная ситуация показала истинное лицо Европейского вещательного союза — руководство организации продемонстрировало свою некомпетентность и полный непрофессионализм. Ведь они так и не смогли урегулировать конфликт. Думаю, что России следует настаивать на смене руководства этого союза.

Что касается Юли Самойловой, то она от этой истории ничего не потеряла — напротив, приобрела большую известность и теперь с большой долей вероятности поедет на Евровидение в следующем году. Конечно, Юля стала картой в большой политической игре, но лично она от этого ничего не потеряла. Теперь у нее есть время, чтобы записывать новые песни, выступать в эфире и готовиться к конкурсу. Скандал стал хорошим напоминанием о себе.