Зачем мы бьемся яйцами?

09:00 15 апреля 2017 0

В Пасху нельзя унывать и грустить (на фото - праздник в Перми) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ближайшее воскресенье миллионы верующих будут отмечать Пасху — один из важнейших христианских праздников. Для многих россиян, которые не соблюдают церковные обряды, Пасха также становится поводом для встречи с друзьями или семейного торжества. Однако, несмотря на популярность праздника, традиции его празднования иногда вызывают вопросы. «URA.RU» попросило руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии Даниила Рябинина рассказать все о пасхальных ритуалах и обычаях.

На Пасху в храмах проходят самые красивые богослужения (на фото — кадр из Кургана) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Что означает слово «Пасха»? И что вообще отмечают?

С еврейского слово «пасха» буквально переводится как «прохождение мимо», а метафорично «переход от смерти к жизни». По Ветхому Завету в Пасху отмечалось освобождение евреев от египетского плена. После зарождения христианства в Пасху стали праздновать воскресение Иисуса Христа. Символизм двух праздников весьма схож. Бог освободил еврейский народ от плена и смерти. Иисус же освобождает все человечество от смерти и греха.

Почему у Пасхи нет четкой даты?

Исторически сложилось, что дату празднования Пасхи вычисляют по лунно-солнечному календарю. Главный христианский праздник должен отмечаться в ночь на первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. В 2017 году Пасха выпала на 16 апреля.

Что такое Чистый четверг, Страстная пятница и как все это связано с Пасхой?

Куличи — одно из главных пасхальных блюд (снимок подготовки к Пасхе в Екатеринбурге) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За неделю до Пасхи начинается последняя, самая строгая, неделя Великого поста. Она называется Страстной. Дни с понедельника по субботу называются Страстными или Великими. Четверг также именуют Чистым, потому что в этот день традиционно начиналась уборка дома перед праздником. Завершается неделя Светлым Христовым воскресением.

Можно ли праздновать Пасху, если не постился? Или если я принадлежу другой вере?

Можно. Пасха — это праздник и для постившихся, и для тех, кто не соблюдал пост. Нет никаких ограничений и для представителей других религий.

Как правильно отмечать Пасху?

Верующие приходят к полуночи с субботы на воскресенье в храмы и участвуют в торжественных богослужениях. После их окончания христиане приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!», затем идут за праздничный стол кушать кажущиеся невероятно вкусными после Поста куличи (сладкая булка), пасху (сладкая твороженная масса) и куриные яйца. Невоцерковленные люди просто садятся за праздничный стол с близкими людьми. Празднуется Пасха 40 дней, самой торжественной является первая неделя, именуемая Светлой. Весь этот период принято ходить в гости к знакомым с гостинцами. Приветствие «Христос воскресе!» актуально все 40 дней.

На Пасху красят яйца. Зачем?

Традиционно яйца красят в красный, но допустимы и любые другие цвета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Этот обычай связан с легендой. Последовательница Христа Мария Магдалина после воскрешения Христа проповедовала в Риме. Однажды женщина пришла с проповедью к римскому императору Тиберию. Правителям принято дарить дары, Мария преподнесла венценосцу куриные яйца и сказала ему «Христос Воскрес». Римлянин в ответ рассмеялся: «Как яйца всегда белые, а не красные, так и мертвые не воскресают». В тот же миг яйца стали пурпурными.

В память об этом яйца окрашивают пищевыми красителями, причем использовать можно совершенно любые цвета. Красный просто считается основным.

А зачем потом яйцами биться?

Какого-либо религиозного смысла или традиции в этом нет. Зато это очень весело и поднимает настроение.

Есть ли какие-то запреты в Пасху?

Только один. В Пасху нельзя унывать и грустить.

Редакция «URA.RU» поздравляет читателей с праздником!