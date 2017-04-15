«Для власти опасно зазывать молодежь на выборы 2018 года»

21:21 15 апреля 2017 0

На конгрессе РАПК политтехнологи обсудили проблему политизации молодежи для выборов-2018 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ведущие эксперты страны во второй день Конгресса Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) обсуждали явку президентской кампании, успех популистской волны на Западе, использование интернет-технологий на выборах. Но все эти темы так или иначе сводились к попыткам понять и объяснить политизацию молодежи в России.

Политолог Глеб Кузнецов считает, что у митингов в России и у победы Трампа одна причина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Эксперты пытались ответить на вопросы о том, как разговаривать с новым поколением, нужно ли власти перехватывать повестку у оппозиции, делать ставку на молодежь в предстоящей президентской кампании, пытаться привести их на избирательные участки.

Политолог Глеб Кузнецов, которого СМИ ранее называли куратором экспертной площадки в новом кремлевском фонде «Экспертный институт социальных исследований», считает, что молодежных протесты 26 марта — это миф. Его растиражировали СМИ, и потом все начали в него играть: «Нельзя говорить о том, что у нас появилась некая школота со своими требованиями — это не так. Прежде всего эти протесты — отсутствие веры в то, что экономические возможности представителей поколения среднего возраста будут расширяться. Мысль о том, что в 2008 году, когда тебе было 30, ты жил лучше всего за всю свою жизнь и никогда больше не будет так хорошо вызывает у людей и оторопь, и несогласие, и протест. Вот про что мировой популизм, у нас он только начинается».

Эксперт говорит, что митинги — это не поколенческая проблема, просто до России дошла западная волна популизма, которая привела к победе американского президента Дональда Трампа.

«Люди голосовали не за него, а против других, против того, что их не устраивает, за перемены. Электорат популистов — разочарованный мужик 35-44 лет с экономическими проблемами. Люди, голосующие за политиков-популистов не верят экспертам, журналистам, политикам. Они говорят: „Идите в задницу!“». По мнению эксперта, к президентским выборам в России политический популизм еще не наберет силу. «Хотя это нужно будет учитывать на выборах мэра Москвы, в городах-миллионниках. Но пик популизма может совпасть уже со следующими выборами в Госдуму», — пояснил Кузнецов.

На площадке, посвященной политической психологии, член РАПК Петр Бычков обозначил проблему молодежной политики в России: деньги из бюджета выделяются, но фактически ее нет. В качестве примера он привел цифры выделенного бюджета на молодежную политику в Санкт-Петербурге: 3 миллиарда в год без учета федеральных программ. По его мнению, сейчас так нет даже адекватной работы власти в сети, где формируются протестные настроения.

«Фабрика троллей, работа с лентой яндекс-новостей не может противостоять оппозиционному контенту», — считает Бычков.

Ключ к диалогу власти и молодого поколения пытался найти руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Руководитель фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов представил на конгрессе первую часть своего исследования: «Поколение Y и поколение Z — агенты перемен или слагаемые 70-70». Поколение Y — это миллениалы 1985—2003 годов, а Z — молодые люди, родившиеся после 2005 года. Эксперт описал три возможных сценария их поведения на период перед и после 2018 года.

Первый — это романтический, когда молодежь не присоединяется к общественному договору о политическом неучастии в обмен на благополучие». «Она намерена выстраивать комфортную среду здесь и сейчас и готова прилагать усилие в том числе в политике. Рвение охранителей тут легко преодолевается обличением их косности и технологичной отсталости», — говорится в исследовании.

Второй сценарий — манипулятивный, когда при ужесточении реакции власти молодежь не сможет выступить как единое целое. «И тут возможно нарастание расслоения между поколением Y, которым есть, что терять и поколением Z. Говорили, что последним легко выйти на улицы и площади, потому что у них нет ипотеки. Но они и не хотят ее, это поколение старается избегать кредитных обязательств и активного потребления», — замечает политолог.

Третий сценарий: деструктивный, когда социальная реальность создает не только поколение покупателей и пользователей, но и поколение лишенных работы, места в обществе.

По мнению Виноградова, с точки зрения власти приводить молодых людей на избирательные участки в 2018 году и пытаться в спешном порядке дать ответ на поколенческий вызов было бы рискованно.

«Сейчас есть политизация во всех сферах, это не молодежь ее создала 26 марта. Сколько времени этот тренд продлится, пока не очень понятно. Поэтому молодежь просто заряжается этой атмосферой. Та романтизация политики, которая есть у молодежи, она, конечно, для власти проблемна. Потому что власть в России возрастная и не очень умеющая играть с романтикой. Но сейчас нужно сначала проанализировать тенденцию, и потом уже формировать адекватное для молодежи предложение, а не просто пытаться затусовать их на молодежных фестивалях».